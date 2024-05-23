Парень, который за 15 тысяч долларов стал собакой, теперь мечтает перевоплотиться в кота

Блогер Токо рассматривает четыре варианта, но два из них могут не подойти "по логистическим причинам".
Японец под ником Toco долго мечтал узнать — каково это, жить как домашняя собака? Его странная мечта недавно сбылась. Для этого он заказал костюм колли в натуральную величину, и теперь снимает видео в образе своего "альтер-эго".
Блогер Токо не пожалел денег, чтобы осуществить свою детскую мечту: стать животным в человеческий рост и исследовать окружающий мир. Ранее он признался, что выбрал породу бордер-колли из-за больших глаз и пушистой шерсти.
Звезда социальных сетей регулярно публикует видео на YouTube-канале "Я хочу быть животным", где у него 30 тысяч подписчиков. В образе животного он играет и тренируется, следуя манере поведения собаки. Парень говорит, что ему нравится делать то, что делают настоящие домашние любимцы.
В одном из роликов можно увидеть, как японец в костюме пса переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.
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В новом интервью Токо признался, что сейчас серьезно задумался над тем, чтобы перевоплотиться в какое-то другое животное. Он рассматривает четыре варианта, но два из них могут не подойти "по логистическим причинам".
"Прежде всего я ищу способы, как сделать свои конечности более похожими на собачьи. На мою шерсть попадает грязь, поэтому каждый раз приходится прилагать много усилий, чтобы все почистить... Конечно, я хотел бы перевоплотиться и в других животных. Возможно, в панду или медведя. Также можно было бы стать лисой или котиком, но они слишком малы", — пояснил блогер.
Кстати, согласно греческой мифологии, искусство жить как животное называется териантропией. Эта практика насчитывает тысячи лет и уходит корнями в фольклор, в котором фигурируют невероятные истории превращения человека в собаку.
Международный антропоморфный исследовательский проект предлагает называть тех, кто ведет такой образ жизни, — "фурсонами".
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Нафига?! Им уже есть название - шизофреники. Там не названия нужно придумывать, там доктора присылать давно пора.