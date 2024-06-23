В Питере мужчина на Audi напал на школьника и пытался затащить его в машину: мальчик хулиганил и дерзил

Мужчина отпустил ребёнка, когда за того вступилась прохожая. В соцсетях он объяснил свои действия тем, что дети "несколько дней прыгали по его подоконнику и специально стучали в окно ради прикола".
Отец школьника рассказал:
"Наверное, дети хулиганили немного. И этот мужик вышел из какого-то подъезда, начал таскать его, хватать, зачем-то в машину свою хотел его усадить".
Родители мальчика написали заявление в полицию и обратились к уполномоченному по правам ребёнка.
Однако в соцсетях часть пользователей наоборот поддержала действия мужчины на видео, полагая, что нынешние подростки чувствуют себя слишком безнаказанными.
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