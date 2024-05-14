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"Девушка на четверг": мужчина состоит в отношениях с шестью женщинами и ищет новую

"Девушка на четверг": мужчина состоит в отношениях с шестью женщинами и ищет новую

Автор:
14 мая 2024 12:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   девушки   истории   люди   отношения   фото   
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Все подружки Александра знают друг о друге, и многие из них уже познакомились и подружились между собой.

Американец по имени Александер стал популярным в социальных сетях после появления в эпизоде программы Любовь не осуждают (Love Don't Judge), где он рассказал, что в настоящее время ищет седьмую девушку.


Музыкальный продюсер рассказал, что в настоящее время состоит в шести разных отношениях и ищет седьмую партнершу, которая станет его "девушкой четверга". Мужчины, который сейчас живет в Лос-Анджелесе (США), хочет, чтобы у него была женщина на каждый день недели.

Александер, который недавно появился на шоу Love Don't Judge, говорит, что у него нет ограничений по количеству подружек, хотя и признает, что "больше десяти — это сложно". Многие люди говорят ему, что он "игрок", но он с этим не согласен. В ставшем вирусным видео он говорит:

"Это не было для меня сознательным решением вдруг стать полиамором. Я просто обнаружил, что традиционная моногамия мне не подходит, и мне нравится то, как я функционирую как человек", — заявил продюсер.

Музыкальный продюсер объясняет, что необходимость хранить всю свою любовь и привязанность только для одного человека. По его мнению, это не подходит для него. Хотя Александру нравится, когда у него есть несколько женщин, он обычно не общается более чем с тремя женщинами одновременно, так как считает, что становится сложнее, когда нужно учитывать более четырех человек.

Все его подружки знают друг о друге, и многие из них уже познакомились и подружились между собой. В новом эпизоде шоу две его нынешние подружки рассказывают, как они познакомились. Они ждали пока мужчина делал татуировку и оставили его, чтобы вместе отправиться за покупками, а не ждать, пока он закончит.

Александер объясняет, что, хотя он счастлив в своих отношениях, многие люди осуждают его за подобные отношения.

"Я думаю, что для большинства мужчин вид того, как я живу, — это удар по их самолюбию. Они считают, что я, должно быть, плохо отношусь к девушкам, если встречаюсь с другими людьми, и не могут понять, что это не так", — сказал он.

В новом эпизоде Love Don't Judge американец встречается с новой женщиной, которую он хочет сделать своей девушкой номер семь. По его словам теперь у него будет девушка на каждый день недели.

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Метки: Видео   девушки   истории   люди   отношения   фото   
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36k
Teodor Полчаса назад
Очередной Толя Калинкин (Крис Кельми), которому для самоутверждения нужно всех баб перетрахать - доказать всем и главное СЕБЕ, что он мачо и красафчег ваще в натуре...
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1k
Рома 16 минут назад
И все черножопые - для них такое норма , генетическая память - когда самэц один , остальных львы пожрали.
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18k
GROMOZEKA Полчаса назад
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Мне показалось, что он открыл обезьянью ферму. Я не расист, просто как то херовато выглядят его подруги.
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