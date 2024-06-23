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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1511 постов • 63 подписчика подписаться
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В Питере мужчина на Audi напал на школьника и пытался затащить его в машину: мальчик хулиганил и дерзил

В Питере мужчина на Audi напал на школьника и пытался затащить его в машину: мальчик хулиганил и дерзил

Автор:
23 июня 2024 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Audi   Видео   воспитание   машина   мужчина   поведение   
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Мужчина отпустил ребёнка, когда за того вступилась прохожая. В соцсетях он объяснил свои действия тем, что дети "несколько дней прыгали по его подоконнику и специально стучали в окно ради прикола".

Отец школьника рассказал:

"Наверное, дети хулиганили немного. И этот мужик вышел из какого-то подъезда, начал таскать его, хватать, зачем-то в машину свою хотел его усадить".

Родители мальчика написали заявление в полицию и обратились к уполномоченному по правам ребёнка.

Однако в соцсетях часть пользователей наоборот поддержала действия мужчины на видео, полагая, что нынешние подростки чувствуют себя слишком безнаказанными.

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Метки: Audi   Видео   воспитание   машина   мужчина   поведение   
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5  комментариев
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1k
Corkscrew Час назад
Согласен с теми кто считает, что современные "ангелочки" слишком оборзели от чувства безнаказанности под защитой государства.
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12k
Доктор 7 минут назад
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75
Сергей Сергей Полчаса назад
зачем затаскивать в машину?
в багажник быстрее и проще )
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8k
Echo Час назад
ну в машину то он зря его заталкивал.
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну поднял себе статью на ровном месте. Надо было 3.14здюка за ухо и к родителям тащить
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2146 постов (2095 в горячем)

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