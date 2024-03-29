"Принёс молча, отдал и свалил": в Барнауле раскритиковали курьеров из-за жалобы на полуголых клиентов

Те, кто оформляют заказ, порой выходят к курьерам в одном нижнем белье. Доставщики жалуются и недоумевают: неужели сложно набросить на себя домашнюю одежду?
В городском паблике Барнаула появился неожиданный пост, после которого разгорелась бурная дискуссия.
Курьеры попросили заказчиков не выходить к ним в трусах или с голым торсом. "Имете банальное уважение!" - требуют доставщики.
Интернет-пользователи, как водится, разделились на два лагеря. Одни поддержали курьеров, заметив, что обществу банально не хватает воспитания. Воспитанный человек не выйдет к незнакомцу в чём мать родила или в нижнем белье.
Впрочем, гораздо больше оказалось тех, кто считает, что в своём доме он может ходить в чём заблагорассудится. И одеваться перед визитом курьера не намерен.
Кстати, барнаульские курьеры, которых некоторые посчитали неженками - не единственные, кого возмущают неодетые клиенты. Оказалось, что в таких ситуациях периодически оказываются многие доставщики со всей территории страны.
Впрочем, трусы вполне можно счесть за одежду. Есть ведь и другие варианты.
А вы, друзья, в чём встречаете курьеров?
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Как стать курьером в Барнауле?
Лично я на стороне курьеров. Надо иметь уважение, хотя бы к себе. Домашняя одежда стоит не так дорого и позволяет удобно передвигаться по дому. Тем более при посторонних.
Смотрите:
1. Вы тупой, если не прочитали пост и не поняли, что люди раздетые или близкие к этому встречают постороннего человека.
*не смотреть на голого человека, который без предупреждения появляется перед тобой невозможно.
2. Вы эксгибиционист, если считаете, что ходить голым при посторонних людях нормально.
Но знаете, как по мне, ни один из вариантов не является нормальным.