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Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело

Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело

Автор:
22 мая 2024 15:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Севастополь   день победы   задержание   инсталляция   мужчина   осквернение   
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Видео с его «подвигом» появилось в сети и местные жители возмутились.

27-летний мужчина из Севастополя не придумал ничего лучше, чем помочиться на инсталляцию в честь Дня Победы. Когда процесс был в самом разгаре, мимо проезжал водитель, он заснял «героя» и выложил ролик в соцсетях.

Жители города-героя потребовали найти этого гуляку. Вскоре его задержали и отвезли в участок. Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму и росгвардейцы.

Сначала он заявил, что и не думал ничего осквернять, а просто устал и «облокотился на стойку». Но спалился на мокрых штанах, поэтому волей-неволей признался и горячо попросил прощения у «всех бабушек и дедушек».

Выяснилось, что у мужика богатое прошлое - его задерживали за кражу, хранение веществ, поддельные документы и вождение в нетрезвом виде.

Вероятно, теперь любитель тряхнуть хозяйством действительно со свободой распрощается. Сейчас решают, какую меру пресечения ему избрать, а пока он сидит в отделении.

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Метки: Видео   Севастополь   день победы   задержание   инсталляция   мужчина   осквернение   
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22  комментария
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Обоссать этого п.и.д.о.ра.са всем Севастополем.
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10k
Alex 7 минут назад
Кол в жопу ему засунуть.
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5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
мля,вот что в головах то у таки!(
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176
Julia Sepp Полчаса назад
Походу человек шёл к славе, ну вот она слава и пришла! Может хоть сядет и пить бросит !
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41k
albedo Полчаса назад
Но спалился на мокрых штанах,
===================
Надо еще чтобы обосрался и не раз.
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
дать ему по морде хорошенько, а потом тоскливо извинится ой я думал ты груша для битья..
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1k
DuckTales 41 минуту назад
Идиот ...
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1k
Maxim Russo 55 минут назад
Дешёвка!
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26k
Павел Плеханов Час назад
Я так понадеялся, что "прилетело" ему по тому месту, которое он не успел в штаны спрятать, а здесь всё достаточно дружелюбно.
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17k
Booka1a Час назад
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35k
Юр21 Час назад
Его не фотографировать и задерживать надо было, а там же дать в башку и его хлебалом по его же сцакам отвозить. Слабые люди стали, обабились мужики.
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20k
Алексей Час назад
Я прям представляю как его в хате встретят,
- за что сюда заехал
----
Ну ты и лошара
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Привязать к Искандеру и отправить прямым рейсом в Кропивницкий
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Перепись дебилов продолжается...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2955 постов (2909 в горячем)

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