«Происходило изнасилование здравого смысла»: поволжский маньяк, подозреваемый в убийстве 31 пенсионерки, отказался признавать свою вину

Силовики считают, сначала он действовал лишь в Татарстане. Затем перебрался в другие регионы и начал орудовать в Перми, Ульяновске, Самаре, Иваново и в других городах. Преступления совершал в 2011-2012 годах: находил одиноких старушек, представлялся коммунальщиком и заходил к ним в квартиру. После этого грабил и душил. Общий куш преступника - около 900 тысяч рублей.

Тагирова выявили по базе ДНК и задержали в декабре 2020 года. Всё это время длилось следствие, а сейчас проходят финальные судебные заседания. На них он заявил, что невиновен.

Каких-либо неприязней к женщинам преклонного возраста у меня не имелось. У меня были близкие родственники: бабушка со стороны отца, со стороны матери - дедушка. У меня были нормальные с ними отношения, всегда. Следствием не представлены правдоподобные мотивы. У меня не было ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения, у меня в голове просто не укладывается такое… В деньгах не нуждался, а если бы нуждался, никогда бы не решился на обогащение таким образом.

Он утверждает, что следственные действия проходили без понятых и свидетелей, присутствовали лишь «заинтересованные лица от правоохранительных органов».