Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление

Москвичка Алина Коркина каким-то образом узнала, что в рабочем сейфе хранится около 100 миллионов рублей. Эта сумма показалась ей достаточной для счастья. "Допилив" мужа, она вручила ему ключи от офиса ООО "Ихан Авто"и наказала без денег не возвращаться.

Вскрыть сейф на месте мужчине не удалось, поэтому он запихнул металлический ящик в большой чемодан и потащил его домой.