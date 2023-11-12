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Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты

Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты

Автор:
12 ноября 2023 17:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   пенсионерка   прыжок   рекорд   тарзанка   
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И на этом останавливаться не собирается.

«На пенсии жизнь только начинается» - это утверждение решила доказать 69-летняя пенсионерка. Она переехала из Владимира в Сочи и отметила свой день рождения прыжком с 210-метровой высоты. А в 67 лет она сигала с высоты в 207 метров, так что личный рекорд обновлён.

Женщина так и пышет энергией: круглый год купается в море, лазает по горам, катается на сноуборде и прыгает с парашютом. И никакой возраст ей не помеха.

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Метки: Видео   Сочи   пенсионерка   прыжок   рекорд   тарзанка   
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Darki Минуту назад
Первый комментарий на скрине всё объясняет.
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Сергей Полчаса назад
МолодеЦ бабка.
А то тут некоторые....
: Абрам прыгает с парашютом. Hа прыжок смотрят его жена и сын. Абрам приземляется и лежит, не встает. Мать говорит сыну:
-Сходи посмотри, папа дышит?
Сын, возвращаясь:
-Папа-то дышит, но вот около него дышать невозможно.
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