Трогательный момент: жирафы прощаются с умершим сородичем

В южноафриканском заповеднике засняли видео, которое трогает душу. Во время рождения малыша самка жирафа скончалась — а остальные жирафы проводили её в последний путь. Эту трогательную сцену недавно снял фотограф Каллум Перри из Великобритании, который путешествовал в Южной Африке.
28-летний фотограф Каллум Перри из Великобритании недавно путешествовал по Южной Африке, и заснял этот редкий момент в Национальном парке Маратаба. Группа жирафов подошла к самке, умершей во время родов, и простилась с ней. Они все собрались вокруг тела, как будто устраивая похороны.
"У меня на глаза навернулись слёзы, пока я наблюдал за тем, как жирафы приближаются к умершей самке. Это была одна из самых эмоциональных сцен, которые я когда-либо видел," - поделился фотограф.
На кадрах видно, что умершую самку окружили пять жирафов. Некоторые из них подошли и сделали прощальный "поклон" в знак своей скорби. Кстати, учёные уже доказали, что жирафы - одни из немногих животных, которые скорбят по погибшим сородичам.
"Увидев эту сцену прощания, я задумался о своей жизни, и красоте, которую каждый день вижу. Это напомнило мне, что положительные моменты можно найти даже в самых сложных жизненных ситуациях. Для меня была большая честь быть рядом, пока жирафы выполняли такой чуткий ритуал," - говорит фотограф.
Жирафам действительно в значительной степени свойственно сострадание. Зои Мюллер, биолог из Бристольского университета, видела похожий момент в Кении. Тогда 17 самок жирафов пришли попрощаться с умершим детёнышем, и поддержать мать. По словам биолога, самки в течение двух дней оставались рядом с ней, выражая свою заботу и уважение.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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