Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки

2-летняя собачка оказалась в приюте, когда хозяева от неё отказались. Забитая, скромная и тревожная, она очень ждала, пока кто-то зайдёт в двери приюта и заберёт её домой — но этого не происходило. Так шли годы, пока однажды не случилось чудо.
Собаке по кличке Джинджер было 2 года, когда она оказалась в приюте американского штата Миссури. Предыдущие хозяева бросили её на произвол судьбы, но добрые сотрудники приюта решили ей помочь. Она была тревожной, забитой, скромной, и слабо доверяла людям. Из-за "интровертного" склада характера собаку никто не хотел забирать из приюта — ведь чаще люди предпочитают общительных и эмоциональных собак. Несмотря на это, сотрудники приюта надеялись, что для молодой Джинджер быстро найдут хозяев. Но они ошибались.
Джинджер годами грустно смотрела на то, как её сородичей забирают из приюта, и они сменяются другими собаками. Она искренне верила, что когда-нибудь в двери приюта зайдут и её будущие хозяева. Так прошло целых семь лет. Но Джинджер всё равно не теряла надежду. Её шерсть слегка поседела, она стала больше спать, меньше играть, и стала уже пожилой собакой — но всё ещё верила, что её человек где-то рядом.
В 2020 году защитник животных из приюта Скотт Пур узнал о Джинджер. Он начал делиться её историей везде, где это возможно — он очень хотел, чтобы "перед тем, как уйти из этого мира, она поняла, что такое настоящая любовь и заботливый хозяин". И это сработало! Многие люди стали выходить на связь, расспрашивая о Джинджер. Среди них была девушка по имени Бет, которая вызвалась забрать собачку к себе и подарить ей новую жизнь.
Когда Джинджер наконец переехала в новый дом к хозяйке, она начала расцветать. Она почувствовала, каково это — быть любимой питомицей, и начал проявляться её милейший характер. Из забитой собаки она превратилась в счастливую красавицу.
"Джинджер определённо преобразилась. Сначала она была очень пугливой, и никому не доверяла. Но теперь она стала более открытой и смелой. Видеть, как она прыгает на кровать, и просто может быть собой, удивительно. Она больше не хрупкая приютская собака," — рассказывает Бет.
Джинджер уже 13 лет, но её настоящая жизнь началась только 3 года назад. Рядом с новой хозяйкой она забыла своё прошлое, и снова почувствовала себя маленьким щенком. А сама Бет не ожидала, что эта собачка так изменит её жизнь. Когда Бет взяла её, она сама страдала он тревоги и испытывала жизненные трудности — но Джинждер подарила ей безопасность и стабильность.
"Самое важное, чему меня научила Джинджер — это то, что всегда можно начать всё сначала. Неважно, что преподносит тебе жизнь — завтра будет лучше. Ты не можешь расти в том же месте, которое тебя сломало. Сейчас мы растём с ней вместе," — говорит Бет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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