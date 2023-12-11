Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели

Мы все знаем про существование сказки 1964 года Александра Роу с одноименным названием. Та сказка добрая, хотя есть в ней свои "страшненькие" моменты. Ну, и птичку жалко, естественно.

Александр Роу адаптировал сказку для детей, так как изначальная сказка не такая уж и забавная.

В далеком 1924 году (ужас подумать - 100 лет назад!) советскими кинематографистами был снят фильм под названием "Морозко". Фильм является экранизацией известной русской народной сказки.