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"Принёс молча, отдал и свалил": в Барнауле раскритиковали курьеров из-за жалобы на полуголых клиентов

"Принёс молча, отдал и свалил": в Барнауле раскритиковали курьеров из-за жалобы на полуголых клиентов

Автор:
29 марта 2024 12:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: барнаул   доставка   жалоба   комментарии   курьер   неглиже   реакция соцсетей   форма одежды   этикет   
3593
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Те, кто оформляют заказ, порой выходят к курьерам в одном нижнем белье. Доставщики жалуются и недоумевают: неужели сложно набросить на себя домашнюю одежду?

В городском паблике Барнаула появился неожиданный пост, после которого разгорелась бурная дискуссия.


Курьеры попросили заказчиков не выходить к ним в трусах или с голым торсом. "Имете банальное уважение!" - требуют доставщики.


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Интернет-пользователи, как водится, разделились на два лагеря. Одни поддержали курьеров, заметив, что обществу банально не хватает воспитания. Воспитанный человек не выйдет к незнакомцу в чём мать родила или в нижнем белье.



Впрочем, гораздо больше оказалось тех, кто считает, что в своём доме он может ходить в чём заблагорассудится. И одеваться перед визитом курьера не намерен.



Кстати, барнаульские курьеры, которых некоторые посчитали неженками - не единственные, кого возмущают неодетые клиенты. Оказалось, что в таких ситуациях периодически оказываются многие доставщики со всей территории страны.


Впрочем, трусы вполне можно счесть за одежду. Есть ведь и другие варианты.



А вы, друзья, в чём встречаете курьеров?

Источник:

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Метки: барнаул   доставка   жалоба   комментарии   курьер   неглиже   реакция соцсетей   форма одежды   этикет   
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29  комментариев
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17k
Kostick Час назад
представил оскорбленных курьеров, которым доставку закажут на нудистский пляж)
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919
Gennadij 7 минут назад
Они думали, будет как в порно-фильмах с доставкой пиццы
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73
SexyDipov 9 минут назад
Бабы извращенки, хотят что бы на них пялились, как на извращенца в пальто, который распахивает его в местном парке!
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35k
Юр21 19 минут назад
Вот и свинское воспитание подоспело, "как хочу - так и хожу"... Когда нет никого - ходи как хочешь, но ты же сам , считай, пригласил чужого человека, так будь любезен - прими надлежащий вид. Клиенты встречающие курьера в семейных трусах просто унижают человека. Хотя поколение пожирателей вряд ли имеет понятие о достоинстве и чести.
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2k
Димон Полчаса назад
Мне ваще пох кто там пришел, дома всегда в семейниках гоняю и дверь так же открываю. ко мне они пришли, а не я к ним.
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336
ilavev Димон 23 минуты назад
Но позвал то их ты!
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
В чём ходить дома и в чём встречать доставщика - вопрос представлений о приличиях конкретных людей. А вот к курьерам вопросы. Почему вид, к примеру, мужчины в шортах и с голым торсом может оскорбить, выбить из колеи, и т.д. человека, задача которого всего лишь принести условный пакет с продуктами, не понимаю. Минимальный контакт - поздороваться, протянуть с порога заказ, развернуться и уйти. Ну, допустим, зрелище заказчика без трусов действительно может оскорбить, но шорты или трусы... Меньше по сторонам глазеть надо. В ваших кишлаках так ходить нельзя? Мусульманам грех смотреть на чужое голое тело? Или такие, блин, возбудимые, что от вида девушки в шортах потом полдня стоять будет, ходить мешать? Ну, пойди, помолись после смены, может, отпустит. Думаю, оттуда все эти жалобы - от "представителей чуждой культуры". Не приветствую откровенные провокации, типа, встретить курьера специально в откровенном белье или вовсе голышом, всё-таки это проблемы с головой у некоторых. Но в целом проблема кажется преувеличенной. Повторюсь: каждый в меру воспитания решает, в чём допустимо встретить постороннего на пороге своего дома, но не в полномочиях курьера выносить это на обсуждение и тем более осуждать публично. "Прислуга"? Да нет, скорее "лицо при исполнении". Исполнил - отвалил.
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1k
Тимур Полчаса назад
Я курьер, и меня задолбало, что открывают девушки голые, выскочившие с кровати или из ванны, И ПРИКРЫВАЮТСЯ, СУКИ полотенцем или руками Показали бы всё, да я пошёл бы дальше не думая, а тут приходиться головку включать и додумывать, что и как у неё там оформленно.
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3k
Daimos 43 минуты назад
Было бы что одеть, можно было бы и в ресторан идти. Клиент получает заказ, курьер оплату. Наряжаться точно перед курьером не нужно.
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71k
doker 43 минуты назад
Мне нравится тема.
Как стать курьером в Барнауле?
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4k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
Кстати а большинство курьеров как раз то бородатые специалисты из азии . У них то там никто раздетый не ходит . как выпал из матки так замотали в тряпки все ..они все равно не моются зачем раздеваться , бабы в простынь замотаны . не нравится ? нахер в аул свой .
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4k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
Еда на ножках разговорилась . Если ты пришел тебе открыли в чем были (не голые конечно но как по дому ходили) забрали и адью . Но если едациты желают я могу одеться в белую рубашку и костюм . Не вопрос . Просто постоит под дверью пока я не оденусь дабы не оскорблять взора столь одухотворенного существа
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2k
Ksenia2 Час назад
У себя дома ходить можно, в чем захочешь - это так. И если гость случайный, тут не должно быть претензий, а уж для курьера можно что-нибудь и надеть на свои телеса. Вопрос воспитания.
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3k
Radugananebe Час назад
Ну уж халат или футболку набросить всяко можно. Это же не неожиданный визит
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3k
Дмитрий Час назад
Не ну конечно по квартире можно и голыми ходить, но так же можно поставить галочку - оставить у двери. Так все будут довольны ) Мне честно говоря плевать, как люди ходят по своим домам и даже если бы я был курьером, мне было бы все равно, что мне открыла или открыл дверь полуголый человек, каждое лето на пляже их итак навалом, чего я там не видел-то
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Вопрос воспитания. Кто-то считает нормальным, для других дикость.
Лично я на стороне курьеров. Надо иметь уважение, хотя бы к себе. Домашняя одежда стоит не так дорого и позволяет удобно передвигаться по дому. Тем более при посторонних.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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