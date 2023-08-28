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Работник склада украл 122 пылесоса на четыре миллиона рублей

Работник склада украл 122 пылесоса на четыре миллиона рублей

Автор:
28 августа 2023 10:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дзержинск   Работник года   вор   новости   ограбление   пылесос   склад   
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В Подмосковном Дзержинске работник товарного склада украл 122 электропылесоса и роботов-пылесосов на сумму более 4 млн рублей,

По данным пресс-службы МВД, сотрудники предприятия обнаружили пропажу во время инвентаризации. Грабителем оказался 29-летний житель Подольска, который работал начальником отдела складской логистики.

Он арендовал грузовик, на котором и вывез украденные товар. Оперативники провели в его квартире обыск, в ходе которого изъяли 74 пылесоса. Остальную часть товара молодой человек продал через Интернет.


— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Люберецким городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — добавили в пресс-службе ведомства.

Источник:

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Метки: Видео   Дзержинск   Работник года   вор   новости   ограбление   пылесос   склад   
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2k
RaiJu Час назад
На морде написано "дебил"
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10k
Алексей Час назад
ИА )))))
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10k
Борис Карабанов Час назад
- А чё, заметно, да?
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