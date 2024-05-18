В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка

Он напал с пистолетом на сотрудницу, ударил её по голове и попытался забрать деньги из кассы. Но у женщины не оказалось ключей от хранилища — они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу.

Нападавшего попытались отследить по камерам наблюдения, но не смогли. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.