Довоенные снимки советских граждан, отдыхающих на пляже

Вот и наступила осень. Совсем скоро начнутся дожди и о теплой погоде придётся забыть на месяцы. Предлагаю вам немного продлить лето довоенными фотокарточками с черноморских (и не только) пляжей.
Фотограф Андрей Кирнов нашёл интересные снимки советских граждан на пляже и решил поделиться ими с пользователями сети. Посмотрим вместе как и во что были одеты отдыхающие, насколько раздеты, в какой физической форме были и в какие места ездили в свой заслуженный отпуск.
Дом отдыха №5, 25.08.1939
Следующий кадр довольно известен. В большинстве источников его датируют 1935-1936 годом и как только не подписывают. На самом деле, снимок сделан в 1930-ом или даже ранее, и это не просто отдыхающие, а съемочная группа немого фильма "Тихий Дон" - первой экранизации романа.
Девушка с короткой стрижкой в центре - Раиса Пужная, исполнительница роли Натальи. В черном (синем?) купальнике Елена Максимова, сыгравшая Дарью. Парень с сигаретой в последнем ряду - Андрей Абрикосов, популярнейший актёр в 1930-е, сыгравший Григория Мелехова.Ну, а вот теперь уже точно "Здравствуй, Чёрное море!" Крым, Херсонес, 1 мая 1931 года.
И тут же в поддержку шутки про "группу в полосатых купальниках" фото из Одессы, Украинская ССР, 1925 год.
На следующей карточке тоже можно разглядеть одну девушки в полосатом купальном костюме, но, похоже, что они уже стали выходить из моды. Крым, Евпатория, 1933 год
Заглянем и в другую союзную республику. Грузинская ССР, Батуми, 24 июля 1929 года.
А это уже Гагры, на календаре 12 октября 1937 года. Видимо, какая-то физподготовка перед водными процедурами.
Ну а теперь обратно в Крым! Ялта, 14.06.1938 год
Ливадия, 03.05.1934 года. Обратите внимание на отличный (от других) загар двух мужчин по центру:
Процесс грязелечения по-советски в посёлке Саки, 14 сентября 1934 года:
Дальше больше.
Предложенная схема профессора Медовикова по принятию солнечных ванн в южных широтах СССР была внедрена в 1924 году.
На фото ниже мы наблюдаем её во всей красе. Евпатория, Крым, 1933 год.
Ещё одно фото. Не в Крыму, а в Иваново! Работницы ивановской мануфактуры принимают солнечные ванны на берегу реки Уводь, поворачиваясь по команде медсестры, лето 1931 года. Мы видим на них белые косынки и, в принципе, всё.
Не только молодые комсомолки этого периода могли отдыхать в ...эммм... таком формате, но и отдельные комсомольцы тоже. Причем, не только на морских курортах, но и на берегу Москвы реки.
Закончим давайте вполне себе пуританским фото 1940 года, сделанном в Славянске. Моря там, конечно, нет, но зато есть лечебные соляные озёра, на базе которых в 1928 году был построен санаторий №8 имени 10-летия Октябрьской революции.
Источник:
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