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Уличный торговец на страже товара

Уличный торговец на страже товара

Автор:
22 мая 2024 07:58
Метки: Видео   бангладеш   виноград   защита   люди   поезд   торговец   
1415
1
1

Ох, нелёгкая это работа, защищать виноград от налёта! Продавец фруктов из Бангладеш пытается уберечь свой товар.


Необычный и, похоже, действенный способ.

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Метки: Видео   бангладеш   виноград   защита   люди   поезд   торговец   
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7  комментариев
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1k
Рома 16 минут назад
А што , никого не смущает близость прохождения поезда к лотку с пищей ?!
Можете представить , как воняет мазутом и гарью тот виноград и прочее ?!
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3k
Алекс 3 минуты назад
Может он нож продает)
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2k
Александр Шевченко 17 минут назад
Поставить пластиковый экран сантимов 50 шириной, не его метод , стоять с ножом о да !!! Барыги , такие барыги ... без чека , без налога, по цене х 5 ... х 10 на вокзале, нашли кого жалеть барыг наживающихся на необходимости проезжающих. Таксистов ещё у аэропорта/вокзала пожалейте, какая у них тяжёлая работа ...
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3k
Сергей Викторович 24 минуты назад
Нормальные у них там порядки. У меня вопросов к торговцу нет, это вынужденная реакция на повальное воровство в обществе. Если н не будет ставить так нож, то он просто разорится и умрет с голоду. Вопрос почему в обществе принято так неприкрыто воровать
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611
2023 Полчаса назад
Какой гостеприимный торговец ))
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33k
Владимир Час назад
Сурово у них там..
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