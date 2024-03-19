«Происходило изнасилование здравого смысла»: поволжский маньяк, подозреваемый в убийстве 31 пенсионерки, отказался признавать свою вину

Ему грозит пожизненное в колонии особого режима.
Радик Тагиров - по версии следствия, на его совести 31 ограбление и убийство пожилых женщин.
Силовики считают, сначала он действовал лишь в Татарстане. Затем перебрался в другие регионы и начал орудовать в Перми, Ульяновске, Самаре, Иваново и в других городах. Преступления совершал в 2011-2012 годах: находил одиноких старушек, представлялся коммунальщиком и заходил к ним в квартиру. После этого грабил и душил. Общий куш преступника - около 900 тысяч рублей.
Тагирова выявили по базе ДНК и задержали в декабре 2020 года. Всё это время длилось следствие, а сейчас проходят финальные судебные заседания. На них он заявил, что невиновен.
Каких-либо неприязней к женщинам преклонного возраста у меня не имелось. У меня были близкие родственники: бабушка со стороны отца, со стороны матери - дедушка. У меня были нормальные с ними отношения, всегда.
Следствием не представлены правдоподобные мотивы. У меня не было ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения, у меня в голове просто не укладывается такое… В деньгах не нуждался, а если бы нуждался, никогда бы не решился на обогащение таким образом.
Он утверждает, что следственные действия проходили без понятых и свидетелей, присутствовали лишь «заинтересованные лица от правоохранительных органов».
Как в квартирах жертв оказалось его ДНК, Тагиров объяснить не мог. Ссылался на алиби и свидетелей, которые якобы подтвердят, что в это время он был совсем в других местах, но их данных не назвал. Лишь просил «не судить его за преступления, которых он не совершал».
Бред какой-то просто. Ваша честь, <…> не судите меня за те деяния, которые я не совершал. Просто все происходящее здесь я даже не могу объяснить. Стараюсь не в грубой форме, но происходило изнасилование здравого смысла.
Сторона обвинения считает, что суммарный срок по преступлениям Тагирова - 400 лет за решёткой. Прокурор запросил для него пожизненное в колонии особого режима. Окончательный приговор вынесут послезавтра.
Источник:
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С другой стороны, мы знаем, что правоохранительная система не всегда работает безупречно. Уложить больше 30 человек меньше чем за лям... И это в то время, когда цыгане, и прочие коллцентры снимают с пенсионеров по несколько миллионов. Без всякого насилия. Ну как-то... Разве что имела место маниакальная составляющая.
Думаю поедет чувачок в гости к Полярной Сове...