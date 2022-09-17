Позитив и мудрость сказки "Там, на неведомых дорожках"

Конечно, в этой сказке, как и в любой другой, очень много мудрости, например, о том, что бывают предатели, готовые за награду перейти на сторону злого и сильного захватчика, о том, что дружба, бесстрашие и смекалка могут победить любое зло, о том, что некоторые злые персонажи могут иметь доброе сердце. А некоторые маленькие зрители, благодаря этой сказке, узнают о "волшебном" свойстве ножниц - примагничивать иголку.