Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов

Япония заявила, что вносит теперь в свой китобойный список еще и финвалов. Хотя японцы не любят есть китовое мясо, правительству даже приходится субсидировать этот промысел. Сам он не окупается
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Так зачем бить китов?
Даже странно, что в Японии не любят китовое мясо, они ведь даже сырую икру кальмара едят под саке. Однако они однозначно негативно относятся к международному возмущению по поводу китобойного промысла страны.
- Это расизм по отношению к Японии! – говорят они. Г – логика.
В 2018 году Япония вышла из Международной китобойной комиссии и вернулась к коммерческой охоте на северных малых полосатиков, полосатиков Брайда и сейвалов (ивасевых китов). Хотя даже в прошлом году не добили до выделенной квоты в 379 китов.
И хотя квоту не добили, решили добавить к списку для охоты финвалов! А это второе по размеру животное на Земле. Окончательное решение, будут ли их убивать и в каких количествах, вынесут в июле. Хотя все говорят, что «процесс носит формальный характер, и в окончательном решении практически нет сомнений».
Больше всего китов ели… в 1962 году! Тогда японцы съели 233 000 тонн. Но в последний год съели всего 3 000 тонн или меньше. Только сравните!
И при этом долгое время в японцев буквально «пихали» китовье мясо, делая их частью государственного питания в школах. А еще пытались делать их кита собачий и кошачий корм.
Но все равно китобойный промысел дико дотационный, ежегодно в него вливается по 5 миллиардов иен. Но постоянно пытается найти способы повысить окупаемость промысла, а не прекратить его. Ведь пробудить потребительский интерес никак не получается.
Рыбаки же говорят, что дело даже не в том, что японцам не нужно китовое мясо. А в том, что никому не нравится, когда им говорят, что делать. Раньше с добычей китов проблем не было ,а теперь все мировое сообщество лицемерно этим озаботилось.
И японское правительство уже из принципа не хочет закрывать индустрию вовсе. Отступишь на один шаг, и мир начнет диктовать, что теперь нельзя есть суши или живых осьминогов.
Поддаваться внешнему давлению претит культурному коду японцев, как говорит Изуми Цудзи, социолог и профессор Токийского университета Тюо (звучит ужасно иронично про «непокорностью внешнему давлению»).
Пока правительство борется за свое право убивать китов, молодежи на них откровенно наплевать. Они не привыкли к таким блюдам и мясу, а ничего вкусного рестораны не предлагают.
Недавно в Японии открылись новые автоматы по продаже китового мяса, чтобы попытаться оживить промышленность в условиях падения спроса. Чисто японское решение, местные обожают автоматы!
Не очень понятно, почему популярность китового мяса так сильно ушла на спад. Вряд ли оно не вкусное, я только акулу пробовала - нормально. Наверное, все же дороговато. Сбросьте цену – они с костями сожрут!
Источник:
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Нормальное. Специфический привкус есть, но вполне годное.