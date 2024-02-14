Почему сова — единственная птица, которая может промокнуть?

Все птицы не в восторге от полётов под ливнем, но совам как будто особенно не повезло. Их перья намокают быстрее, чем у кого-либо ещё! А мокрая сова — это замёрзшее и жалкое создание. Такой вид не только дискредитирует сову, как грозного хищника, но и крайне нефункциональный — птице даже летать сложно! Но почему всё именно так?
Чтобы объяснить причины влагоуязвимости сов, мне придётся посвятить вас в основы орнитологии. Обычно птицы обладают довольно влагостойким оперением. Оно настолько хорошо отталкивает жидкость, что пернатые в большинстве своём положили клюв на строительство крыш для гнёзд.
Раньше считалось, что птицы сохраняют оперение сухим благодаря секрету копчиковой железы. Маслянистая жидкость выполняет сразу несколько функций. Во-первых, защищает всё вокруг от грибков, паразитов и бактерий. А во-вторых, отталкивает воду.
Пернатые каждый день тратят уйму времени на то, чтобы тщательно размазать содержимое железы по перьям. И всё вроде бы логично и понятно. Только вот есть нюанс: у сов копчиковая железа работает не хуже, чем у других летунов. Следовательно, этот орган хоть и полезен для поддержания перьев в здравии, но плохо справляется с защитой от воды. Учёным пришлось копать дальше.
И ведь докопались! Основную роль во влагостойкости перьев играет сама их структура. Перо птицы — это не сплошная пластинка, а множество бородок с крючками на концах. Они цепляются друг за друга и организуют мелкую сеточку. Когда капля воды падает на сеточку, она касается пера всего в нескольких местах. Большая часть воды висит на воздушной подушке, поэтому ей некуда впитываться! Чем больше у птицы бородок, тем меньше шансов, что вода пройдёт в щёлочку и попадёт на уязвимые пуховые перья.
У сов оперение устроено немного иначе — оно волосатое! Бахрома замечательно смачивается, отчего капли воды попадают прямо в пуховой слой пташки. Но зачем совы поломали механизм, который есть по умолчанию у всех летающих птиц?
Всё ради эффективности. Да, неровное оперение с бахромой лучше намокает. Но оно же делает полёты сов практически бесшумными. Ворсинки разбивают движение воздуха на множество разнонаправленных потоков, и громкие хлопки превращаются в едва заметный шум. Получается, когда сова намокает — она платит цену за право быть самым эффективным ночным охотником планеты!
Источник:
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