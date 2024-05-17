Из наводнений в Бразилии спасают тысячи животных

Всего за неделю более чем в 400 муниципалитетах Бразилии. В результате крупнейшей климатической трагедии в истории штата Риу-Гранди-ду-Сул погибли по меньшей мере 143 человека и пострадали более 2 миллионов. На фоне разрушительных наводнений ведется масштабная работа по спасению животных: с начала трагедии было спасено более 10 000 пушистиков.
Из-за сильных дождей в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул под водой оказались более 400 муниципалитетов. Из наводнений уже спасли больше 10 тысяч животных, которые оказались в беде. Волонтёры обходят пострадавшие от наводнения районы в поисках животных, оставленных или разлученных со своими хозяевами. Животных спасают и сотрудники приютов и спасательных центров, и различные службы, включая армию, полицию и пожарных.
"Я занимаюсь спасением животных уже более 25 лет, и не мог не принять участие в этой миссии. Все преданные защитники животных в нашем штате помогают в спасении," - говорит один из волонтёров, Марсио.
Во время спасения животных волонтёры сталкиваются с рядом проблем.
"Сложностей много. От отсутствия поддержки, инфраструктуры и безопасности, до трудностей в спасении в условиях дождя и холода. В некоторых местах строения очень шаткие и опасные. Нет электричества и воды. Но это не отменяет добрую волю и любовь к животным. Сотни добровольцев делают все возможное, чтобы спасти их," - продолжает волонтёр.
К сожалению, неизбежны и столкновения с жестокой реальностью: по словам волонтёров, во время поисков они часто находят мёртвых животных и людей. Поэтому каждый день спасателя - это и радость от спасения, и грусть от беспомощности. В условиях продолжающегося кризиса приютам постоянно требуется поддержка: в том числе корм, средства гигиены и волонтеры для ухода за спасенными животными. К счастью, правительство штата и городские власти координируют спасательные работы и предоставляют необходимые ресурсы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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