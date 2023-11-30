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30 соседей, с которыми не соскучишься

30 соседей, с которыми не соскучишься

Автор:
30 ноября 2023 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   случай   сосед   соседство   шутка   
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Хорошие соседи обладают множеством положительных качеств, но одно из самых чудесных - способность наполнять повседневную жизнь улыбками и смехом. В этой подборке собраны забавные выходки людей, которых стоит номинировать на премию "Сосед года". Они знают, как создать теплое чувство общности - от установки креативных вывесок до отправки неожиданных подарков.

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*Алименты


"Пожалуйста, не бросайте окурки. Наш кот докуривает их по ночам, а мы пытаемся отучить его от пагубной привычки".


"Избегайте зрительного контакта. Она чертовски опасна. Однажды я нашёл под её лежаком кожаные перчатки... А у меня нет кожаных перчаток..."


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   подборка   случай   сосед   соседство   шутка   
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