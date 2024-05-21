Но так ли уж он был виноват?

Ливни в компании ураганного ветра прошлись по всему тихоокеанскому побережью. Ясное дело, что продавец швейных машинок тут был, в общем-то, не при чём. Скорее всего это было просто совпадение, или, возможно, Чарльз, будучи опытным метеорологом (пусть даже и самоучкой) просто сделал прогноз и подстроил строительство вышки как раз под грядущий ливень. Ведь его умение вызывать или наоборот прекращать дожди, стало действительно легендарным. Фермеры уже не раз обращались к нему за помощью, но он давал согласие на работу далеко не всегда.

Скорее всего он просто понимал, что осадки вот-вот выпадут, то соглашался на работу и ставил спецрезервуар с "ароматной" жижей. Дождь начинался, а Чарльз получал свой законный заработок. Хэтфилд так хорошо зарабатывал на вызове дождя, что практически оставил свой бизнес швейных машинок.