13 знаменитых актрис, которые получили «Оскар», сыграв матерей

Матери — те же супергероини, чьему взаимодействию с детьми и одновременно окружающей действительностью, с которой детишек надо знакомить и от которой же защищать, посвящено немало фильмов. И как все другие темы, раскрываемые на большом экране, материнство в кино показано с разных сторон.
Одинокая мать троих детей пытается найти способ содержать такую компанию и внезапно увлекается юриспруденцией, став правозащитницей, которая успешно борется с корпорацией, загрязняющей грунтовые воды.
Героиня Джой Ньюсам и её 5-летний сын живут в плену у насильника, который запер их в подвале. В какой-то момент их освобождают, но страдания только начинаются.
Дочь Милдред Хейз убил неизвестный, и женщина считает, что полиция, в частности шериф Билл Уиллоуби, недостаточно усердно ищут преступника. Отчаявшись, Милдред идёт на открытое противостояние полиции, установив три билборда с надписями «Была изнасилована, пока умирала», «И всё ещё нет арестов?», «Как так, шериф Уиллоуби?»
Не обойдётся в этой подборке и без «матерей года». Лавона Голден с детства физически и морально подавляет свою дочь Тоню и отдаёт её на фигурное катание во имя реализации собственных амбиций. А после некоторых скандальных событий фильма и вовсе приходит к дочери с прослушкой, чтобы помочь полиции получить доказательства того, что Тоня связана с преступлением. Не мать, а мечта!
Вероятно, самый эффектный и динамичный фильм-метафора о попытках матери и дочери найти общий язык. Ух, через сколько всего приходится пройти героине, чтобы достучаться до ребёнка!
Крайне сложная роль немой матери, которая взаимодействует с людьми и выражает свои эмоции через язык жестов, игру на пианино и собственную дочь.
Вторая из четырёх побед великой актрисы на «Оскаре» пришлась на фильм, в котором дочь её героини вдруг появляется на пороге дома с темнокожим женихом. Для конца 1960-х это дилемма, которую Хепбёрн-мать со своей стороны (ведь есть ещё отец) разрешает пронзительно и с юмором.
Великолепная Мерил Стрип сыграла мать с непростым мироощущением, которая однажды просто взяла и ушла от своих мужа и сына, оставив их наедине. Спустя некоторое время она одумалась и вернулась, чтобы забрать сына себе. Одна проблема — за время её странного отсутствия мальчик и его отец из не особо близких людей превратились в настоящую семью.
Мать остаётся матерью даже тогда, когда её ребёнка нет рядом. Актриса смогла передать глубокую печаль скорбящей матери Мэри Лэм, которая работает в школе, где учился её сын прежде чем отправиться на войну во Вьетнаме. Судьба Мэри сподвигла её посочувствовать и помочь чужому сыну, чьё Рождество пошло совсем не по плану.
Ещё одна «мать года», которой кажется, что она лучше всех знает, какая жизненная траектория подходит её сыну-боксёру. К тому же у неё явно есть любимчик в виде его старшего брата. Вообще матери спортсменов в фильмах нередко оказываются не самыми приятными дамами.
Кстати, один из экранных сыновей Мелиссы Лео, Кристиан Бэйл (тот самый старший брат), также получил «Оскар» за роль в этом фильме. Потому он и любимчик!
Фильм «Отрочество» в первую очередь известен тем, что снимался 11 лет — с 2002 года по 2013-й. Патрисия Аркетт сыграла мать главного героя, который взрослеет на глазах зрителя, и его сестры. Актриса достойна упоминания за одну только верность проекту, в котором она провела столько времени, но «Оскар» ей дали за демонстрацию на экране непростых перипетий её героини, в чьей жизни был и развод с мужем-алкоголиком, и суды, и забота не только о своих детях, но и чужих.
Чезира в исполнении Лорен — вдова, мать 12-летней дочери и управляющая магазином в Риме во время Второй мировой войны. Мастерство итальянской актрисы прекрасно передаёт силу, которая необходима для преодоления отчаяния и горя в раздираемой войной стране.
Кстати, актриса стала первой в истории, кто получил «Оскар» за роль не на английском языке. Настолько её игра была прорывной.
Актриса сыграла мать ребёнка, рождённого с церебральным параличом, который не может контролировать свои движения. Его отец бросил их, но мать одаривает сына вечной любовью и уверенностью в том, что он преуспеет в жизни, несмотря на все трудности. Так и произошло.
Ещё один случай, когда экранный сын актрисы — здесь это гениальный Дэниел Дэй-Льюис — также получил «Оскар».
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Кстати, "Крамер против Крамера" и "Билборды" - достойные фильмы.