Работник склада украл 122 пылесоса на четыре миллиона рублей

Он арендовал грузовик, на котором и вывез украденные товар. Оперативники провели в его квартире обыск, в ходе которого изъяли 74 пылесоса. Остальную часть товара молодой человек продал через Интернет.



— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Люберецким городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — добавили в пресс-службе ведомства.