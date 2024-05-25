13.

Фрунзик Мкртчян 20 лет обходился без паспорта. Брат знаменитого актёра рассказывал, что у Фрунзика было два паспорта: один настоящий, а второй – подаренный друзьями. Родители назвали актера в честь Михаила Фрунзе, но все близкие звали Фрунзика Мгером, поэтому это имя носит названный в его честь театр в Ереване. Впрочем, актер потерял оба паспорта, а когда у него спрашивали, как он обходится без документов, отвечал: «Мне не нужны ни деньги, ни документы. Меня и так везде узнают и принимают».