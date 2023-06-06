20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни

Некоторые, даже с первого взгляда незначительные и мелкие ошибки могут стоить жизни. И самое грустное — понять, что эти ошибки можно было предотвратить. Пользователи форума Reddit поделились ситуациями из жизни и истории, когда одна маленькая ошибка может привести к очень печальному исходу.