Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление

Барышня прознала, что в сейфе на её работе лежит большая сумма денег - и уговорила благоверного "начать новую жизнь". И ведь не обманула. У пары теперь действительно начнётся новый этап в их жизни.
Москвичка Алина Коркина каким-то образом узнала, что в рабочем сейфе хранится около 100 миллионов рублей. Эта сумма показалась ей достаточной для счастья. "Допилив" мужа, она вручила ему ключи от офиса ООО "Ихан Авто"и наказала без денег не возвращаться.
Вскрыть сейф на месте мужчине не удалось, поэтому он запихнул металлический ящик в большой чемодан и потащил его домой.
Неизвестно, на что рассчитывали горе-грабители, но камера наблюдения зафиксировала весь процесс от и до, поэтому полиции не составило труда задержать пару алчных супругов.
В результате глава семейства, египтянин Котбу Хосама Ахмед Абдалла отправился на 2 месяца в СИЗО, а создательница "гениального плана" - под домашний арест.
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А так-то да... Трям слюнку пустил по другой Алине?