В Петербурге мужчина пытался завлечь детей к себе домой деньгами и конфетами

Очевидец заметила, что он сначала звал с собой маленьких мальчика и девочку, а потом поплёлся вслед за ними — женщина позвонила в полицию. 48-летнего Романа взяли "по горячим следам". Когда он уже был в отделении, на задержанного поступило заявление о совращении пятиклассницы от её отца. Мужчина обвинил Романа: тот несколько часов назад в подъезде на Звёздной демонстрировал девочке срам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" — подозреваемый может уехать на пожизненное. Роман уже дважды сидел за преступления на сексуальной почве — впервые ещё в 90-х. Однако его не привлекали по уголовным статьям уже больше 10 лет.