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Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки

Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки

Автор:
21 февраля 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Разное   до и после   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   трогательно   фото   
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2-летняя собачка оказалась в приюте, когда хозяева от неё отказались. Забитая, скромная и тревожная, она очень ждала, пока кто-то зайдёт в двери приюта и заберёт её домой — но этого не происходило. Так шли годы, пока однажды не случилось чудо.

Собаке по кличке Джинджер было 2 года, когда она оказалась в приюте американского штата Миссури. Предыдущие хозяева бросили её на произвол судьбы, но добрые сотрудники приюта решили ей помочь. Она была тревожной, забитой, скромной, и слабо доверяла людям. Из-за "интровертного" склада характера собаку никто не хотел забирать из приюта — ведь чаще люди предпочитают общительных и эмоциональных собак. Несмотря на это, сотрудники приюта надеялись, что для молодой Джинджер быстро найдут хозяев. Но они ошибались.

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Джинджер годами грустно смотрела на то, как её сородичей забирают из приюта, и они сменяются другими собаками. Она искренне верила, что когда-нибудь в двери приюта зайдут и её будущие хозяева. Так прошло целых семь лет. Но Джинджер всё равно не теряла надежду. Её шерсть слегка поседела, она стала больше спать, меньше играть, и стала уже пожилой собакой — но всё ещё верила, что её человек где-то рядом.

В 2020 году защитник животных из приюта Скотт Пур узнал о Джинджер. Он начал делиться её историей везде, где это возможно — он очень хотел, чтобы "перед тем, как уйти из этого мира, она поняла, что такое настоящая любовь и заботливый хозяин". И это сработало! Многие люди стали выходить на связь, расспрашивая о Джинджер. Среди них была девушка по имени Бет, которая вызвалась забрать собачку к себе и подарить ей новую жизнь.

Когда Джинджер наконец переехала в новый дом к хозяйке, она начала расцветать. Она почувствовала, каково это — быть любимой питомицей, и начал проявляться её милейший характер. Из забитой собаки она превратилась в счастливую красавицу.


"Джинджер определённо преобразилась. Сначала она была очень пугливой, и никому не доверяла. Но теперь она стала более открытой и смелой. Видеть, как она прыгает на кровать, и просто может быть собой, удивительно. Она больше не хрупкая приютская собака," — рассказывает Бет.

Джинджер уже 13 лет, но её настоящая жизнь началась только 3 года назад. Рядом с новой хозяйкой она забыла своё прошлое, и снова почувствовала себя маленьким щенком. А сама Бет не ожидала, что эта собачка так изменит её жизнь. Когда Бет взяла её, она сама страдала он тревоги и испытывала жизненные трудности — но Джинждер подарила ей безопасность и стабильность.


"Самое важное, чему меня научила Джинджер — это то, что всегда можно начать всё сначала. Неважно, что преподносит тебе жизнь — завтра будет лучше. Ты не можешь расти в том же месте, которое тебя сломало. Сейчас мы растём с ней вместе," — говорит Бет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   до и после   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   трогательно   фото   
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10  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Какие глаза у собачки - прям человечьи. Столько в них тоски.....
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1
Евгений 5 минут назад
Ща заплачу. Под Угледаром и Донецком столько брошенных собак и кошек. Они даже не еду ищут, (их постоянно подкармливают местные и наши военные) а просто новых хозяев. Они рады если их хотя бы погладили.
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44
Олег 24 минуты назад
Хорошая псяка.
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5k
Хачик Полчаса назад
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1k
Кер Реев 55 минут назад
Собаки делают нас людьми...
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9k
vasilykopkov Час назад
Дай бог здоровья таким людям.
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375
cmacy Час назад
Хочу таких статей побольше. Девчонка молодец!
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−8
Георгий Макаль Час назад
Собака буває кусачою від життя собачого...
> >>>> >>>>>>>> >> /з піснні про собак/
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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