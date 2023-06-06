FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5045 постов • 1063 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни

20 "мелких" ошибок, которые могут стоить жизни

Автор:
06 июня 2023 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Разное   безопасность   истории   опасно   опасные ситуации   ошибки   подборка   форум   форумы   
3006
21

Некоторые, даже с первого взгляда незначительные и мелкие ошибки могут стоить жизни. И самое грустное — понять, что эти ошибки можно было предотвратить. Пользователи форума Reddit поделились ситуациями из жизни и истории, когда одна маленькая ошибка может привести к очень печальному исходу.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Жизнь   Разное   безопасность   истории   опасно   опасные ситуации   ошибки   подборка   форум   форумы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109k
parallax 2 часа назад
20.
Стакан любой воды (кроме дистиллированной) является гомеопатическим лекарством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
STRiX 10 минут назад
Что не так с динамометрическим ключом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 40 минут назад
Нихрена себе мелкие ошибки... Да здесь ВСЕ ошибки крупные, ключевые!!! Все ждал. что напишут под конец что-то вроде того "Проезд на красный свет светофора тоже может стать причиной смерти"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Комментарий к фото
Вообще-то не на сенсоре, а он заклеил трубку Пито... Одну... И ладно бы, если бы заклеил все, пилоты быстро бы определили отказ... А заклеена была одна, и разности показаний от разных датчиков вызвал отказ автопилота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Голос Вселенной 45 минут назад
Комментарий к фото
Специально для таких ситуаций круглый год вожу в машине все принадлежности, чтобы можно было нарубить дрова и разжечь костер, а также несколько теплых флисовых пледов и сухпай из сухарей и шоколада на сутки, воду....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 46 минут назад
"Ещё одна смертельно опасная ошибка - резко выдернуть нож из раны"

Поэтому, чтобы ее избежать, не менее резко воткнуть нож обратно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin 46 минут назад
0. Главная ошибка - родиться. От этого умирают 100% людей. Рано или поздно - но все. ( Ну ладно, не все. Цой - жив. И Ленин - жил, жив и будет жить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА Час назад
Короче распи"Z"дяйство опасно для жизни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87738



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Из корометражки в большой метр
Из корометражки в большой метр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#кино#США#история#авто аварии#дети#Автовсячина#картинки
#в мире#автомобили#Юмор#факты#Прикол#аварии#познавательно#забавно#Девушка#Китай
#интересно#люди#машина#интересное#подборка#ДТП#Нейросеть#СССР#Еда#позитив
Из корометражки в большой метр Из корометражки в большой метр Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться