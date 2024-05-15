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Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра

Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра

Автор:
15 мая 2024 09:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дом   история   люди   мире   назло   сосед   сща   фото   
3751
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В США во Флориде был построен удивительный жилой дом, который привлекает внимание своей миниатюрностью. Двухэтажное строение, расположенное в Джексонвилл-Бич, имеет ширину всего 3 метра при достаточной глубине участка.


Участок, на котором стоит дом, когда-то был пустырем и использовался соседями как садовый участок. Но в 2000-х годах застройщик выкупил почти 90% территории в этом районе и решил возвести на оставшемся узком участке компактное жилое здание. По словам риэлтора Райана Уэзерхолда, застройщик Джон Аткинс даже шутил, что построит этот дом "назло" своим недовольным соседям.

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Несмотря на протесты ближайших жителей, которые пытались воспрепятствовать строительству на этом крошечном участке, застройщику всё же удалось получить разрешение на возведение дома. Хотя первоначально планировалось построить дом шириной 4,5 метра, в итоге пришлось остановиться на 3-метровом варианте.

В доме даже есть место для гаража на одну машину


Из-за такой необычной узкой планировки в доме пришлось применить несколько интересных дизайнерских решений. Например, были сделаны выступающие элементы, напоминающие диваны в фургоне, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Также в доме установлен специально заказанный обеденный стол.


Несмотря на свои миниатюрные размеры, двухэтажный дом площадью 144 кв.м выставлен на продажу за 619 тысяч долларов. Некоторые потенциальные покупатели уже проявили интерес к этому необычному объекту недвижимости.

Источник:

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Метки: дом   история   люди   мире   назло   сосед   сща   фото   
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39  комментариев
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28k
Sheir 2 часа назад
3 метра- вполне приемлемая ширина при достаточной длине. Люди во всем мире дома из морских контейнеров делают, а у них ширина вообще меньше 2,5 метра.
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63k
Андрей 2 минуты назад
Судя по фотографии - тут никакими 3м и не пахнет, либо это оптический оман.
Опять же, площадь 177кв.м, это получается что у нас его длина, не считая толщины стен, составляет 30м. По фото этого тоже не видно.
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21k
Александр 8 минут назад
Внезапно куча заборов, а сколько раз тут писали что там на западе заборы не ставят
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9k
Андрей 16 минут назад
Красиво и вроде бы даже очень уютно получилось.
Ценник для США, наверное, даже достаточно гуманный получился.
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8k
Bely 21 минуту назад
Текст сломал мой мозг. Какие 90%? Чего? Почему не 100? Зачем нам это знать? Что это меняет? Кто-то купил 90% пустыря и построил там дом? Так что ли? В чëм тогда конфликт? Какие они ему соседи, если это на продажу?
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2k
Dimon Полчаса назад
Немного не в тему: жить в двух - или трёхэтажном доме неудобно, особенно с маленькими детьми. Постоянное бегаение вверх - вниз, следить за детьми чтобы не упали, пожилые родственники не могут подняться, да и самому развернуться риск большой. Сколько приятелей так поломались и травмировались. Причем не только под шафе. Гораздо удобнее одноэтажный: ходишь по дому и не замечаешь всех этих лестниц, перепадов.
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3k
pilot66 54 минуты назад
..."назло" своим недовольным соседям...
просто эталон высоких отношений!
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5k
Наталья Час назад
В общем неплохо. Жаль, не все помещения показаны, чтобы весь функционал определить: гараж, кухня, санузел, под лестницей. Спальня одна?
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9k
perekrestok Час назад
На одного нормальный домик. Если телек есть, интернет проведен и танцев в доме не планируется то нормально. Ну и в теплом климате можно жить - котел и отопление не требуются.
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3k
Andrew_Nice Час назад
Судя по длине кровати на последнем фото (она скорее всего 2 метра), там ширина точно не 3 метра, а 4 или больше.
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32k
AzuveR 2 часа назад
Отличный дом. И ремонт хороший. Даже гараж присутствует. Всё ,что нужно для жизни есть.
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62k
dima423 2 часа назад
Заголовок просто эталонно неправильный)) Кто зря открыл рот? Не мужчина назло соседу построил дом, а застройщик вопреки просьбам соседей... Естественно ближайшие соседи были против, кому приятно будет рядом со своим забором иметь другой дом с окнами на твой участок, на твой бассейн, поляну и тд... Для этого и существую строительные нормы и правила...у нас например по моему дом нельзя строить ближе чес 3 метра от забора соседнего участка...
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9k
Ysik 2 часа назад
Больше половины Вьетнама живет в домах с шириной 3-4 метра. Даже гостиницы в 15 этажей строят, с такой шириной.
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Infinite
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