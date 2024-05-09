Немецкого политика оштрафовали за публикацию официальной статистики о преступлениях мигрантов

По решению суда Мари Кайзер будет выплачивать 60 евро каждый день на протяжении 100 дней.
В Германии много мигрантов с Ближнего Востока, и мало кто из немцев рад этим соседям. Понаехавшие не желают ассимилироваться, живут на пособия, да еще и не уважают законы страны. Когда в 2021 году глава Гамбурга объявил, что город без лишних бюрократических барьеров примет 200 афганских беженцев, Мари-Тереза Кайзер раскритиковала это решение. Она назвала афганцев “культурно чуждыми массами”
Активистка партии «Альтетнативы для Германии» в своей статье показала статистику с непропорционально высоким уровнем преступлений, совершённых мигрантами-афганцами.
Вот та самая статистика (пусть и криво переведённая онлайн-переводчиком):
Представители "понаехов" сочли обнародование статистики, которая, кстати, была правительственной, оскорбительным для себя актом и подали коллективный иск в суд. В результате статистика из СМИ была удалена, а политика признали виновной в разжигании межнациональной ненависти.
"Простое перечисление цифр, дат и фактов должно быть объявлено уголовным преступлением только потому, что истеблишмент не хочет смотреть правде в глаза”, - сказал Кайзер перед судом, добавив, что никакое решение не заставит её замолчать.
Госпожа Кайзер, как кандидат в Бундестаг, хотела инициировать обсуждения этого насущного вопроса, т.к. цифры пугающие, как и статистика - за год рост преступности среди мигрантов увеличился на 18%, число подозреваемых иностранцев возросло примерно до 923 000 в 2023г.
41% всех подозреваемых в совершении всех преступлений в Германии - иностранцы, несмотря на то, что они составляют всего 15 % от общей численности населения.Число иностранцев, которые участвовали в преступлениях, связанных с насилием, увеличилось на 14,5 %, и количество насильственных преступлений в Германии сейчас находится на 15-летнем максимуме.
Мари-Терезу оштрафовали на шесть тысяч долларов. Судья, признавший Кайзер виновной в подстрекательстве, заявил, что «свобода выражения мнений заканчивается там, где начинается человеческое достоинство».
Сама осуждённая, комментируя решение суда, заявила, что её вера в верховенство закона в Германии сильно пошатнулась, но её успокаивает поддержка других. Кстати, приговор привлек внимание международного сообщества. Даже генеральный директор Tesla и владелец X Илон Маск выразил неверие в то, что кто-то может быть привлечен к ответственности “за повторение точной правительственной статистики”.
Сейчас она готовится к апелляции, но если суд оставит решение без изменения, активистке придётся выплатить требуемую сумму. За что? За правду!
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Оно было изобретено Филом Фарнсвортом в 1929 году, вскоре после изобретения телевидения.
в Израиле было дело, израильтянин обругал в соцсетях арабов - сел за "разжигание".
про пиндосов с их неграми и так ясно.
тоталитарные режимы решают такие проблемы просто: "диаспоре плохо себя ведущих граждан предоставляется прекрасное место для комфортного проживания в сибирской тайге или казахских степях".
при демократии такие проблемы заметаются под ковёр и копятся там. а потом получается Косово. или Чечня.