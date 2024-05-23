Парень, который за 15 тысяч долларов стал собакой, теперь мечтает перевоплотиться в кота

Японец под ником Toco долго мечтал узнать — каково это, жить как домашняя собака? Его странная мечта недавно сбылась. Для этого он заказал костюм колли в натуральную величину, и теперь снимает видео в образе своего "альтер-эго".

Блогер Токо не пожалел денег, чтобы осуществить свою детскую мечту: стать животным в человеческий рост и исследовать окружающий мир. Ранее он признался, что выбрал породу бордер-колли из-за больших глаз и пушистой шерсти.



