22 великолепные актрисы, которые получали «Оскар» за Лучшую женскую роль в 21 веке

В преддверии вручения «Оскара» 12 марта 2023 года давайте вспомним тех актёров и те роли, которые заслуживали получения самой заветной статуэтки в мире кино в 21 веке. То есть, за последние 22 года.
Начнём с номинации «Лучшая женская роль» — список из 21 актрисы (кое-кто успел получить награду дважды), кого вполне можно назвать самыми лучшими исполнительницами современности. Все они показали свой профессионализм и талант не только в перечисленных оскароносных проектах, но и в других фильмах. И почти для всех эта победа не является единственной в карьере номинацией на «Оскар».
Давайте освежим в памяти их имена, фильмы и последовательность.
2001 год — Джулия Робертс
За роль в фильме «Эрин Брокович».
Первая в карьере победа, до этого номинировалась за фильмы «Стальные магнолии» (1989) и «Красотка» (1990), а после — за фильм «Август: Графство Осейдж» (2013). Здесь и далее мы учитываем номинации за Лучшую женскую роль и Лучшую женскую роль второго плана.
2002 год — Холли Берри
За роль в фильме «Бал монстров».
Одна из немногих в списке для кого эта номинация — единственная.
2003 год — Николь Кидман
За роль в фильме «Часы».
Кроме этого раза (где актрису просто не узнать) номинировалась ещё четырежды.
2004 год — Шарлиз Терон
За роль в фильме «Монстр».
После победы ещё дважды номинировалась за фильмы «Северная страна» (2005) и «Скандал» (2019). В последнем она тоже мало похожа на саму себя.
2005 год — Хилари Суонк
За роль в фильме «Малышка на миллион».
Это вторая победа актрисы на «Оскаре». В первый раз она взяла статуэтку за роль в фильме «Парни не плачут» (1999). И это две единственные номинации в её карьере — Хилари Суонк предпочитает только побеждать.
2006 год — Риз Уизерспун
За роль в фильме «Переступить черту».
После этого ещё раз номинировалась на «Оскар» за фильм «Дикая» (2014).
2007 год — Хелен Миррен
За роль в фильме «Королева».
Это четвёртая номинация в карьере актрисы. Свою первую она, кстати, получила, когда ей было уже 50 лет — за фильм «Безумие короля Георга» (1994).
2008 год — Марион Котийяр
За роль в фильме «Жизнь в розовом цвете».
После этого номинировалась за фильм «Два дня, одна ночь» (2014).
2009 год — Кейт Уинслет
За роль в фильме «Чтец».
Актриса взяла «Оскар» с шестой попытки! Всего у Кейт Уинслет семь номинаций и только одна победа.
2010 год — Сандра Буллок
За роль в фильме «Невидимая сторона».
Также номинировалась за фильм «Гравитация» (2013).
2011 год — Натали Портман
За роль в фильме «Чёрный лебедь».
Также номинировалась за фильмы «Близость» (2004) и «Джеки» (2016).
2012 год — Мерил Стрип
За роль в фильме «Железная леди».
Всего у актрисы… 21 номинация на «Оскар». Двадцать одна! Статуэтку она брала ещё дважды — за фильмы «Крамер против Крамера» (1979) и «Выбор Софи» (1982). Взяв премию за «Железную леди», Мерил Стрип прервала свою 30-летнюю серию без побед на «Оскаре».
2013 год — Дженнифер Лоуренс
За роль в фильме «Мой парень — псих».
Всего у 32-летней актрисы уже 4 номинации на «Оскар».
2014 год — Кейт Бланшетт
За роль в фильме «Жасмин».
Всего у актрисы восемь номинаций, из них ещё одна победа за роль второго плана в фильме «Авиатор» (2003). А ещё она номинирована в этом году и является одной из главных фавориток, но об этом чуть ниже.
2015 год — Джулианна Мур
За роль в фильме «Всё ещё Элис».
Это пятая номинация актрисы и первая победа на «Оскаре». С пятого раза получилось!
2016 год — Бри Ларсон
За роль в фильме «Комната».
Вторая и последняя актриса из списка, у кого эта номинация является пока что единственной в карьере.
2017 год — Эмма Стоун
За роль в фильме «Ла-Ла Ленд».
Кроме этого номинировалась за роли второго плана в «Бёрдмэне» (2014) и «Фаворитке» (2018).
2018 год — Фрэнсис Макдорманд
За роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Всего у актрисы шесть актёрских номинаций на «Оскар», из них ещё две победы — за «Фарго» (1996) и за кое-что ещё (об этом далее).
2019 год — Оливия Колман
За роль в фильме «Фаворитка».
Актриса номинировалась ещё дважды — за фильмы «Отец» (2021) и «Незнакомая дочь» (2022). Как видите, в последнее время она очень часто бывает на «Оскаре».
2020 год — Рене Зеллвегер
За роль в фильме «Джуди».
До этого актриса ещё трижды номинировалась и один раз брала премию — за роль второго плана в фильме «Холодная гора» (2003).
2021 год — Фрэнсис Макдорманд
За роль в фильме «Земля кочевников».
Всего через три года после предыдущей победы актриса одерживает ещё одну. Кстати, Макдорманд также являлась одним из продюсеров фильма, поэтому она получила дополнительную статуэтку за Лучший фильм. Так что сейчас у Фрэнсис Макдорманд аж четыре «Оскара»!
2022 год — Джессика Честейн
За роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй».
До этого актриса дважды номинировалась за фильмы «Прислуга» (2011) и «Цель номер один» (2012).
2023 год — кто победит?
Номинантки:
- Кейт Бланшетт за фильм «Тар»
- Мишель Йео за фильм «Всё везде и сразу»
- Ана де Армас за фильм «Блондинка»
- Андреа Райсборо за фильм «Ради Лесли»
- Мишель Уильямс за фильм «Фабельманы»
Фавориты здесь — Кейт Бланшетт и Мишель Йео. Результаты мы узнаем с 12 на 13 марта.
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Я работал с похожей начальницей, все писались при её появлении на горизонте