«С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и набросился на школьника с кулаками

И получил по лицу от ученика.
В кемеровской школе №16 педагог по истории и обществознанию подрался с учеником 9 класса. Случилось это несколько дней назад, видео появилось только сейчас.
В ролике, одни здоровенные парни (это ребята 14-15 лет) успокаивают взбешённого учителя, вторые снимают «экшн» на телефон, ну а третий лежит на полу. Когда от него оттаскивали историка, школьник успел несколько раз ударить того по лицу.
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Сначала новость была локальной и сообщали, что в тот же день педагог уволился из школы по соглашению сторон. А потом ролик разнесли по сети и к делу подключились местные власти. В администрации Кемерово заявили, что педагог якобы не уволен, а временно отстранён от работы:
Ситуация произошла более недели назад. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Педагог отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств.
Если вопросом занимается полиция, то перспективы у педагога могут быть не очень. А в сети ему сочувствуют и считают, что мужика просто довели. И с таким бесправием - когда дети ни при чём, а учителя всегда и во всём виноваты - надо что-то делать.
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На письменном можно весь класс завалить и тогда, если это не самый крутой одноклассник, ему дадут 3,14здюлей и класс сам выровняет ситуацию.
Пусть кричат - "Полицейское государство" и "Цифровой Гулаг", зато будет порядок, если ничего по-другому не понимают.
Дети мрази!
Что за времена пошли! В моем детстве швабру и ведро в руки. Полчаса в одно рыло на актовый зал. А щас клининг приезжает!
Что будет с нашей страной?
аууу модераторы, вы в сговоре?
это существо постоянно меня оскорбляет!
Все таки школьник должен бояться получить люлей от взрослых.
Иначе никак.
сколько этой фразе десятилетий\веков?
Личные ощущения - большинство учителей тупые уроды, не знающие даже то, что они преподают. "Ума нет - иди в пед" - просто так не возникнет.
Некоторым учителям в ноги поклонюсь, занимали свое место; но большинство - мразь на мрази и мразью погоняют.
А, к примеру, когда другая сдохла - сказали "Слава богу, наконец-то".
И, самое смешное, первая давала реальные знания, а от второй только и слышали:" в учебнике все написано"