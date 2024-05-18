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В&nbsp;Москве мужчина в&nbsp;маске и&nbsp;с&nbsp;пистолетом напал на&nbsp;сотрудницу банка

В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка

Автор:
18 мая 2024 11:13
Сообщество : Криминал
Метки: Банк   Видео   вор   криминал   ограбление   пистолет   
1182
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Злоумышленник ударил женщину по голове и прошел в помещение кассы.

Он напал с пистолетом на сотрудницу, ударил её по голове и попытался забрать деньги из кассы. Но у женщины не оказалось ключей от хранилища — они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу.


Нападавшего попытались отследить по камерам наблюдения, но не смогли. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

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Метки: Банк   Видео   вор   криминал   ограбление   пистолет   
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4  комментария
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7k
satra 2 часа назад
Зачем она дверь открыла? Где охрана?
В банке в кассу внутрь не так просто попасть.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Непонятный банк без охранников, возможно что-то типа сберкассы на пару окон. Разве такое есть сейчас?
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12k
Дмитрий Час назад
Тот случай, когда всё спланировал, но сразу что то пошло не так. Баба не та попалась! А нужная, 100%, задержалась из-за какой то мелочи.
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8
Гоме́р 2 часа назад
денег нет новый держитесь
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1543 поста (1504 в горячем)

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