Агония или танец: зажигательные марафоны США

Самый первый танцевальный марафон был проведён в 1909 году в США. В нём приняли участие целых 170 пар, а через целых 15 часов остались лишь три пары. В тот момент уже не выдержал местный шериф: он остановил марафон. И даже Великая Депрессия не остановила желание людей танцевать.
А тотальное увлечение такими марафонами началось в 1920-е, когда настали относительно нормальные времена. Первая мировая война уже закончилась, людям хватало рабочих мест и будущее казалось вполне реальным и оптимистичным. Ведь не зря это время называли "ревущие двадцатые" - аттракционы, театры и танцполы росли как грибы после дождя.
Свою роль сыграло и возвращение Олимпийских игр, когда зрители восторженно смотрели за спортсменами и хотели сами поставить какой-нибудь рекорд.
Тот период был нужен всем, чтобы выдохнуть, забыть о пережитом ужасе хотя бы на несколько часов.
1923 год. Первой стала Альма Каммингс, инструктор по танцам, когда на Audubon Ballroom Marathon (Нью-Йорк) она вальсировала целых 27 часов без перерыва, сменив аж шесть партнёров. Да, никто не мог выдержать её темп и сравняться с ней по выносливости. Каммингс продемонстрировала на что может быть способно человеческое тело и многие захотели повторить рекор Альмы. И не просто повторить, а ещё и побить его: 9 раз во всей стране парам удалось переплюнуть 32-летнюю танцовщицу. Вот так стартовали танцевальные марафоны.
Бизнесмены США быстро смекнули, что это просто золотая жила для заработка: желающие посмотреть стали платить за вход, а победители стали бороться не только за славу, но и за денежный приз. Марафоны длились по многу часов и их разбивали всякими развлекательными номерами. Вот так, обычное развлечение стало индустрией.
На марафонах появились правила, касающиеся не только самих танцев, но и умываний, приёмов пищи, сна... Иногда пары даже регистрировались и когда один участник, выдохнувшись, отваливался от танцпола, то второго дисквалифицировали. В ряде марафонов дозволялось найти себе партнёра сразу из числа желающих.
Но главный принцип всех танцевальных марафонов был один на всю страну: не останавливайся. Каждый час танцорам давали 15-минутную передышку и медсёстры оказывали им помощь, если это было необходимо - обычно им разминали ноги.
Раз в день можно было поесть, а умывались участники танцуя. Частенько партнёры дремали во время танца, пока один поддерживал сомлевшего - если колени коснутся пола, то пара автоматически выбывала.
У танцевальных марафонов было ещё одно название: "карнавалы мозолей". И популярность таких "карнавалов" росла с сумасшедшей скоростью. Практически каждый город в Америке, где было больше 50 тысяч человек, принял участие хотя бы в одном марафоне.
1929 год. Фондовый рынок рухнул. В 1931 году на промышленных производствах страны было сокращено около половины сотрудников, каждый четвёртый житель США оказался безработным. Даже крупные компании разорялись, что уж говорить про небольшие предприятия. На улицы вышли миллионы нищих и безработых людей, а в метро ежедневно вылавливали по 700 тысяч бездомных.
И при всём при этом популярность танцевальных марафонов достигла своего пика: людям были не так уж интересны денежные призы, по сравнению с возможностью перекусить и переночевать под крышей, а не на лавке.
Денежные призы тоже были лакомым куском: выиграть можно было от тысячи до пяти тысяч долларов, тогда как зарплата по стране была в среднем полторы тысячи долларов в год. Всё это стало решающим фактором для того, чтобы танцевальные марафоны стали больше походить на бои без правил. Карнавал кровавых мозолей и смерти.
Марафон теперь мог длиться недели и даже месяцы. И чем дольше люди танцевали, то тем меньше им выделялось времени на отдых. В одном из штатов последние две недели марафона танцоры могли отдохнуть в час всего-то три минуты.
Спать на "карнавале" можно было всего пару часов в сутки, после звукового сигнала помощники резко выкатывали на танцпол кровати, куда обессиленные помощники падали и мгновенно засыпали. Если по сигналу кто-то не просыпался, то мужчин окатывали ледяной водой, а женщинам отвешивали пощечины и давали нюхательную соль.
Пока танцоры лежали в забытье, подёргиваясь от боли, помощники растирали их опухшие ступни, смазывая мазями.
Обычно участников кормили примерно 10-12 раз в сутки - на столы, высотой по грудь, ставили тосты, молоко, апельсины, яйца и овсянку. Да, они ели и танцевали одновременно и, опять же, поесть столько раз за день - это была настоящая роскошь.
