Щёлковского "кислотного маньяка" задержали

Коллеги и студенты дают Андрею неоднозначную характеристику. Некоторые считают его "странным", но безобидным. А вот бывшие учителя и одноклассники говорят о нем как о вспыльчивом и достаточно конфликтном человеке.





Многие отмечали, что в последние полгода поведение Андрея изменилось. Женат он не был, детей нет. Мужчина подписан на несколько пабликов о химии, и следствие выяснит, является ли это совпадением.





Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.