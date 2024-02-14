Почему сова — единственная птица, которая может промокнуть?

Все птицы не в восторге от полётов под ливнем, но совам как будто особенно не повезло. Их перья намокают быстрее, чем у кого-либо ещё! А мокрая сова — это замёрзшее и жалкое создание. Такой вид не только дискредитирует сову, как грозного хищника, но и крайне нефункциональный — птице даже летать сложно! Но почему всё именно так?