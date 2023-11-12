Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты

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И на этом останавливаться не собирается.
«На пенсии жизнь только начинается» - это утверждение решила доказать 69-летняя пенсионерка. Она переехала из Владимира в Сочи и отметила свой день рождения прыжком с 210-метровой высоты. А в 67 лет она сигала с высоты в 207 метров, так что личный рекорд обновлён.
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Женщина так и пышет энергией: круглый год купается в море, лазает по горам, катается на сноуборде и прыгает с парашютом. И никакой возраст ей не помеха.
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А то тут некоторые....
: Абрам прыгает с парашютом. Hа прыжок смотрят его жена и сын. Абрам приземляется и лежит, не встает. Мать говорит сыну:
-Сходи посмотри, папа дышит?
Сын, возвращаясь:
-Папа-то дышит, но вот около него дышать невозможно.