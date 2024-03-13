Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных

Житель Сербии по имени Деян Гачич — мужчина с большим сердцем. Он уже более 20 лет занимается спасением и защитой животных. Вместе с ныне покойной матерью Светланой он сначала подкармливал бродячих собак, а затем, в 1997 году, открыл небольшой приют.
Житель Сербии по имени Деян Гачич начал свой путь в спасении бездомных животных более 20 лет назад. Они с ныне покойной матерью Светланой сначала делали маленькие добрые дела в своей деревне Кумич: подкармливали бродячих животных и помогали им, а в 1997 году они открыли полноценный приют "Вучьяк". После смерти матери Деян продолжил заниматься приютом. Сейчас в этом приюте живут более тысячи собак, кошек и даже волков, у каждого из которых своя история спасения.
Кого-то из этих животных бросили на улице, других — принесли в приют. По словам Деяна, большинство собак приносили их хозяева. Однажды жители деревни даже попросили Деяна спасти волка, который жил в неволе у одного местного жителя. Деян купил волка за одну бутылку ликёра и держал его в безопасности в своем подвале.
"Многих собак просто выбрасывают, или оставляют у ворот приюта. Нам также часто звонят, когда животные ранены или нуждаются в срочной ветеринарной помощи," - говорит мужчина.
Миссия Деяна — спасать каждое нуждающееся животное, давать им еду, кров, любовь, безопасность и ветеринарную помощь. Мужчина стремится показать всем, как важно относиться к животным с добротой и уважением, и старается найти дома для каждого пушистика. К сожалению, по словам Деяна, в Сербии это очень сложно — поэтому хозяев для приютских животных ищут и в других странах.
Управлять приютом — непростое дело. Деян часто сталкивается с трудностями в виде больших счетов, и трат на постройку зимних домиков для своих подопечных.
"К сожалению, в Сербии нет системного решения проблемы бездомных животных. Люди, которые заботятся о таких животных, берут все траты и ответственность на себя, и чаще всего подвергаются нападкам со стороны властей. Но мы продолжаем бороться за то, чтобы каждое нуждающееся животное могло получить помощь," - говорит Деян.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе
- 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
- Игры на удачу - не только риск и адреналин, но и удивительные истории и курьезы
- Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке
сердцем.
Отловили.
Передержка оговоренное количество дней.
За это время нашелся хозяин (у потеряшки) или новый хозяин, то забирают.
Оставшиеся по прошествию определенного периода получают лошадиную дозу транквилизатора и начинают пребывать в стране счастливых кошек и собак и ... так там и остаются... НАВСЕГДА...
И кому плохо? И ЧТО негуманно?
Гуманнее содержать в полуголодном виде, лишь бы не давая умереть? В сверхскученной среде...