"Девушка на четверг": мужчина состоит в отношениях с шестью женщинами и ищет новую

Музыкальный продюсер рассказал, что в настоящее время состоит в шести разных отношениях и ищет седьмую партнершу, которая станет его "девушкой четверга". Мужчины, который сейчас живет в Лос-Анджелесе (США), хочет, чтобы у него была женщина на каждый день недели.

Александер, который недавно появился на шоу Love Don't Judge, говорит, что у него нет ограничений по количеству подружек, хотя и признает, что "больше десяти — это сложно". Многие люди говорят ему, что он "игрок", но он с этим не согласен. В ставшем вирусным видео он говорит:

"Это не было для меня сознательным решением вдруг стать полиамором. Я просто обнаружил, что традиционная моногамия мне не подходит, и мне нравится то, как я функционирую как человек", — заявил продюсер.