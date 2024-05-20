Иностранные афиши советских фильмов-сказок

Советские фильмы-сказки демонстрировались и в зарубежном прокате, особенно в Восточной Европе. Для фильмов рисовали афиши, по которым зритель узнавал о фильме и, возможно, о его содержании.
Варвара-краса, длинная коса, 1970
Вот тут не совсем понятно, почему так изображено. Видимо, художнику так виднее. Но Варвара вниз головой это что-то странное.
Морозко, 1964
На каждом языке Морозко имеет своё имя. Например, Джек Фрост (Холод).
Или Дед Мраз. На афише он везет Настеньку.
- Вези меня, Мраз! - могла бы сказать Настенька, но не сказала бы, так как была воспитанной девушкой.
Королевство кривых зеркал, 1963
А вот это вполне себе нормальная афиша, созданная в стандартном стиле. Легко узнаются основные действующие лица.
Майская ночь, или Утопленница, 1952
А вот этот плакат мне нравится. Получилось красиво и в некоторой мере жутковато. Всё как в оригинальном произведении.
А вот этот плакат попроще - с кадрами из самого фильма.
Конек-Горбунок, 1941
Вполне стандартная афиша для своего времени.
Финист - Ясный сокол, 1975
Красивая афиша в "детском стиле". Ярко, красиво, непонятно.
Садко, 1952
В США решили назвать Садко Синдбадом, чтобы местная публика не задавалась вопросами, а шла в кино на знакомое имя. Фильм был сильно перемонтирован, а потому зритель мог и не знать, что это кино из СССР.
А это плакат с Востока. Лично мне он очень понравился.
Еще вот такой из Европы тоже красивый.
Руслан и Людмила, 1972
А на этом фильме зритель понимает, что будет фильм про "Приключения Руслана". Видимо, Людмила была не так важна.
Сказка о потерянном времени, 1964
Что мы видим на афише? Какого-то человечка с будильником вместо головы.
Илья Муромец,1956
А данная афиша в некоторой мере передает содержание фильма. Зритель точно может представить, что он увидит на экране. А как можно перевести название? "Степной великан Илья Муромец"?
Здесь тоже получилась красивая афиша.
А вот этот стиль чем-то напоминает "Дикий Запад". Зритель наверняка бы заинтересовался действием.
Сампо, 1958
А вот здесь обещания афиши вряд ли совпадут с ожиданиями. Уж слишком приукрашено. Известно, что для американцев фильм был сильно перемонтирован. Да и название "День, когда Земля замерзла" говорит нам слегка о другом сюжете. Но это было нормой для американского проката. Фильм "Садко" является ярким примером перемонтажа.
А вот тут вроде бы всё хорошо, но изображение главных героев получилось не очень правдоподобным.
Золотой ключик, 1939
Вроде бы странно нарисовано, но каждый ребенок узнает здесь загадочное существо по имени Буратино.
А вот такой вопрос задам:
В источнике указано (на Кинопоиске), что данный плакат был нарисован к фильму "Василиса Прекрасная" 1939 года:
Но мне кажется, что это плакат к фильму "По щучьему велению" 1938 года. Именно в этой сказке была царевна Несмеяна, которая, видимо, и изображена на плакате.
Как думаете, к какой сказке нарисована эта афиша?
Источник:
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