30 соседей, с которыми не соскучишься

Хорошие соседи обладают множеством положительных качеств, но одно из самых чудесных - способность наполнять повседневную жизнь улыбками и смехом. В этой подборке собраны забавные выходки людей, которых стоит номинировать на премию "Сосед года". Они знают, как создать теплое чувство общности - от установки креативных вывесок до отправки неожиданных подарков.