Работник склада украл 122 пылесоса на четыре миллиона рублей

В Подмосковном Дзержинске работник товарного склада украл 122 электропылесоса и роботов-пылесосов на сумму более 4 млн рублей,
По данным пресс-службы МВД, сотрудники предприятия обнаружили пропажу во время инвентаризации. Грабителем оказался 29-летний житель Подольска, который работал начальником отдела складской логистики.
Он арендовал грузовик, на котором и вывез украденные товар. Оперативники провели в его квартире обыск, в ходе которого изъяли 74 пылесоса. Остальную часть товара молодой человек продал через Интернет.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Люберецким городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — добавили в пресс-службе ведомства.
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