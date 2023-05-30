Харамбе: громкая трагедия в американском зоопарке

Знаменитую гориллу по кличке Харамбе застрелили в зоопарке Цинциннати ещё в 2016 году. Многие до сих пор вспоминают и яро обсуждают инцидент, из-за которого это произошло.. В тот день в вольер горилл упал трёхлетний мальчик.
28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати 3-летний мальчик случайно упал в вольер с гориллами. Рядом с ним, в воде, оказался 17-летний самец по кличке Харамбе. Тот внезапно подошёл к мальчику, и начал таскать его по углам загона, а затем поставил его на ноги и начал осматривать. Сотрудник зоопарка быстро отреагировал, чтобы спасти жизнь ребёнка, и решил застрелить животное. В "заботе", которую проявила горилла, сотрудники заподозрили смертельную опасность, и застрелили Харамбе. Всё это произошло на глазах у взволнованной публики через 10 минут после того, как мальчик упал.
Сам мальчик после нахождения в вольере получил несколько травм, но они не угрожали его жизни. Однако, решение сотрудника зоопарка застрелить гориллу вызвало бурю негодования, а покойный Харамбе стал знаменитостью. Возмущённые люди создали многочисленные петиции, осуждая действия сотрудников и призывая привлечь к ответственности родителей мальчика за то, что они не уследили за ним. Мнения насчёт инцидента разделились: кто-то писал, что Харамбе был совершенно неопасен для ребёнка, а другие заявляли, что у зоопарка не было выбора ради безопасности мальчика.
После этого в память о Харамбе возвели несколько памятников, и она даже фигурировала в культуре. В этом году, 28 мая, тысячи пользователей почтили память гориллы, вспомнив инцидент в соцсетях. Большинство из них вновь раскритиковало действия сотрудников зоопарка. Однако, некоторые приматологи и защитники природы оправдали убийство гориллы.
"Эта ситуация была ужасной — для ребёнка, его родителей, Харамбе, зоопарка, смотрителей и публики. Но когда мы имеем дело с дикими животными, иногда приходится принимать кардинальные решения. Харамбе мог причинить вред мальчику, даже сам этого не осознавая. Никто не знает, что могло случиться в следующие несколько мгновений, и как бы себя повёл самец — даже смотрители, которые долгие годы с ним общались," - рассказала приматолог Джейн Гудолл.
Видео инцидента:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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И потом не было случая нападения горилл на людей- это очень мирные животные , они не смотря на свои размеры и грозный вид становятся жертвами шимпанзе как раньше неандертальцы стали жертвами гомасапионсов . Так что Убийц конечно необходимо наказать , я ты сжег их вместе с их детьми - дабы такие мрази не оставили потомков , ну и чтоб пострадали хоть немного перед смертью.
Скорее как в...
"... сентябре 2021 года в крымском сафари-парке "Тайган" лев откусил палец годовалому ребёнку, которого мать поднесла близко к клетке через защитное ограждение, чтобы поближе показать хищника. Суд приговорил директора парка к двум годам и трём месяцам колонии, установив, что на территории не соблюдались меры безопасности. Защита обжаловала решение."
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В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда Республики Крым в отношении Олега Зубкова был отменён"
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И льва предлагали убить! За что? Дебилы б... Ну вы поняли
Судя по твоему нику, устал тут ты