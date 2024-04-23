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«С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и набросился на школьника с кулаками

«С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и набросился на школьника с кулаками

Автор:
23 апреля 2024 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемерово   драка   педагог   ученик   учитель   школьник   
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И получил по лицу от ученика.

В кемеровской школе №16 педагог по истории и обществознанию подрался с учеником 9 класса. Случилось это несколько дней назад, видео появилось только сейчас.

В ролике, одни здоровенные парни (это ребята 14-15 лет) успокаивают взбешённого учителя, вторые снимают «экшн» на телефон, ну а третий лежит на полу. Когда от него оттаскивали историка, школьник успел несколько раз ударить того по лицу.

Сначала новость была локальной и сообщали, что в тот же день педагог уволился из школы по соглашению сторон. А потом ролик разнесли по сети и к делу подключились местные власти. В администрации Кемерово заявили, что педагог якобы не уволен, а временно отстранён от работы:

Ситуация произошла более недели назад. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Педагог отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств.

Если вопросом занимается полиция, то перспективы у педагога могут быть не очень. А в сети ему сочувствуют и считают, что мужика просто довели. И с таким бесправием - когда дети ни при чём, а учителя всегда и во всём виноваты - надо что-то делать.

Источник:

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Метки: Видео   Кемерово   драка   педагог   ученик   учитель   школьник   
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42  комментария
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24k
Shtoppi Час назад
щас детишки ох_евшие пошли - творят что хотят под прикрытием государства, слова им не скажи поперек и чуть что кулаки в ход пускают, и в итоге оказываются ни причем. ну а подобная безнаказанность, как известно, ведет к вседозволенности со всеми вытекающими последствиями.
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15k
Господин Уэф 8 минут назад
Битиё не определило их сознание ...
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97k
Доктор Джонс 13 минут назад
Срочно ввести на законодательном уровне!
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8k
Echo 14 минут назад
Учителя жалко, мало того что на нервах, так ещё и вспотел
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168
Aleksandr Ivanov 16 минут назад
после 7 класса это уже не дети, а уже личности. которые должны понимать и нести отвественность за свои поступки
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17k
ss 23 минуты назад
Выход:

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1k
ДимаМоs 24 минуты назад
Да... Дети - цветы жизни!... Самое главное не дать им распуститься...
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14k
Терапевт Полчаса назад
Проблема решаема. Так как трогать дитяток нельзя, нужно ввести рейтинг поведения ученика. За каждое дерьмо сделанное учеником рейтинг снижается и каждый раз родители ставятся в известность. Мешает вести урок? - Видеофиксация, и передача на комиссию по снижению рейтинга. Когда рейтинг падает ниже определенной черты - ученика исключают из учебного заведения. И пускай предки тратят кучу денег на частные школы, если хотят для своего дитятки образование. Ну а если нет - неучи в обществе так же нужны. Будут вместо мигрантов мести улицы и на стройках разнорабочими херачить. Я считаю, что раз у школы отняли способы воспитания учеников, значит эта задачи возлагается на родителей, и должны учиться уже воспитанные ученики.
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418
deadDEVIL Полчаса назад
Компот, твой выход!
Дети мрази!
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71
Самуил Маршак Полчаса назад
Он полностью прав!
Что за времена пошли! В моем детстве швабру и ведро в руки. Полчаса в одно рыло на актовый зал. А щас клининг приезжает!
Что будет с нашей страной?
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330
sioma08 44 минуты назад
Видеокамеры в классы и коридоры. И эти малолетние дебилоиды будут себя вести намного спокойнее. Не верю в то, что учителя сбрендели. Всё из - за провокаций "детишек". И надо выгонять из школ наиболее отличившихся. Пора уже.
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8k
Echo 47 минут назад
А че он его просто не выгнал, или сам бы ушел. Нах с дебилами полемику вести. 2*2=5 и пошли бы все на субботник
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10k
Гвоздь Час назад
а что, если этот ученик пришёл на урок истории после просмотров роликов Клима Жукова, а ему там про ильина топят?
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13k
kotovski Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Гвоздь Час назад
опознал учителя по галстуку.
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16k
Ivan Час назад
Вакансию Компота в каждую школу...


Вакансию Компота в каждую школу...Посмотреть
Вакансию Компота в каждую школу...
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40k
albedo 2 часа назад
Надо ввести (вернуть) телесные наказания для несовершеннолетних.
Все таки школьник должен бояться получить люлей от взрослых.
Иначе никак.
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541
DuckTales 2 часа назад
Всегда были преподы которых доводили, но были и такие у которых все тихо и прилично себя вели, при том они не орали и не били учеников... Авторитет, штука не простая .
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4k
poбт 2 часа назад
"С нынешними детьми"
сколько этой фразе десятилетий\веков?
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434
Z Z sedoisever Час назад
По моему родному городу, она писала даже не дипломную работу. Уже после
Личные ощущения - большинство учителей тупые уроды, не знающие даже то, что они преподают. "Ума нет - иди в пед" - просто так не возникнет.
Некоторым учителям в ноги поклонюсь, занимали свое место; но большинство - мразь на мрази и мразью погоняют.
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434
Z Z sedoisever 38 минут назад
Не все, большинство, с какими сталкивался я. Учитесь читать, видно вас плохо учили этому. Благодарен я единичным учителям. И не только я - это всегда было видно, к одной учительнице, когда она заболела серьезно, толпами ходили, поддерживали.
А, к примеру, когда другая сдохла - сказали "Слава богу, наконец-то".
И, самое смешное, первая давала реальные знания, а от второй только и слышали:" в учебнике все написано"
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2830 постов (2783 в горячем)

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