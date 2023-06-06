20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни

Некоторые, даже с первого взгляда незначительные и мелкие ошибки могут стоить жизни. И самое грустное — понять, что эти ошибки можно было предотвратить. Пользователи форума Reddit поделились ситуациями из жизни и истории, когда одна маленькая ошибка может привести к очень печальному исходу.
1. "Случалось так много инцидентов когда скалолазы соскальзывали с верёвок. Эту проблему можно было бы легко решить, просто сделав на концах верёвок стопорные узлы"
2. Самая смертоносная ошибка программного обеспечения - ошибка на аппарате лучевой терапии Therac-25. Введение смертельного количества радиации стоило жизни нескольким пациентам, которые проходили лучевую терапию. Врачи даже не подозревали об этом
3. "Работал как-то в шиномонтажной мастерской. Динамометрический ключ (для закручивания гаек) - всему голова. Если допустить лишь одну маленькую ошибку с ним, можно фактически убить целую семью, нам всегда так говорили"
4. "Ещё одна ошибка - когда водитель оставляет застрявший автомобиль зимой в снегу, и пешком идёт звать на помощь. Пару раз в год в наших сельских районах находят тела таких водителей. Они теряются, и просто замерзают"
5. "Я работник здравоохранения, и скажу, что одна из ошибок, которая может стоить жизни - ввести пациенту неверную дозу инсулина"
8. "Муж моей подруги случайно запер ключи и остался снаружи дома. Полез через окно на втором этаже, где были решётки. Пока протискивался, его нога неудачно соскользнула, и он фактически "повесился" на решётках"
9. "Соврать врачам о том, что не принимаешь виагру, может стоить жизни. Её взаимодействие с определёнными лекарствами может вызвать кучу проблем"
10. "Стал свидетелем серьёзного ДТП из нескольких машин и двух грузовиков. Трое погибших. Грузовик врезался на скорости 80 км в час. Водитель грузовика перед столкновением сидел в телефоне"
11. "Почти любая ошибка анестезиолога может оборвать жизнь пациента. К сожалению, из-за анестезии умер мой дедушка, когда ему было 60"
12. "Кардиоторакальный хирург нашей больницы сказал парню на улице, чтобы тот бросил курить. Парень ударил его по голове. Доктор упал, и сильно ударился второй раз. Он был 4 недели на аппарате жизнеобеспечения. Не спасли"
13. "Техник однажды сделал отверстие в 3 мм на подлодке, на которой мы работали. Хотел установить оборудование, но в итоге эти работы отменили, а дырку заклеили лентой и покрыли краской. Мы смогли продержаться до глубины 60 м. К счастью, выжили"
16. "Катастрофа шаттла "Челленджер" в 1986 году произошла потому, что инженеров контролировали руководители НАСА"
17. "Опасная ошибка - думать, что все сердечные приступы имеют одни и те же симптомы. Стоит обратиться к врачу при любых недомоганиях, связанных с сердцем"
18. Паром Herald of Free Enterprise перевернулся сразу после выхода из порта 6 марта 1987 года. Ошибка - всего лишь незакрытая носовая дверь. Погибли 193 человека
19. "Одна авиакатастрофа случилась из-за того, что технический работник оставил на сенсоре кусок скотча, чтобы защитить его во время чистки. Пилот не заметил этого. В итоге самолёт разбился, и погибло более 100 человек"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Стакан любой воды (кроме дистиллированной) является гомеопатическим лекарством.
Поэтому, чтобы ее избежать, не менее резко воткнуть нож обратно!