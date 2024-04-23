«С нынешними детьми нормальные учителя разбегутся из школы»: в Кемерово педагог не выдержал и набросился на школьника с кулаками

В кемеровской школе №16 педагог по истории и обществознанию подрался с учеником 9 класса. Случилось это несколько дней назад, видео появилось только сейчас.

В ролике, одни здоровенные парни (это ребята 14-15 лет) успокаивают взбешённого учителя, вторые снимают «экшн» на телефон, ну а третий лежит на полу. Когда от него оттаскивали историка, школьник успел несколько раз ударить того по лицу.