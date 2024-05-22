Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело

Жители города-героя потребовали найти этого гуляку. Вскоре его задержали и отвезли в участок. Операцию провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму и росгвардейцы.

Сначала он заявил, что и не думал ничего осквернять, а просто устал и «облокотился на стойку». Но спалился на мокрых штанах, поэтому волей-неволей признался и горячо попросил прощения у «всех бабушек и дедушек».