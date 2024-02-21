Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки

Джинджер уже 13 лет, но её настоящая жизнь началась только 3 года назад. Рядом с новой хозяйкой она забыла своё прошлое, и снова почувствовала себя маленьким щенком. А сама Бет не ожидала, что эта собачка так изменит её жизнь. Когда Бет взяла её, она сама страдала он тревоги и испытывала жизненные трудности — но Джинждер подарила ей безопасность и стабильность.

"Самое важное, чему меня научила Джинджер — это то, что всегда можно начать всё сначала. Неважно, что преподносит тебе жизнь — завтра будет лучше. Ты не можешь расти в том же месте, которое тебя сломало. Сейчас мы растём с ней вместе," — говорит Бет.