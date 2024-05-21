"Человек дождя": учёный-самоучка, чуть не затопивший Калифорнию

Во все времена существовали те, кто утверждал, что может дождь и вызвать, и остановить. Правда, с развитием науки актуальность этих "шаманов" сильно уменьшилась, однако ещё в 20 веке "заклинателей дождя" могли привлекать по необходимости. Ведь засуха, или обильные дожди могли нанести растениям, животным и людям огромный ущерб.
Шёл 1915 год, когда на Запад США обрушилась страшная засуха. Особенно сильно страдала Калифорния - там высохли ручьи, реки и озёра. Фермеры, от отчаяния, просили помочь индейцев и учёных, в панике бурили скважины, искали подземные источники. Но всё это не приносило какой-то пользы и деньги чаще просто улетали в никуда.
Приверженцы магического решения проблем обнаружились даже в городском совете Сан-Диего и после того, как были попробованы все способы, решили обратиться к некоему Чарльзу Хэтфилду.
Он вообще-то торговал швейными машинками, но при этом заявлял, что точно знает, как можно вызвать дождь. Хэтфилда считали весьма авторитетным специалистом в области всяческих осадков. Опыт у него был свыше 10 лет. Утверждали даже, что Чарльз зарабатывает больше именно на "управлении дождями", чем на швейных машинках. А сам Хэтфилд работал не в области заклинаний и специальных танцев, а в области химии и физики.
Хэтфилда позвали в мэрию и он согласился помочь с засухой. За 10 тысяч долларов США, что было колоссальной суммой по тем временам. Как гарантию своей работы, Чарльз заявил, что возьмёт деньги у мэрии, только в случае того, если дождь действительно пойдёт и заполнит собой водохранилище.
Чтобы начать работать, "человеку дождя" нужны были некоторые материалы и помощники, которых он тут же получил. В 60 милях от Сан-Диего Хэтфилд смастерил шестиметровую вышку, где сверху установил резервуар. В него он налил дурнопахнущую жидкость, состав которой он никому не рассказал. После всего он поджёг все содержимое резервуара и в округа заполнилась химозной вонью. "Аромат" держался в атмосфере даже после того, как все наполнение бака прогорело.
Наступил следующий день. И следующий за ним. На небе было ни облачка. Горожане стали отпускать шуточки как насчёт Хэтфилда, так и насчёт мэрии. Но все перестали шутить, когда на третий день небо разверзлось и обрушило на Сан-Диего просто потоп.
Водохранилище быстро переполнилось, а после река Сан-Диего вышла из берегов, затопив прилегающие территории. Поля, деревни, а потом вода стала уничтожать дороги и даже железнодорожные мосты. Большая часть штата осталась без связи и электричества, вода смыла несколько сел и небольших городов.
Население ринулись спасать флот и армия. Журналисты немедленно прозвали стихийное бедствие "наводнением Хэтфилда", а ликвидация всех последствий длилась неделями.
Погибли больше полусотни людей, а ущерб оценили в 3 млн долларов. Жители немедленно обвинили во всём властей, нанявших "человека дождя". Городской совет, не успев просохнуть, затопило заново, только теперь уже судебными исками. Мэр подумал и решил, что не будет выплачивать гонорар Чарльзу Хэтфилду. Таким образом власти просто открестились от вменяемой им вины в потопе. Хэтфилд конечно же был в ярости и судился с администрацией Сан-Диего дольше 20 лет. Но безуспешно.
Но так ли уж он был виноват?
Ливни в компании ураганного ветра прошлись по всему тихоокеанскому побережью. Ясное дело, что продавец швейных машинок тут был, в общем-то, не при чём. Скорее всего это было просто совпадение, или, возможно, Чарльз, будучи опытным метеорологом (пусть даже и самоучкой) просто сделал прогноз и подстроил строительство вышки как раз под грядущий ливень. Ведь его умение вызывать или наоборот прекращать дожди, стало действительно легендарным. Фермеры уже не раз обращались к нему за помощью, но он давал согласие на работу далеко не всегда.
Скорее всего он просто понимал, что осадки вот-вот выпадут, то соглашался на работу и ставил спецрезервуар с "ароматной" жижей. Дождь начинался, а Чарльз получал свой законный заработок. Хэтфилд так хорошо зарабатывал на вызове дождя, что практически оставил свой бизнес швейных машинок.
Уже в начале 20-х годов прошлого века Чарльз стал настолько известен, что его даже в Канаду стали приглашать. В 1921 году он на одном дождике поднял аж 21 тысячу долларов.
Но весь его "дождливый" бизнес вскоре рухнул, когда началась Великая Депрессия. С 1929 года у Хэтфилда не было заказов, потому что между тем, чтобы пригласить заклинателя дождя и накормить детей, люди выбирали второе.
Плюс, транспорт развивался и доставка воды в засушливые районы стала осуществляться проще и быстрее.
Хэтфилд вернулся к продаже швейных машинок. Последние новости о нём были в 1956 году. Тогда он был уже стариком и его пригласили на премьеру фильма "Продавец дождя". В фильме Хэтфилда представили самым обыкновенным мошенником, но вот был ли он таким на самом деле - неизвестно.
Кстати, в Калифорнии засуха до сих пор является глобальной проблемой.
Источник:
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