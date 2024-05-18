В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка

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Злоумышленник ударил женщину по голове и прошел в помещение кассы.
Он напал с пистолетом на сотрудницу, ударил её по голове и попытался забрать деньги из кассы. Но у женщины не оказалось ключей от хранилища — они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу.
Нападавшего попытались отследить по камерам наблюдения, но не смогли. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.
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