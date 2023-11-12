Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты

«На пенсии жизнь только начинается» - это утверждение решила доказать 69-летняя пенсионерка. Она переехала из Владимира в Сочи и отметила свой день рождения прыжком с 210-метровой высоты. А в 67 лет она сигала с высоты в 207 метров, так что личный рекорд обновлён.