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Щёлковского "кислотного маньяка" задержали

Щёлковского "кислотного маньяка" задержали

Автор:
13 апреля 2024 06:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Монино   Подмосковье   Щёлково   кислота   маньяк   
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10 апреля жители Подмосковья не на шутку испугались. Две девушки пострадали от рук психопата, разгуливавшего по улице с кислотой.

Придурок подходил к случайным девушкам и молча выливал на них неизвестную жидкость, оставляющую сильные ожоги. Одну пострадавшую, Анастасию, с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.


«Пока что я толком не вижу, один глаз не открывается, — говорит Анастасия. — Врачи сказали, что зрение сохранить удастся. Но на лице могут остаться шрамы».

Другой жертве, 16-летней Татьяне, кислота прожгла одежду и попала на ногу.

Более подробно о произошедшем можно почитать здесь.


Естественно, пострадавшие обратились в полицию. Правоохранительным органам потребовалось чуть больше суток, чтобы выследить неадеквата и задержать его. Сейчас выясняется, что побудило 31-летнего жителя поселка Монино на эту безумную затею с кислотой.


31-летний Андрей, житель города Лосино-Петровский, работал инженером и преподавателем в колледже в Королеве.

Свою мужчина не признаёт. Оперативники провели обыск в его квартире. В соцсетях называет себя атеистом.


Коллеги и студенты дают Андрею неоднозначную характеристику. Некоторые считают его "странным", но безобидным. А вот бывшие учителя и одноклассники говорят о нем как о вспыльчивом и достаточно конфликтном человеке.


Многие отмечали, что в последние полгода поведение Андрея изменилось. Женат он не был, детей нет. Мужчина подписан на несколько пабликов о химии, и следствие выяснит, является ли это совпадением. 


Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.


Источник:

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Метки: Видео   Монино   Подмосковье   Щёлково   кислота   маньяк   
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11  комментариев
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Бывалый Трус 2 часа назад
Весна. Да ещё и полное солнечное затмение только что было. У психов обострение.
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537
ivandike 16 минут назад
Живьем растворить в кислоте, мразь
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16k
info-kozirev 17 минут назад
Выяснить все досконально,и если это сделал он,посадить на кол выродка,такая мразь жить не должна,у каждого есть жены и сестры с дочерями,не хватало,что б какой то выродок с кислотой бегал и в лицо плескал.
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3k
Константин 18 минут назад
Просто бабы его травили и булили, вот он и отомстил им. Молодец парнишка, постоял за себя!

З.Ы.
Для скудоумных - это сарказм. Но почему-то такие комментарии в темах про очередного ублюдка, устроившего расстрел в школе набирают десятки лайков.
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738
zu4ara Полчаса назад
Сварить гада заживо!..
"Расправляться с врагами, варя их заживо, очень любил русский царь Иван Грозный. Сложно сказать, откуда появилась эта традиция на Руси. Скорее всего, казнь привезли ещё в XIII веке войска Чингисхана. А уже с монголов русские владыки стали брать пример. Чингисхан не разменивался по мелочам: однажды он сварил целое племя своих противников в 70 огромных котлах. На Руси столь массово людей не варили. Иван Грозный предпочитал действовать более точечно, и количество казнённых шло на десятки и сотни, но не на тысячи."
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5k
SmartCat101 39 минут назад
а не пофиг ли чт оон там признает и какой креветке поклоняется?
изолировать урода от общества и отстранить пожизненно от работы с детьми
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9k
Alex 54 минуты назад
На кол пид**са!
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11k
Владимир 54 минуты назад
"Свою мужчина не признаёт"
Кто слово съел?
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
а к чему на первом фото подорванного авто бывшего СБУшника в Москве?
есть какая-то связь или автор невнимателен?
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14k
кот базилий Час назад
На армяшку похож?
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