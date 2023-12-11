Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели

А вы знали, что существует советский "ужастик", под названием "Морозко"?
Мы все знаем про существование сказки 1964 года Александра Роу с одноименным названием. Та сказка добрая, хотя есть в ней свои "страшненькие" моменты. Ну, и птичку жалко, естественно.
Александр Роу адаптировал сказку для детей, так как изначальная сказка не такая уж и забавная.
В далеком 1924 году (ужас подумать - 100 лет назад!) советскими кинематографистами был снят фильм под названием "Морозко". Фильм является экранизацией известной русской народной сказки.
Я уж не знаю, для взрослых или для детей был снят этот фильм, но он снят без прикрас, а полностью пересказывает нам сказку.
Давайте посмотрим кадры.
Всё начинается также, как и в известной экранизации Роу.
Жила-была семья, где у старика была своя дочь, а у старухи - своя.
Вот так выглядела злобная женщина:
Очень даже интересный образ. Он действительно какой-то "сказочный". Именно так мы представляли злую мачеху, когда нам в детстве рассказывали эту сказку.
А вот так выглядел тот самый мужик-старик. Выглядит он довольно старо, так как жизнь тогда была тяжкая.
Образ мужика, этакого "подкоблучника" также создан прекрасно. В фильме Роу он даже чуть ли не "копируется".
А еще была дочь старухи. Вот такая:
Что характерно - актриса отлично нам показывает отрицательного персонажа. И вот тут внимание - нигде не указывается ее имя. Просто дочь и всё.
Фильм, конечно, немой. Чтобы следить за сюжетом, на периодически демонстрируют текст:
И вот такое положение в семье было у падчерицы - спала она на полу и совершенно не имела никаких прав.
С утра до ночи Марфушке вся работа. Именно на Марфушке. Никакой там Настеньки не было, а дочь старика звалась Марфушкой.
Однажды не выдержала старуха и повелела старику:
Вот это страшное выражение "Отдать замуж за Морозку"! Что оно означало? Понятно чего - просто заморозить человека, который не нужен.
А старик ... он даже чего-то не особо протестовал. Но ведь это его родная дочь!
Короче, отвез он ее в лес и оставил под деревом.
Сидела Марфушка и замерзала.
И вдруг ... появился Мороз. Как вы можете видеть по кадру - очень страшный Мороз:
Он начал надувать холод, прыгал возле Марфушки, спрашивал ей про температуру, а Марфушка отвечала, что всё нормально, что ей совершенно не холодно.
Видимо, она правильно отвечала, так как вдруг страшный Мороз превратился в совершенно не страшного Морозко:
А старик со старухой дождались определенного времени.
Ужас какой-то. Решили они Марфушку из леса забрать, так как, видимо, "замуж она уже вышла".
Поехал старик в лес.
А там ... Марфушка сидит в красивой одежде с богатым приданым. Морозко одарил ее за пройденные испытания и правильные ответы на вопросы:
Старик привез дочь обратно в деревню. Живую дочь. Сам он начал тут же хвастаться перед местными мужиками всем тем добром, которое подарил дочери Морозко.
Там еще всякие женщины в избу набежали, чтобы посмотреть драгоценные наряды, так как люди, в основном, жили бедно, а потому такой роскоши никогда не видели.
Естественно, что старухе стало завидно. А ведь у нее была еще совсем незамужняя дочь, которую точно также можно было выдать замуж за Морозко. Но уже в другом смысле, так как стало понятно, что Морозко реально существует. Причем он девиц одаривает богатствами, а не забирает к себе.
Привет старик старухину дочь на то же самое место, где гуляет Морозко.
Снова выскочил Морозко, но в обличии Мороза и начал пугать старухину дочь.
Только вот девица не знала правильных ответов на вопрос: "Холодно ли тебе?". Она это существо просто посылала подальше неприличными словами.
Прошло некоторое время, старуха отправила старика забирать свою дочь с приданным.
Приехал старик уже по накатанной дороге на то же самое место и увидел там ... старухина дочь действительно "вышла замуж за Морозко":
Так в санях он ее и привез в деревню.
И чего же оставалось делать старухе? Ничего. Сама велела дочь в лес отвезти.
Ну, а дальше старуха сразу стала нормальной женщиной, помирилась с Марфушкой.
К Марфушке сразу жених пришел свататься:
Все пели и плясали. Даже та самая старуха.
Как потом оказалось, это мужик и был тем самым Морозко.
***
В главных ролях сыграли:
Старуху сыграла Варвара Массалитинова.
Она родилась еще при Александре II. Сыграла 11 ролей в кино. Возможно, вы ее помните по фильму "Александр Невский" 1938 года, где она сыграла мать Буслая:
Старика сыграл Василий Топорков. У актера 16 ролей в кино. Причем первая роль была еще в 1913 году. А последняя - в фильме "Девушка без адреса":
Дочь старухи сыграла Галина Громова. Это была ее единственная роль в кино.
Марфушку сыграла Клавдия Еланская. В кино у нее было всего три роли - Марфушка, княжна Лиговская в фильме "Княжна Мери" и Ксения Николаевна в фильме "Дом, в котором я живу".
Кадр из фильма "Княжна Мери" 1955 года:
Злого Мороза сыграл Виталий Лазеренко. Актера не стало в 1939 году. В кино он снимался немного.
Роль Морозко-жениха сыграл Борис Ливанов. Это отец известного советского актера Василия Ливанова.
Борис Ливанов много снимался в кино. К примеру, в фильме "Михайло Ломоносов" 1955 года он сыграл главную роль:
Где посмотреть?
Фильм 1924 года был отреставрирован и выложен в Интернет. Без труда можно его найти и посмотреть в очень хорошем качестве. Кадры взяты из той версии, которая есть в Интернете.
Источник:
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