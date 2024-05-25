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Подборка душевных фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
8.
Светлана Ступак
Светлана оказалась настоящей находкой для режиссёра, ведь характер и внешность девочки были точь-в-точь как у её непоседливой героини. После съёмок Пеппи Длинныйчулок рассказала, что работа на одной площадке с известными актёрами воспринималась скорее как игра, чем важное занятие. Во взрослой жизни Ступак перепробовала массу профессий и даже пыталась вернуться в кинематограф, но возвращение увы, не состоялось.
10.
Михаил Кокшенов, Александр Абдулов и Леонид Куравлёв на съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная».
12.
Алексей Баталов и Татьяна Самойлова на церемонии вручения международной премии "Юнона" (за лучшие фильмы о любви), 10 октября 1996 год
13.
Фрунзик Мкртчян.
Фрунзик Мкртчян 20 лет обходился без паспорта. Брат знаменитого актёра рассказывал, что у Фрунзика было два паспорта: один настоящий, а второй – подаренный друзьями. Родители назвали актера в честь Михаила Фрунзе, но все близкие звали Фрунзика Мгером, поэтому это имя носит названный в его честь театр в Ереване. Впрочем, актер потерял оба паспорта, а когда у него спрашивали, как он обходится без документов, отвечал: «Мне не нужны ни деньги, ни документы. Меня и так везде узнают и принимают».
23.
Татьяна Догилева, получившая бронзовую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Афганский излом", на кинофестивале "Кинотавр-92". Июнь 1992 года
26.
Александр Антипенко, Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Игорь Ясулович и Олег Басилашвили на XV Московского международного кинофестиваля,1987
31.
Людмила Чурсина на съемках художественного фильма «Досье человека в "Мерседесе"», 26 сентября 1985 год
35.
Юбилейный вечер в московском театре "Современник", посвященный 60-летию Валентина Гафта.
Предыдущий выпуск здесь: Интересные семейные снимки известных людей
36.
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