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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
2.
Евгений Евстигнеев, Леонид Филатов и Вячеслав Невинный в спектакле "Игроки XXI века" в постановке театра "АРТель АРТистов Сергея Юрского.
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8.
Артисты из телевизионного театра миниатюр "Кабачок тринадцать стульев":
Зиновий Высоковский, Борис Рунге и Спартак Мишулин во время записи праздничной телепередачи "Голубой огонек", 1974 год.
10.
Александр Демьяненко и Георгий Юматов на съемках фильма «Порожний рейс» режиссера Владимира Венгерова, 1963 год.
22.
Наталья Фатеева и Николай Мерзликин на IX Московском международном кинофестивале, 15 июля 1975 год.
29.
Олег Ефремов и Олег Табаков во время выступления на юбилее школы-студии МХАТ, 1 ноября 1993 года.
30.
Алиса Фрейндлих у Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели, 25 октября 1997 год
33.
Юрий Никулин выступает на церемонии награждения победителей чемпионата СССР по футболу, 1986 год
35.
Екатерина Савинова и Нонна Мордюкова. 6 августа 1976 г. Фото из семейного архива актрисы Елены Скороходовой - невестки Екатерины Савиновой.
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