30 соседей, с которыми не соскучишься

Хорошие соседи обладают множеством положительных качеств, но одно из самых чудесных - способность наполнять повседневную жизнь улыбками и смехом. В этой подборке собраны забавные выходки людей, которых стоит номинировать на премию "Сосед года". Они знают, как создать теплое чувство общности - от установки креативных вывесок до отправки неожиданных подарков.
1. "Я забрала бездомную кошку, а она забеременела от соседского кота. Утром увидела этот подарок на крыльце"
*Алименты
"Пожалуйста, не бросайте окурки. Наш кот докуривает их по ночам, а мы пытаемся отучить его от пагубной привычки".
"Избегайте зрительного контакта. Она чертовски опасна. Однажды я нашёл под её лежаком кожаные перчатки... А у меня нет кожаных перчаток..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Совпадение? Совпадение! Да ещё какое
- Вселенское зло: соседские войны за место под солнцем
- 11 случаев, когда поспешные поступки становилась причиной забавных и досадных ситуаций
- Злободневное: самое убойное из жизни соседей
- Жизнь с соседями — это тяжкое испытание для нервов