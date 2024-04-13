Щёлковского "кислотного маньяка" задержали

10 апреля жители Подмосковья не на шутку испугались. Две девушки пострадали от рук психопата, разгуливавшего по улице с кислотой.
Придурок подходил к случайным девушкам и молча выливал на них неизвестную жидкость, оставляющую сильные ожоги. Одну пострадавшую, Анастасию, с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.
«Пока что я толком не вижу, один глаз не открывается, — говорит Анастасия. — Врачи сказали, что зрение сохранить удастся. Но на лице могут остаться шрамы».
Другой жертве, 16-летней Татьяне, кислота прожгла одежду и попала на ногу.
Более подробно о произошедшем можно почитать здесь.
Естественно, пострадавшие обратились в полицию. Правоохранительным органам потребовалось чуть больше суток, чтобы выследить неадеквата и задержать его. Сейчас выясняется, что побудило 31-летнего жителя поселка Монино на эту безумную затею с кислотой.
31-летний Андрей, житель города Лосино-Петровский, работал инженером и преподавателем в колледже в Королеве.
Свою мужчина не признаёт. Оперативники провели обыск в его квартире. В соцсетях называет себя атеистом.
Коллеги и студенты дают Андрею неоднозначную характеристику. Некоторые считают его "странным", но безобидным. А вот бывшие учителя и одноклассники говорят о нем как о вспыльчивом и достаточно конфликтном человеке.
Многие отмечали, что в последние полгода поведение Андрея изменилось. Женат он не был, детей нет. Мужчина подписан на несколько пабликов о химии, и следствие выяснит, является ли это совпадением.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Источник:
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З.Ы.
Для скудоумных - это сарказм. Но почему-то такие комментарии в темах про очередного ублюдка, устроившего расстрел в школе набирают десятки лайков.
"Расправляться с врагами, варя их заживо, очень любил русский царь Иван Грозный. Сложно сказать, откуда появилась эта традиция на Руси. Скорее всего, казнь привезли ещё в XIII веке войска Чингисхана. А уже с монголов русские владыки стали брать пример. Чингисхан не разменивался по мелочам: однажды он сварил целое племя своих противников в 70 огромных котлах. На Руси столь массово людей не варили. Иван Грозный предпочитал действовать более точечно, и количество казнённых шло на десятки и сотни, но не на тысячи."
изолировать урода от общества и отстранить пожизненно от работы с детьми
Кто слово съел?
есть какая-то связь или автор невнимателен?