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Парень, который за 15 тысяч долларов стал собакой, теперь мечтает перевоплотиться в кота

Парень, который за 15 тысяч долларов стал собакой, теперь мечтает перевоплотиться в кота

Автор:
23 мая 2024 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Блогер Токо   животные   костюм   кот   люди   собака   чудик   
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Блогер Токо рассматривает четыре варианта, но два из них могут не подойти "по логистическим причинам".

Японец под ником Toco долго мечтал узнать — каково это, жить как домашняя собака? Его странная мечта недавно сбылась. Для этого он заказал костюм колли в натуральную величину, и теперь снимает видео в образе своего "альтер-эго".


Блогер Токо не пожалел денег, чтобы осуществить свою детскую мечту: стать животным в человеческий рост и исследовать окружающий мир. Ранее он признался, что выбрал породу бордер-колли из-за больших глаз и пушистой шерсти.


Звезда социальных сетей регулярно публикует видео на YouTube-канале "Я хочу быть животным", где у него 30 тысяч подписчиков. В образе животного он играет и тренируется, следуя манере поведения собаки. Парень говорит, что ему нравится делать то, что делают настоящие домашние любимцы.

В одном из роликов можно увидеть, как японец в костюме пса переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.


В новом интервью Токо признался, что сейчас серьезно задумался над тем, чтобы перевоплотиться в какое-то другое животное. Он рассматривает четыре варианта, но два из них могут не подойти "по логистическим причинам".

"Прежде всего я ищу способы, как сделать свои конечности более похожими на собачьи. На мою шерсть попадает грязь, поэтому каждый раз приходится прилагать много усилий, чтобы все почистить... Конечно, я хотел бы перевоплотиться и в других животных. Возможно, в панду или медведя. Также можно было бы стать лисой или котиком, но они слишком малы", — пояснил блогер.

Кстати, согласно греческой мифологии, искусство жить как животное называется териантропией. Эта практика насчитывает тысячи лет и уходит корнями в фольклор, в котором фигурируют невероятные истории превращения человека в собаку.

Международный антропоморфный исследовательский проект предлагает называть тех, кто ведет такой образ жизни, — "фурсонами".

Источник:

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Метки: Блогер Токо   животные   костюм   кот   люди   собака   чудик   
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13k
Том Сойер Час назад
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Алексей Полчаса назад
Ну по хорошему по этому типу плачет дурка. Тут даже добавить нечего.
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31k
Serg2001 Полчаса назад
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11k
Zhora 41 минуту назад
Эти квадро-бобики похоже всё-таки не совсем здоровы.
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11k
Vacony 41 минуту назад
..а как он в туалет ходит или как от кобелей отбивается нет вариантов ?
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33k
Владимир Час назад
Раньше дебилов в больницах лечили, а сейчас вон.. Нда..
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4k
wwwoffka 1 Час назад
такой вариант он не рассматривал?
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11k
Мафусаил Час назад
По нему психушка плачет....
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17k
ss Час назад
"Международный антропоморфный исследовательский проект предлагает называть тех, кто ведет такой образ жизни, "фурсонами"."
-----
Нафига?! Им уже есть название - шизофреники. Там не названия нужно придумывать, там доктора присылать давно пора.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3016 постов (2933 в горячем)

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