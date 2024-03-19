FISHKINET
Сообщество Криминал 2766 постов • 382 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
«Происходило изнасилование здравого смысла»: поволжский маньяк, подозреваемый в убийстве 31 пенсионерки, отказался признавать свою вину

«Происходило изнасилование здравого смысла»: поволжский маньяк, подозреваемый в убийстве 31 пенсионерки, отказался признавать свою вину

Автор:
19 марта 2024 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: Радик Тагиров   Татарстан   маньяк   ограбление   пенсионерки   убийство   
1244
4

Ему грозит пожизненное в колонии особого режима.

Радик Тагиров - по версии следствия, на его совести 31 ограбление и убийство пожилых женщин.

Силовики считают, сначала он действовал лишь в Татарстане. Затем перебрался в другие регионы и начал орудовать в Перми, Ульяновске, Самаре, Иваново и в других городах. Преступления совершал в 2011-2012 годах: находил одиноких старушек, представлялся коммунальщиком и заходил к ним в квартиру. После этого грабил и душил. Общий куш преступника - около 900 тысяч рублей.

Тагирова выявили по базе ДНК и задержали в декабре 2020 года. Всё это время длилось следствие, а сейчас проходят финальные судебные заседания. На них он заявил, что невиновен.

Каких-либо неприязней к женщинам преклонного возраста у меня не имелось. У меня были близкие родственники: бабушка со стороны отца, со стороны матери - дедушка. У меня были нормальные с ними отношения, всегда.

Следствием не представлены правдоподобные мотивы. У меня не было ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения, у меня в голове просто не укладывается такое… В деньгах не нуждался, а если бы нуждался, никогда бы не решился на обогащение таким образом.

Он утверждает, что следственные действия проходили без понятых и свидетелей, присутствовали лишь «заинтересованные лица от правоохранительных органов».

Как в квартирах жертв оказалось его ДНК, Тагиров объяснить не мог. Ссылался на алиби и свидетелей, которые якобы подтвердят, что в это время он был совсем в других местах, но их данных не назвал. Лишь просил «не судить его за преступления, которых он не совершал».

Бред какой-то просто. Ваша честь, <…> не судите меня за те деяния, которые я не совершал. Просто все происходящее здесь я даже не могу объяснить. Стараюсь не в грубой форме, но происходило изнасилование здравого смысла.

Сторона обвинения считает, что суммарный срок по преступлениям Тагирова - 400 лет за решёткой. Прокурор запросил для него пожизненное в колонии особого режима. Окончательный приговор вынесут послезавтра.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Радик Тагиров   Татарстан   маньяк   ограбление   пенсионерки   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев 51 минуту назад
Мутная какая-то история. Конечно за здорово живёшь он брать на себя 31 эпизод не хочет. Но, если он так рьяно твердит про алиби и людях, которые могут его подтвердить, почему не предоставляет этих людей? Почему не может объяснить свою ДНК на местах преступлений? Его трепетное отношение к своим бабушкам и дедушкам, конечно в расчёт никто принимать не станет. Любовь к детям, жене, и прочим деверям и золовкам, ещё ни одного упыря не остановила.
С другой стороны, мы знаем, что правоохранительная система не всегда работает безупречно. Уложить больше 30 человек меньше чем за лям... И это в то время, когда цыгане, и прочие коллцентры снимают с пенсионеров по несколько миллионов. Без всякого насилия. Ну как-то... Разве что имела место маниакальная составляющая.
Думаю поедет чувачок в гости к Полярной Сове...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Vovan Petroff 14 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Сергей 44 минуты назад
Надеюсь силовики собрали неоспоримые доказательства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления
"Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю...
Набирающие популярность в сообществах
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против Либерии
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против...
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересно#ДТП#история#кот#забавно#интересное#маразм
#животные#Юмор#автомир#люди#кино#позитив#Автовсячина#милота#Китай#дети
#Прикол#автомобили#машина#аварии#авто аварии#фильм#собака#улыбнуло#Ynews#СССР
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля Истборнская трагедия – история влюблённых сестёр и коварного многоженца Истборнская трагедия – история влюблённых сестёр и коварного многоженца В Набережных Челнах любовник-мигрант ограбил и убил сожительницу, которая ушла к нему от мужа и взрослых сыновей В Набережных Челнах любовник-мигрант ограбил и убил сожительницу, которая ушла к нему от мужа и... Малоизвестные факты о Чикатило Малоизвестные факты о Чикатило Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости Ониоманка Дана Сью Грей и печальные последствия её зависимости

На что жалуетесь?

Вернуться