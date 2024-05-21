Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов

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Так зачем бить китов?

Даже странно, что в Японии не любят китовое мясо, они ведь даже сырую икру кальмара едят под саке. Однако они однозначно негативно относятся к международному возмущению по поводу китобойного промысла страны.

- Это расизм по отношению к Японии! – говорят они. Г – логика.

В 2018 году Япония вышла из Международной китобойной комиссии и вернулась к коммерческой охоте на северных малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов (ивасевых китов). Хотя даже в прошлом году не добили до выделенной квоты в 379 китов.