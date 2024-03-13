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Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных

Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных

Автор:
13 марта 2024 21:58
Сообщество : Животные
Метки: Разное   добрые люди   добрыедела   животные   истории   истории спасения   люди   собаки   спасение животных   фото   
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Житель Сербии по имени Деян Гачич — мужчина с большим сердцем. Он уже более 20 лет занимается спасением и защитой животных. Вместе с ныне покойной матерью Светланой он сначала подкармливал бродячих собак, а затем, в 1997 году, открыл небольшой приют.

Житель Сербии по имени Деян Гачич начал свой путь в спасении бездомных животных более 20 лет назад. Они с ныне покойной матерью Светланой сначала делали маленькие добрые дела в своей деревне Кумич: подкармливали бродячих животных и помогали им, а в 1997 году они открыли полноценный приют "Вучьяк". После смерти матери Деян продолжил заниматься приютом. Сейчас в этом приюте живут более тысячи собак, кошек и даже волков, у каждого из которых своя история спасения.

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Кого-то из этих животных бросили на улице, других — принесли в приют. По словам Деяна, большинство собак приносили их хозяева. Однажды жители деревни даже попросили Деяна спасти волка, который жил в неволе у одного местного жителя. Деян купил волка за одну бутылку ликёра и держал его в безопасности в своем подвале.


"Многих собак просто выбрасывают, или оставляют у ворот приюта. Нам также часто звонят, когда животные ранены или нуждаются в срочной ветеринарной помощи," - говорит мужчина.

Миссия Деяна — спасать каждое нуждающееся животное, давать им еду, кров, любовь, безопасность и ветеринарную помощь. Мужчина стремится показать всем, как важно относиться к животным с добротой и уважением, и старается найти дома для каждого пушистика. К сожалению, по словам Деяна, в Сербии это очень сложно — поэтому хозяев для приютских животных ищут и в других странах.

Управлять приютом — непростое дело. Деян часто сталкивается с трудностями в виде больших счетов, и трат на постройку зимних домиков для своих подопечных.


"К сожалению, в Сербии нет системного решения проблемы бездомных животных. Люди, которые заботятся о таких животных, берут все траты и ответственность на себя, и чаще всего подвергаются нападкам со стороны властей. Но мы продолжаем бороться за то, чтобы каждое нуждающееся животное могло получить помощь," - говорит Деян.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   добрые люди   добрыедела   животные   истории   истории спасения   люди   собаки   спасение животных   фото   
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6  комментариев
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78k
Viktor 52 минуты назад
Дай Бог ему здоровья и его питомцам тоже!
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1k
Aleksei 20 минут назад
молодчина ты Деян !! побольше бы таких людей с большим

сердцем.
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286
golubtcov31@mail.ru Полчаса назад
Чрезмерная любовь к животным бывает за счёт любви к людям...
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21k
Luc72 56 минут назад
Действие по сценарию, который давно действует во многих странах - намного гуманнее по отношению к обществу, людей имеется в виду, и к самим животным.
Отловили.
Передержка оговоренное количество дней.
За это время нашелся хозяин (у потеряшки) или новый хозяин, то забирают.
Оставшиеся по прошествию определенного периода получают лошадиную дозу транквилизатора и начинают пребывать в стране счастливых кошек и собак и ... так там и остаются... НАВСЕГДА...

И кому плохо? И ЧТО негуманно?
Гуманнее содержать в полуголодном виде, лишь бы не давая умереть? В сверхскученной среде...
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14k
Владимир 2 часа назад
Красавчик, есть фонд? Или сам на свои?
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