Позитив и мудрость сказки "Там, на неведомых дорожках"

Вчера мне захотелось посмотреть перед сном добрый и позитивный фильм. Я нисколько не ошиблась, выбрав уже забытую мною сказку "Там, на неведомых дорожках" (1982). Этот фильм я смотрела в детстве, помнила только некоторые эпизоды.
Главный герой - обычный мальчик Митя Сидоров оказывается родственником самой Бабы Яги. В сказке её зовут Варвара Егоровна. Она, хоть и упоминает о своём людоедстве, выглядит просто очаровательной и доброй старушкой.
Как же хороша в этой роли главная бабушка советского кинематографа Татьяна Пельтцер!
Она так мило называет Митю "внучком племянчатым", что невольно начинаешь улыбаться. Добрая и милая в сказке и Кикимора Кикиморовна, хотя, по ее словам, людей она всё же пугает. А вот кто действительно страшный, так это Лихо Одноглазое - кошмар моего детства!
Помню, нечто подобное, лохматое, встречалось и в сказке " Раз, два, горе не беда". Тот персонаж тоже меня когда-то напугал. Очень впечатлил Кощей Бессмертный!
Александра Филиппенко можно было даже не гримировать. Внешность у него по-настоящему "кощеевская". А вот предатель, обманщик и вор - царский писарь Чумичка очень не понравился, противный персонаж получился. Но именно в этом заслуга актёра Юрия Чернова.
Очень люблю Леонида Харитонова в роли царя. Помню, он "царствовал" и в сказке "Огонь, вода и медные трубы". Я всегда пытаюсь разглядеть в царском лице обаятельнейшего гармониста Ванечку Бровкина, ведь эта роль актёра мне нравится больше.
Немного грустно и трогательно смотрелись в одном кадре Харитонов и Пельтцер, которые когда-то сыграли вместе сына и маму в двух фильмах про Ивана Бровкина. Грустно было видеть, как постарели актёры, а трогательно - за почти такие же семейные отношения их персонажей в этой сказке.
Татьяна Аксюта мне очень нравится в фильме " Вам и не снилось". В образе белокурой Василисы Афанасьевны Премудрой она тоже очень гармонична.
Очень забавный персонаж получился у Олега Анофриева. Его Соловью-разбойнику то и дело выбивали свистящий зуб и разбойник начинал так смешно шепелявить. А, когда, он напевал песенку в лесу, в его голосе можно услышать нотки трубадура из "Бременские музыкантов".
А какие в сказке классные диалоги! Помните?
-Уже солнышко на ели, а мы ещё не ели.
-Вас царём поставили - вот вы и стойте.
-Поставили - стой. Посадят - сиди. А положат - лежи, значит. Я-то думал, заживу царём, буду делать, что захочу. А тут ничего делать не дают.
-Кто присутствует я вижу, а кто отсутствует?
-Боярин Голилов.
-У него бабушка заболела.
-То у него бабушка, то у него дедушка. Посажу его в чулан, у него, сразу все бабушки поправятся.
-Змей Горыныч на охоту вылетел. Чтоб ты провалился, замечательный.
-Узнает Кащей, что его смерть сыскивали, будут у нас бедствия с последствиями.
Конечно, в этой сказке, как и в любой другой, очень много мудрости, например, о том, что бывают предатели, готовые за награду перейти на сторону злого и сильного захватчика, о том, что дружба, бесстрашие и смекалка могут победить любое зло, о том, что некоторые злые персонажи могут иметь доброе сердце. А некоторые маленькие зрители, благодаря этой сказке, узнают о "волшебном" свойстве ножниц - примагничивать иголку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Добру молодцу урок!
Сказки моего детства. Улица пустела, когда начиналась передача "В гостях у Сказки!"
И показывали фильмы действительно добрые. Действительно с талантливыми актерами и при просмотре сам становился участником сказки.