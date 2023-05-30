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Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке

Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке

Автор:
30 мая 2023 21:58
Сообщество : Животные
Метки: горилла   гориллы   дикая природа   дикие животные   животные   звери   зоопарк   зоопарки   память   фото   
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Знаменитую гориллу по кличке Харамбе застрелили в зоопарке Цинциннати ещё в 2016 году. Многие до сих пор вспоминают и яро обсуждают инцидент, из-за которого это произошло.. В тот день в вольер горилл упал трёхлетний мальчик.

28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати 3-летний мальчик случайно упал в вольер с гориллами. Рядом с ним, в воде, оказался 17-летний самец по кличке Харамбе. Тот внезапно подошёл к мальчику, и начал таскать его по углам загона, а затем поставил его на ноги и начал осматривать. Сотрудник зоопарка быстро отреагировал, чтобы спасти жизнь ребёнка, и решил застрелить животное. В "заботе", которую проявила горилла, сотрудники заподозрили смертельную опасность, и застрелили Харамбе. Всё это произошло на глазах у взволнованной публики через 10 минут после того, как мальчик упал.

Сам мальчик после нахождения в вольере получил несколько травм, но они не угрожали его жизни. Однако, решение сотрудника зоопарка застрелить гориллу вызвало бурю негодования, а покойный Харамбе стал знаменитостью. Возмущённые люди создали многочисленные петиции, осуждая действия сотрудников и призывая привлечь к ответственности родителей мальчика за то, что они не уследили за ним. Мнения насчёт инцидента разделились: кто-то писал, что Харамбе был совершенно неопасен для ребёнка, а другие заявляли, что у зоопарка не было выбора ради безопасности мальчика.

После этого в память о Харамбе возвели несколько памятников, и она даже фигурировала в культуре. В этом году, 28 мая, тысячи пользователей почтили память гориллы, вспомнив инцидент в соцсетях. Большинство из них вновь раскритиковало действия сотрудников зоопарка. Однако, некоторые приматологи и защитники природы оправдали убийство гориллы.


"Эта ситуация была ужасной — для ребёнка, его родителей, Харамбе, зоопарка, смотрителей и публики. Но когда мы имеем дело с дикими животными, иногда приходится принимать кардинальные решения. Харамбе мог причинить вред мальчику, даже сам этого не осознавая. Никто не знает, что могло случиться в следующие несколько мгновений, и как бы себя повёл самец — даже смотрители, которые долгие годы с ним общались," - рассказала приматолог Джейн Гудолл.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горилла   гориллы   дикая природа   дикие животные   животные   звери   зоопарк   зоопарки   память   фото   
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28  комментариев
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16k
Алекс 2 часа назад
Примата жаль, но действительно никто не знает как может повести себя зверь весом под 200 кило и мощью БТР...а вот родителям писды бы не мешало дать. Травмы пацана и смерть гориллы на их совести.
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18k
Bill 12 минут назад
GLM - жизнь горилл имеет значение
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
Давайте сравним 7 500 000 000 человек и несколько сотен горилл. Так что ценнее ? мальчиков куча и любая баба на нарастит ещё .
И потом не было случая нападения горилл на людей- это очень мирные животные , они не смотря на свои размеры и грозный вид становятся жертвами шимпанзе как раньше неандертальцы стали жертвами гомасапионсов . Так что Убийц конечно необходимо наказать , я ты сжег их вместе с их детьми - дабы такие мрази не оставили потомков , ну и чтоб пострадали хоть немного перед смертью.
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493
X Æ A-12 14 минут назад
та хрен с ним, с личинкой, мало их что-ли. а гориллу жаль.
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
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7k
newegg Полчаса назад
Не стоило людям вмешиваться в дела пары обезьян.
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43
Эрик Картман Полчаса назад
Пендосов много, горилл мало, неверное решение.
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10k
DumDum 44 минуты назад
"- Мама, а зачем мы сначала пугаем людей, а не едим их сразу?"
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40k
Example 6.2.6 53 минуты назад
А типо что, надо было подождать пока горилла не навредит ребёнку.. просто даже если сожмёт сильно? Тут выбора особо нет, жизнь человека в опасности, потому что нет возможности предугадать действия гориллы, посему выход один - ликвидировать угрозу в кратчайшие сроки. Школьники которые пишут про дротики со снотворным, просто пересмотрели голливудских фильмов и думают что они действуют мгновенно или очень быстро.. но нет, до полу часа растягивается действие седативного. Выбор из двух зол - стрелять в обезьяну или рискнуть жизнь маленького ребёнка, у которого родители ушибли смекалку и не следят за своим чадом. Выбор очевиден.. иных вариантов у сотрудников зоопарка нет. Они, кстати, будут отвечать по УК, если не предпримут меры в такой ситуации и человек попавший в вольер - пострадает. Так что там чёткие инструкции на такие случаи.
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7k
perekrestok 57 минут назад
Родителям штраф! Как можно было ребенка упустить? Хозяевам зоопарка тоже по башке надо настучать - как обустроили вольер что туда ребенок смог упасть?
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10k
Григорий Бабкин Час назад
А вот эта обезьяна уже три года без наркотиков. Так держать!

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1k
Фрол Час назад
За гориллу надо бы с родаков спросить. Они прямо виноваты в ее смерти.
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359
устал я от вас Час назад
убивать гориллу из-за детёныша черномазого? Они что там совсем сдурели?
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5k
Трям Час назад
Гориллаз Лайф Меттер!
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74k
Viktor 2 часа назад
А чё, усыпить (на время) слабо было!?

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68
golubtcov31@mail.ru Viktor Час назад
Подействует не сразу, может разозлить
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Человек, самая мерзкая тварь на земле
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359
устал я от вас Yorge Час назад
убейте друг друга и мир станет лучше
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43
Эрик Картман GROMOZEKA 38 минут назад
100%, неимоверно быстро плодящаяся, сжирающая все вокруг, производящая тонны дерьма, и мнящая себя венцом творения.
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