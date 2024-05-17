Из наводнений в Бразилии спасают тысячи животных

Из-за сильных дождей в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул под водой оказались более 400 муниципалитетов. Из наводнений уже спасли больше 10 тысяч животных, которые оказались в беде. Волонтёры обходят пострадавшие от наводнения районы в поисках животных, оставленных или разлученных со своими хозяевами. Животных спасают и сотрудники приютов и спасательных центров, и различные службы, включая армию, полицию и пожарных.



"Я занимаюсь спасением животных уже более 25 лет, и не мог не принять участие в этой миссии. Все преданные защитники животных в нашем штате помогают в спасении," - говорит один из волонтёров, Марсио.