7.

«До пятидесяти лет я жил в коммуналке. Никуда не писал и ничего не просил, потому что четверть цирковых артистов даже прописки не имели. А у нас всё-таки было целых две комнаты: на меня, жену, сына и маму жены». Юрий Никулин