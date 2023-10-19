Трогательный момент: жирафы прощаются с умершим сородичем

28-летний фотограф Каллум Перри из Великобритании недавно путешествовал по Южной Африке, и заснял этот редкий момент в Национальном парке Маратаба. Группа жирафов подошла к самке, умершей во время родов, и простилась с ней. Они все собрались вокруг тела, как будто устраивая похороны.

"У меня на глаза навернулись слёзы, пока я наблюдал за тем, как жирафы приближаются к умершей самке. Это была одна из самых эмоциональных сцен, которые я когда-либо видел," - поделился фотограф.