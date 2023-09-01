Довоенные снимки советских граждан, отдыхающих на пляже

FISHKINET
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота 30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы 30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы Проводы лета в бикини: девушки поделились в соцсетях, как провели последний день августа Проводы лета в бикини: девушки поделились в соцсетях, как провели... 17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций 17 идеальных десертов, которые вызывают бурю гастрономических эмоций Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами Вся суть отношения москвичей к электросамокатам в одном видео Вся суть отношения москвичей к электросамокатам в одном видео Ловкость рук и сплошное мошенничество Ловкость рук и сплошное мошенничество Как жилось в подводной деревне Кусто? Как жилось в подводной деревне Кусто? Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой... В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут... "На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане "На государственном уровне препятствуют!": Максим Галкин*... 25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого 25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого "Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране "Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал,... Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню Уличный кот помог достать ключи Уличный кот помог достать ключи 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас Мотоциклист загорелся в «шаре смерти» во время циркового шоу Мотоциклист загорелся в «шаре смерти» во время циркового шоу Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей прошлого Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей...
Довоенные снимки советских граждан, отдыхающих на пляже

Довоенные снимки советских граждан, отдыхающих на пляже

Автор:
01 сентября 2023 07:31
Метки: СССР   интересно   лето   люди   пляж   фото   
917
16

Вот и наступила осень. Совсем скоро начнутся дожди и о теплой погоде придётся забыть на месяцы. Предлагаю вам немного продлить лето довоенными фотокарточками с черноморских (и не только) пляжей.

Фотограф Андрей Кирнов нашёл интересные снимки советских граждан на пляже и решил поделиться ими с пользователями сети. Посмотрим вместе как и во что были одеты отдыхающие, насколько раздеты, в какой физической форме были и в какие места ездили в свой заслуженный отпуск.

×

Дом отдыха №5, 25.08.1939

Следующий кадр довольно известен. В большинстве источников его датируют 1935-1936 годом и как только не подписывают. На самом деле, снимок сделан в 1930-ом или даже ранее, и это не просто отдыхающие, а съемочная группа немого фильма "Тихий Дон" - первой экранизации романа.

Девушка с короткой стрижкой в центре - Раиса Пужная, исполнительница роли Натальи. В черном (синем?) купальнике Елена Максимова, сыгравшая Дарью. Парень с сигаретой в последнем ряду - Андрей Абрикосов, популярнейший актёр в 1930-е, сыгравший Григория Мелехова.Ну, а вот теперь уже точно "Здравствуй, Чёрное море!" Крым, Херсонес, 1 мая 1931 года.

И тут же в поддержку шутки про "группу в полосатых купальниках" фото из Одессы, Украинская ССР, 1925 год.

На следующей карточке тоже можно разглядеть одну девушки в полосатом купальном костюме, но, похоже, что они уже стали выходить из моды. Крым, Евпатория, 1933 год

Заглянем и в другую союзную республику. Грузинская ССР, Батуми, 24 июля 1929 года.

А это уже Гагры, на календаре 12 октября 1937 года. Видимо, какая-то физподготовка перед водными процедурами.

Ну а теперь обратно в Крым! Ялта, 14.06.1938 год

Ливадия, 03.05.1934 года. Обратите внимание на отличный (от других) загар двух мужчин по центру:

Процесс грязелечения по-советски в посёлке Саки, 14 сентября 1934 года:

Дальше больше.

Предложенная схема профессора Медовикова по принятию солнечных ванн в южных широтах СССР была внедрена в 1924 году.

На фото ниже мы наблюдаем её во всей красе. Евпатория, Крым, 1933 год.

Ещё одно фото. Не в Крыму, а в Иваново! Работницы ивановской мануфактуры принимают солнечные ванны на берегу реки Уводь, поворачиваясь по команде медсестры, лето 1931 года. Мы видим на них белые косынки и, в принципе, всё.

Не только молодые комсомолки этого периода могли отдыхать в ...эммм... таком формате, но и отдельные комсомольцы тоже. Причем, не только на морских курортах, но и на берегу Москвы реки.

Закончим давайте вполне себе пуританским фото 1940 года, сделанном в Славянске. Моря там, конечно, нет, но зато есть лечебные соляные озёра, на базе которых в 1928 году был построен санаторий №8 имени 10-летия Октябрьской революции.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   лето   люди   пляж   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
АнтонПолднев 40 минут назад
Солнечные ванны
Фотографу порция белой зависти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
7k
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

648265



Другие посты автора
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#Еда#знаменитости#США#милота#Россия#кот#девушки
#люди#животные#история#интересно#фильм#факты#позитив#Москва#актеры#забавно
#Юмор#в мире#новости#кино#сарказм#шоу бизнес#СССР#смех#кража#обман
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Какие профессии раньше считались престижными Какие профессии раньше считались престижными История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку? История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку? 6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху 6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху Отчего в СССР ставили чугунные ванны вместо стальных? Отчего в СССР ставили чугунные ванны вместо стальных? Трудности советской моментальной лотереи Трудности советской моментальной лотереи

На что жалуетесь?

Вернуться