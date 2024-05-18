Новые посадки миграционных чиновников в Москве: вот как работает строительная мафия

Интересно, что зачастую этим занимаются бывшие сотрудники миграционных служб. Так, накануне была задержан экс-сотрудник столичного отдела полиции по вопросам миграции, который сотрудничал со строительными компаниями. Алексей Галкин с тремя подельниками обвиняется в получении 20 млн рублей за то, что подделывал документы для нелегальных мигрантов, работающих на стройках. Все они проходят по статье о получении взятки в составе ОПГ в особо крупном размере.

Это наглядный пример, как работает строительная мафия. Им дешевле дать взятки чиновникам и взять на работу мигрантов, чем нанять граждан России и платить им достойную зарплату с положенными социальными выплатами. Сколько именно таким образом было легализовано рабочих на стройку, пока неизвестно – следственные мероприятия продолжаются. На одной из строек фирмы–взяткодателя было выявлено 27 нелегалов, все они будут выдворены из страны.

Таким образом, стала проясняться коррупционная цепочка, по которой страна оказалась наводнена нелегальными мигрантами. И ведь за-за таких продажных чиновников ничего неизвестно о том, что это за люди: какой у них прошлое, тянется ли за ними криминальный след, какие у них религиозные воззрения, наконец, что у них с медицинским статусом?

Что из этого получается, показал теракт в «Крокусе», однако никакие жертвы среди россиян, к сожалению, не останавливает большой бизнес и подкупных чиновников от порочной общественно опасной практики. Очевидно, поимка бывших сотрудников миграционных служб – лишь «вершина айсберга», и это не последняя посадка в деле борьбы с незаконной миграцией.