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38
Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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3.
Светлана Немоляева и Александр Лазарев во время съемок фильма «По главной улице с оркестром», 1986 год
22.
Леонид Куравлев в кругу семьи. 1979 год.
«Я совершенно не весёлый человек; из меня не брызжет юмор. Наверно, просто нет этого дара... А ещё я по сути — очень одинокий человек, и моё спасение — моя семья: дети и жена, которых я бесконечно люблю».
38.
Николай Дроздов с супругой
Вчерашний выпуск здесь: Интересные снимки известных людей МОЖЕТ ПРОПУСТИЛИ...
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