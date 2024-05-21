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Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов

Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов

Автор:
21 мая 2024 09:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   киты   мясо   новости   фото   
952
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Япония заявила, что вносит теперь в свой китобойный список еще и финвалов. Хотя японцы не любят есть китовое мясо, правительству даже приходится субсидировать этот промысел. Сам он не окупается

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Так зачем бить китов?

Даже странно, что в Японии не любят китовое мясо, они ведь даже сырую икру кальмара едят под саке. Однако они однозначно негативно относятся к международному возмущению по поводу китобойного промысла страны.

- Это расизм по отношению к Японии! – говорят они. Г – логика.

В 2018 году Япония вышла из Международной китобойной комиссии и вернулась к коммерческой охоте на северных малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов (ивасевых китов). Хотя даже в прошлом году не добили до выделенной квоты в 379 китов.

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И хотя квоту не добили, решили добавить к списку для охоты финвалов! А это второе по размеру животное на Земле. Окончательное решение, будут ли их убивать и в каких количествах, вынесут в июле. Хотя все говорят, что «процесс носит формальный характер, и в окончательном решении практически нет сомнений».

Больше всего китов ели… в 1962 году! Тогда японцы съели 233 000 тонн. Но в последний год съели всего 3 000 тонн или меньше. Только сравните!

И при этом долгое время в японцев буквально «пихали» китовье мясо, делая их частью государственного питания в школах. А еще пытались делать их кита собачий и кошачий корм.

Но все равно китобойный промысел дико дотационный, ежегодно в него вливается по 5 миллиардов иен. Но постоянно пытается найти способы повысить окупаемость промысла, а не прекратить его. Ведь пробудить потребительский интерес никак не получается.

Рыбаки же говорят, что дело даже не в том, что японцам не нужно китовое мясо. А в том, что никому не нравится, когда им говорят, что делать. Раньше с добычей китов проблем не было ,а теперь все мировое сообщество лицемерно этим озаботилось.

И японское правительство уже из принципа не хочет закрывать индустрию вовсе. Отступишь на один шаг, и мир начнет диктовать, что теперь нельзя есть суши или живых осьминогов.

Поддаваться внешнему давлению претит культурному коду японцев, как говорит Изуми Цудзи, социолог и профессор Токийского университета Тюо (звучит ужасно иронично про «непокорностью внешнему давлению»).

Пока правительство борется за свое право убивать китов, молодежи на них откровенно наплевать. Они не привыкли к таким блюдам и мясу, а ничего вкусного рестораны не предлагают.

Недавно в Японии открылись новые автоматы по продаже китового мяса, чтобы попытаться оживить промышленность в условиях падения спроса. Чисто японское решение, местные обожают автоматы!

Не очень понятно, почему популярность китового мяса так сильно ушла на спад. Вряд ли оно не вкусное, я только акулу пробовала - нормально. Наверное, все же дороговато. Сбросьте цену – они с костями сожрут!


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Метки: Япония   в мире   киты   мясо   новости   фото   
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13k
Том Сойер 51 минуту назад
"Поддаваться внешнему давлению претит культурному коду японцев, как говорит Изуми Цудзи, социолог и профессор Токийского университета Тюо" - жополизы амеровские, уже признали, что янки правильно сделали, что бомбу на них скинули ядерную - претит им давление видите-ли, м.удак.ам косоглазым, сука - больные на всю голову дебилы, с психикой у каждого есть проблемы, и всё пытаются что-то там ещё вякать....
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4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
"Рыбаки же говорят, что дело даже не в том, что японцам не нужно китовое мясо. А в том, что никому не нравится, когда им говорят, что делать. " Запретите им дерьмо жрать.
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6k
fkamash Полчаса назад
"Не поддаваться внешнему воздействию?" - и это мы слышим от 50-какого то там штата пиндостана? ))) Смешно... Сама охота на кита мне не претит, но вот если нет спроса, потребления - то зачем жизни лишать живое? Убил - значит съешь.
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7k
Комменты Галлея. Полчаса назад
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744
Дмитрий 37 минут назад
В СССР кнсервы были "Китовое мясо". Мне понравилось. Плотное такое, темное, вкусное.
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23k
kσρβγς 40 минут назад
" Вряд ли оно не вкусное"

Нормальное. Специфический привкус есть, но вполне годное.
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Terracotka
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