13 знаменитых актрис, которые получили «Оскар», сыграв матерей

Ещё одна «мать года», которой кажется, что она лучше всех знает, какая жизненная траектория подходит её сыну-боксёру. К тому же у неё явно есть любимчик в виде его старшего брата. Вообще матери спортсменов в фильмах нередко оказываются не самыми приятными дамами.

Кстати, один из экранных сыновей Мелиссы Лео, Кристиан Бэйл (тот самый старший брат), также получил «Оскар» за роль в этом фильме. Потому он и любимчик!