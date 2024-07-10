Агония или танец: зажигательные марафоны США

Бизнесмены США быстро смекнули, что это просто золотая жила для заработка: желающие посмотреть стали платить за вход, а победители стали бороться не только за славу, но и за денежный приз. Марафоны длились по многу часов и их разбивали всякими развлекательными номерами. Вот так, обычное развлечение стало индустрией.

На марафонах появились правила, касающиеся не только самих танцев, но и умываний, приёмов пищи, сна... Иногда пары даже регистрировались и когда один участник, выдохнувшись, отваливался от танцпола, то второго дисквалифицировали. В ряде марафонов дозволялось найти себе партнёра сразу из числа желающих.

Но главный принцип всех танцевальных марафонов был один на всю страну: не останавливайся. Каждый час танцорам давали 15-минутную передышку и медсёстры оказывали им помощь, если это было необходимо - обычно им разминали ноги.

Раз в день можно было поесть, а умывались участники танцуя. Частенько партнёры дремали во время танца, пока один поддерживал сомлевшего - если колени коснутся пола, то пара автоматически выбывала.

У танцевальных марафонов было ещё одно название: "карнавалы мозолей". И популярность таких "карнавалов" росла с сумасшедшей скоростью. Практически каждый город в Америке, где было больше 50 тысяч человек, принял участие хотя бы в одном марафоне.