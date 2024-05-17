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Из наводнений в Бразилии спасают тысячи животных

Из наводнений в Бразилии спасают тысячи животных

Автор:
17 мая 2024 21:21
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Разное   Спасение   животные   наводнение   наводнения   спасение животных   стихийные бедствия   фото   
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Всего за неделю более чем в 400 муниципалитетах Бразилии. В результате крупнейшей климатической трагедии в истории штата Риу-Гранди-ду-Сул погибли по меньшей мере 143 человека и пострадали более 2 миллионов. На фоне разрушительных наводнений ведется масштабная работа по спасению животных: с начала трагедии было спасено более 10 000 пушистиков.

Из-за сильных дождей в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул под водой оказались более 400 муниципалитетов. Из наводнений уже спасли больше 10 тысяч животных, которые оказались в беде. Волонтёры обходят пострадавшие от наводнения районы в поисках животных, оставленных или разлученных со своими хозяевами. Животных спасают и сотрудники приютов и спасательных центров, и различные службы, включая армию, полицию и пожарных.


"Я занимаюсь спасением животных уже более 25 лет, и не мог не принять участие в этой миссии. Все преданные защитники животных в нашем штате помогают в спасении," - говорит один из волонтёров, Марсио.

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Во время спасения животных волонтёры сталкиваются с рядом проблем.


"Сложностей много. От отсутствия поддержки, инфраструктуры и безопасности, до трудностей в спасении в условиях дождя и холода. В некоторых местах строения очень шаткие и опасные. Нет электричества и воды. Но это не отменяет добрую волю и любовь к животным. Сотни добровольцев делают все возможное, чтобы спасти их," - продолжает волонтёр.

К сожалению, неизбежны и столкновения с жестокой реальностью: по словам волонтёров, во время поисков они часто находят мёртвых животных и людей. Поэтому каждый день спасателя - это и радость от спасения, и грусть от беспомощности. В условиях продолжающегося кризиса приютам постоянно требуется поддержка: в том числе корм, средства гигиены и волонтеры для ухода за спасенными животными. К счастью, правительство штата и городские власти координируют спасательные работы и предоставляют необходимые ресурсы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Разное   Спасение   животные   наводнение   наводнения   спасение животных   стихийные бедствия   фото   
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1  комментарий
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Шилов Час назад
"Из наводнений спасаются" как-то криво звучит. Все равно что сказать: из дождя спасаются, или из грозы спасаются и.т.д. Правильно же говорить: от дождя..., от грозы... и, соответственно, от наводнения, ну либо из зоны наводнения(затопления).
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  • Дата регистрации: 18.10.2021
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