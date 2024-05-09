Немецкого политика оштрафовали за публикацию официальной статистики о преступлениях мигрантов

Представители "понаехов" сочли обнародование статистики, которая, кстати, была правительственной, оскорбительным для себя актом и подали коллективный иск в суд. В результате статистика из СМИ была удалена, а политика признали виновной в разжигании межнациональной ненависти.

"Простое перечисление цифр, дат и фактов должно быть объявлено уголовным преступлением только потому, что истеблишмент не хочет смотреть правде в глаза”, - сказал Кайзер перед судом, добавив, что никакое решение не заставит её замолчать.

Госпожа Кайзер, как кандидат в Бундестаг, хотела инициировать обсуждения этого насущного вопроса, т.к. цифры пугающие, как и статистика - за год рост преступности среди мигрантов увеличился на 18%, число подозреваемых иностранцев возросло примерно до 923 000 в 2023г.

41% всех подозреваемых в совершении всех преступлений в Германии - иностранцы, несмотря на то, что они составляют всего 15 % от общей численности населения.Число иностранцев, которые участвовали в преступлениях, связанных с насилием, увеличилось на 14,5 %, и количество насильственных преступлений в Германии сейчас находится на 15-летнем максимуме.

Мари-Терезу оштрафовали на шесть тысяч долларов. Судья, признавший Кайзер виновной в подстрекательстве, заявил, что «свобода выражения мнений заканчивается там, где начинается человеческое достоинство».