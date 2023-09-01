Довоенные снимки советских граждан, отдыхающих на пляже

Следующий кадр довольно известен. В большинстве источников его датируют 1935-1936 годом и как только не подписывают. На самом деле, снимок сделан в 1930-ом или даже ранее, и это не просто отдыхающие, а съемочная группа немого фильма "Тихий Дон" - первой экранизации романа.