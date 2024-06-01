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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей.
Интересного вам просмотра!
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Валентин Смирнитский в роли Васи и Наталья Кустинская в роли стюардессы Алёны в фильме Юрия Чулюкина «Королевская регата». СССР. 1966 г.
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Юрий Никулин с детьми в Центральном парке культуры и отдыха имени А. М. Горького, 1972 год.
«До пятидесяти лет я жил в коммуналке. Никуда не писал и ничего не просил, потому что четверть цирковых артистов даже прописки не имели. А у нас всё-таки было целых две комнаты: на меня, жену, сына и маму жены». Юрий Никулин
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Вячеслав Котёночкин.
Советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник, художник-мультипликатор; народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Постановщик мультфильмов «Котёнок с улицы Лизюкова», «Попался, который кусался!», «Баня», «Лягушка-путешественница», «Странная птица», «Ну, погоди!», «Старая пластинка».
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Актриса Валентина Серова и военный корреспондент Константин Симонов на Ленинградском фронте, 1944 год.
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Гордость Центрального спортивного клуба армии СССР.
Слева направо майор А. Касатонов, полковник В. Тихонов, подполковник В. Третьяк, капитан И. Ларионов, майор В. Фетисов.
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ВИА в составе: Владимира Лутченко, Александра Волчкова, Владислава Третьяка и Валерия Харламова. Крым. Алушта, 1972 год
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Евгений Евстигнеев, Наталья Назарова и Людмила Гурченко на съемках фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981 год.
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Евгений Евстигнеев и Леонид Ярмольник на съемках телесериала "Игра в детектив", 14 июля 1988 года.
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Елена Гагарина.
Советский и российский искусствовед. Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Старшая дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
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