Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело

Видео с его «подвигом» появилось в сети и местные жители возмутились.
27-летний мужчина из Севастополя не придумал ничего лучше, чем помочиться на инсталляцию в честь Дня Победы. Когда процесс был в самом разгаре, мимо проезжал водитель, он заснял «героя» и выложил ролик в соцсетях.
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Жители города-героя потребовали найти этого гуляку. Вскоре его задержали и отвезли в участок. Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму и росгвардейцы.
Сначала он заявил, что и не думал ничего осквернять, а просто устал и «облокотился на стойку». Но спалился на мокрых штанах, поэтому волей-неволей признался и горячо попросил прощения у «всех бабушек и дедушек».
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Выяснилось, что у мужика богатое прошлое - его задерживали за кражу, хранение веществ, поддельные документы и вождение в нетрезвом виде.
Вероятно, теперь любитель тряхнуть хозяйством действительно со свободой распрощается. Сейчас решают, какую меру пресечения ему избрать, а пока он сидит в отделении.
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Надо еще чтобы обосрался и не раз.
- за что сюда заехал
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Ну ты и лошара