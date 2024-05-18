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Новые посадки миграционных чиновников в Москве: вот как работает строительная мафия

Новые посадки миграционных чиновников в Москве: вот как работает строительная мафия

Автор:
18 мая 2024 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: г. Москва   мигранты   стройки   
613
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После теракта в «Крокус Сити Холле» с участием мигрантов из Таджикистана в стране продолжаются рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Самое главное, что выявляются продажные чиновники, которые за деньги легализуют незаконно пребывающих в России иностранцев.

Интересно, что зачастую этим занимаются бывшие сотрудники миграционных служб. Так, накануне была задержан экс-сотрудник столичного отдела полиции по вопросам миграции, который сотрудничал со строительными компаниями. Алексей Галкин с тремя подельниками обвиняется в получении 20 млн рублей за то, что подделывал документы для нелегальных мигрантов, работающих на стройках. Все они проходят по статье о получении взятки в составе ОПГ в особо крупном размере.


Это наглядный пример, как работает строительная мафия. Им дешевле дать взятки чиновникам и взять на работу мигрантов, чем нанять граждан России и платить им достойную зарплату с положенными социальными выплатами. Сколько именно таким образом было легализовано рабочих на стройку, пока неизвестно – следственные мероприятия продолжаются. На одной из строек фирмы–взяткодателя было выявлено 27 нелегалов, все они будут выдворены из страны.


Таким образом, стала проясняться коррупционная цепочка, по которой страна оказалась наводнена нелегальными мигрантами. И ведь за-за таких продажных чиновников ничего неизвестно о том, что это за люди: какой у них прошлое, тянется ли за ними криминальный след, какие у них религиозные воззрения, наконец, что у них с медицинским статусом?


Что из этого получается, показал теракт в «Крокусе», однако никакие жертвы среди россиян, к сожалению, не останавливает большой бизнес и подкупных чиновников от порочной общественно опасной практики. Очевидно, поимка бывших сотрудников миграционных служб – лишь «вершина айсберга», и это не последняя посадка в деле борьбы с незаконной миграцией.

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Метки: г. Москва   мигранты   стройки   
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12  комментариев
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17k
Kostick 4 часа назад
27? сколько нолей не хватает?
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2k
Миша 13 секунд назад
Выявляются продажные чиновники - это понятно Холмс. И?
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9k
perekrestok 3 минуты назад
Вот строители гады! Мало того что на рабочих экономят, так еще и цену жилья поднимают! Может всех кто занимается строительством жилья сразу записать в одну ОПГ? там сразу статья в особо крупных размерах! Может тогда бюджету не надо будет ипотеки спонсировать?
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8k
Евгений Д 37 минут назад
27- что то маловато.
Каждого второго можно выдворять смело,
если не каждого первого
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62k
Мойша Час назад
Вроде как лет пять - семь назад было введено положение - штраф фирме в лям за одного нелегала. и 100К руководителю фирмы за одного нелегала. Это уже отменили?
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621
Игорь 3 часа назад
Вся миграционная полиция прогнила насквозь. Я помню, как меня в поезде , в далеких 2000-х, когда ехал на похороны к отцу, раскручивали поездные полисмены, за то , что не успел сделать отметку в миграционной карточке. 1000 р - была цена снисхождения...
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51k
Максим Т. 4 часа назад
А после отсидки - на новую родину, к любимым "специалистам"
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10k
Alex 4 часа назад
Всех замочить!
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33k
Владимир 4 часа назад
На самом деле у нас даже наличие проблемы с нелегалами не признают еще. Я больше чем уверен, если та копнуть как следует, то выкопают эпичный капец. А пока гоняют только самых отпетых..
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515
Денис Веселов 4 часа назад
А не пора ли новый 37 , (ГрОб)
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KColesnikov
  • Дата регистрации: 22.02.2022
  • 9 постов (2 в горячем)

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