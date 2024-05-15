Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра

В США во Флориде был построен удивительный жилой дом, который привлекает внимание своей миниатюрностью. Двухэтажное строение, расположенное в Джексонвилл-Бич, имеет ширину всего 3 метра при достаточной глубине участка.
Участок, на котором стоит дом, когда-то был пустырем и использовался соседями как садовый участок. Но в 2000-х годах застройщик выкупил почти 90% территории в этом районе и решил возвести на оставшемся узком участке компактное жилое здание. По словам риэлтора Райана Уэзерхолда, застройщик Джон Аткинс даже шутил, что построит этот дом "назло" своим недовольным соседям.
Несмотря на протесты ближайших жителей, которые пытались воспрепятствовать строительству на этом крошечном участке, застройщику всё же удалось получить разрешение на возведение дома. Хотя первоначально планировалось построить дом шириной 4,5 метра, в итоге пришлось остановиться на 3-метровом варианте.
В доме даже есть место для гаража на одну машину
Из-за такой необычной узкой планировки в доме пришлось применить несколько интересных дизайнерских решений. Например, были сделаны выступающие элементы, напоминающие диваны в фургоне, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Также в доме установлен специально заказанный обеденный стол.
Несмотря на свои миниатюрные размеры, двухэтажный дом площадью 144 кв.м выставлен на продажу за 619 тысяч долларов. Некоторые потенциальные покупатели уже проявили интерес к этому необычному объекту недвижимости.
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Опять же, площадь 177кв.м, это получается что у нас его длина, не считая толщины стен, составляет 30м. По фото этого тоже не видно.
Ценник для США, наверное, даже достаточно гуманный получился.
просто эталон высоких отношений!
И я могу сказать, что их примеры не показатель нихрена. По доброй воле я бы там жить не стал, да и не живу собственно. Ну их нахрен с их правилами, ограничениями, условностями, дефицитом, дикими ценами и прочим.