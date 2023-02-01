22 великолепные актрисы, которые получали «Оскар» за Лучшую женскую роль в 21 веке

Начнём с номинации «Лучшая женская роль» — список из 21 актрисы (кое-кто успел получить награду дважды), кого вполне можно назвать самыми лучшими исполнительницами современности. Все они показали свой профессионализм и талант не только в перечисленных оскароносных проектах, но и в других фильмах. И почти для всех эта победа не является единственной в карьере номинацией на «Оскар».

Давайте освежим в памяти их имена, фильмы и последовательность.

2001 год — Джулия Робертс