Иностранные афиши советских фильмов-сказок

- Вези меня, Мраз! - могла бы сказать Настенька, но не сказала бы, так как была воспитанной девушкой.

Королевство кривых зеркал, 1963

А вот это вполне себе нормальная афиша, созданная в стандартном стиле. Легко узнаются основные действующие лица.