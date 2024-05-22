Уличный торговец на страже товара

1415
1
1
Ох, нелёгкая это работа, защищать виноград от налёта! Продавец фруктов из Бангладеш пытается уберечь свой товар.
Необычный и, похоже, действенный способ.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро
- "Девушка на четверг": мужчина состоит в отношениях с шестью женщинами и ищет новую
- Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях
- Торговец человеческими останками получил условный срок
- В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд
Новости партнёров
реклама
Можете представить , как воняет мазутом и гарью тот виноград и прочее ?!
И живут в дерьме.
У них даже дома из верблюжьего и бараньего дерьма - кизяка , слеплены.