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Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление

Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление

Автор:
15 мая 2024 19:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   кража   криминал   ограбление   полиция   сейф   
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Барышня прознала, что в сейфе на её работе лежит большая сумма денег - и уговорила благоверного "начать новую жизнь". И ведь не обманула. У пары теперь действительно начнётся новый этап в их жизни.

Москвичка Алина Коркина каким-то образом узнала, что в рабочем сейфе хранится около 100 миллионов рублей. Эта сумма показалась ей достаточной для счастья. "Допилив" мужа, она вручила ему ключи от офиса ООО "Ихан Авто"и наказала без денег не возвращаться.


Вскрыть сейф на месте мужчине не удалось, поэтому он запихнул металлический ящик в большой чемодан и потащил его домой.


Неизвестно, на что рассчитывали горе-грабители, но камера наблюдения зафиксировала весь процесс от и до, поэтому полиции не составило труда задержать пару алчных супругов.


В результате глава семейства, египтянин Котбу Хосама Ахмед Абдалла отправился на 2 месяца в СИЗО, а создательница "гениального плана" - под домашний арест.



Обоим предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ ст. 158 УК РФ


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Метки: Видео   Москва   кража   криминал   ограбление   полиция   сейф   
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4  комментария
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41k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Ну кааааак...??? Как можно быть такими тупыми? Где эти люди живут? В 1870 году? Сцуко, у людей на дачах камеры стоят. В поездах камеры стоят. Бдь в маникюрошных камеры стоят. А в конторе ООО "Ихан Авто" камеры нет и быть не может. Там, где запросто в маленьком сейфе лежат суммы порядка 100 мультов конечно камеры нет.
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7k
Трям Полчаса назад
Алина, да еще и Коркина - ткакя же россиянка как хомяк, родившийся в аквариуме и считающийся рыбкой!
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11k
MakDag 40 минут назад
Адам, съешь яблочко , ничего страшного не будет - говорила она...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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