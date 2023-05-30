Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке

28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати 3-летний мальчик случайно упал в вольер с гориллами. Рядом с ним, в воде, оказался 17-летний самец по кличке Харамбе. Тот внезапно подошёл к мальчику, и начал таскать его по углам загона, а затем поставил его на ноги и начал осматривать. Сотрудник зоопарка быстро отреагировал, чтобы спасти жизнь ребёнка, и решил застрелить животное. В "заботе", которую проявила горилла, сотрудники заподозрили смертельную опасность, и застрелили Харамбе. Всё это произошло на глазах у взволнованной публики через 10 минут после того, как мальчик упал.