Мужчины вешали на грудь партнёрши зеркало и таким образом брились. Письма, если нужно было оповестить родных о чём-то, писали на складной полочке, которую тоже вешали на себя. Да, не только мужчинам приходилось таскать на себе сомлевших женщин, но и наоборот.
Обычно победителем был тот, кто мог устоять на ногах и удержать своего партнёра, если тот уснул или потерял сознание. В конце марафона непосредственно вид танца уже был не так важен: можно было просто топтаться на месте.
И если раньше, для удержания зрительского внимания, на марафоны приглашали местечковых артистов, то теперь стали измываться уже над самими участниками марафонов.
Изнемогающих людей заставляли под угрозой выбывания ходить по нарисованным линиям, петь песни, сковывали цепями пары, завязывали им глаза и заставляли состязаться с другими (таблоиды называли это "забеги зомби"). Включали специальные мелодии и заставляли танцевать в определённом стиле и тут переминаться с ноги на ногу было уже нельзя.
Нанимались даже специальные провокаторы драк, что, в целом, не особо требовалось. Танцоры были совершенно истощены как физически, так и морально, поэтому ссоры вспыхивали постоянно. Когда происходила драка, то её радостно обмывали во всех жёлтых газетёнках.
Во время марафонов даже свадьбы проводили. Жениху и невесте оплачивали всё - от платья до колец с услугами священника. Представитель мэрии также приходил на танцпол и бракосочетание проходило прямо во время танца молодых. Шутка ли - во времена безденежья сыграть свадьбу не за свои деньги. Мало кто откажется.
Случайному танцору выиграть "карнавал мозолей" было практически нереально. Каждый крупный устроитель имел собственную "конюшню" профессионалов. Их действительно называли лошадьми и они зарабатывали, разъезжая по марафонам.
Актриса Джун Хэвок, сыгравшая свои первые роли ещё в два годика, решила напомнить зрителям о себе путём участия в West Palm Beach Marathon. Она танцевала на протяжении 3600 часов, практически не останавливаясь, чем запомнилась голливудским агентам. Хэвок стала рекордсменкой, вернула забытую известность и расплатилась за это двумя неделями в реанимации.
"Наша деградация стала развлечением, садизм был сексуальным, а мазохизм считался талантом".
Были участники, которые погибли во время танца. Гомер Морхаус рухнул в обморок от истощения и лежал мёртвый, пока вокруг него танцевали чарльстон.
Были пары, которые без сна и от постоянного движения, после окончания соревнования впадали в кому. Чаще всего это были бедняки, не имеющие денег на медицинскую помощь. Они так и не приходили в себя. Случаи галлюцинаций от депривации сна были вполне рядовым явлением, а толпа хохотала, наблюдая как-то болтает с невидимкой или гоняется за несуществующей кошкой.
Билеты на такое шоу были относительно недорогие - от 10 до 25 центов, но марафон всегда окупался. Смотреть на чужую агонию... Так люди отвлекались от своей боли, от своих проблем, от голода и постоянных мыслей о том, где взять денег.
Эта танцевальная гонка давала возможность заработать врачам, музыкантам, газетчикам, медсёстрам, вышибалам.
Рекордным стал марафон Million Dollar Steel Pier Marathon (Атлантик-Сити). Длился он с 6 июня по 30 ноября 1932 года. Победители, сорвавшие куш в 1000 долларов, танцевали 4152 часа и 30 минут.
Разумеется, были и те, кто выступал против.
Первыми стали возмущаться владельцы кинотеатров, так как их заработок стал уходить в карманы смертельного дансинга. Церковь тоже не осталась в стороне, ведь поддержка во время танца уж выглядела уж очень непристойно, буквально люди обнимались на публике. Ещё ряд людей взывали к неэтичности такого способа заработка как наживание денег на мучениях и унижениях людей. Ведь практически у всех участников марафона это был последний шанс что-то заработать. Чем-то это всё напоминает книгу Стивена Кинга "Долгая прогулка".
Первыми запретили смертельные танцы в Сиэтле, когда девушка, участвовавшая в 19-дневном марафоне и занявшая всего пятое место, попыталась покончить с собой.
В 1933 году мэр Нью-Йорка ограничил марафон восемью часами, ну а к концу 1930-х соревнования прекратились почти полностью. Сработал не только запрет, но и факт того, что шоу просто изжило себя.
Танцевальные марафоны существуют и сейчас, но сегодня это обычно благотворительное мероприятие, где внимательно следят за физическим состоянием участников.
Источник:
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Просто это был шанс подзаработать.