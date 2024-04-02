В Петербурге мужчина пытался завлечь детей к себе домой деньгами и конфетами

После того, как мужчина вырвал дверь в парадную и начал материться, мальчик с девочкой предположили, что «дяденька маньяк», и ушли
К счастью у него ничего не получилось, дети оказались весьма сообразительными и сразу отказались заходить в подъезд.
Очевидец заметила, что он сначала звал с собой маленьких мальчика и девочку, а потом поплёлся вслед за ними — женщина позвонила в полицию. 48-летнего Романа взяли "по горячим следам". Когда он уже был в отделении, на задержанного поступило заявление о совращении пятиклассницы от её отца. Мужчина обвинил Романа: тот несколько часов назад в подъезде на Звёздной демонстрировал девочке срам.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" — подозреваемый может уехать на пожизненное. Роман уже дважды сидел за преступления на сексуальной почве — впервые ещё в 90-х. Однако его не привлекали по уголовным статьям уже больше 10 лет.
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