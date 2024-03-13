Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных

Житель Сербии по имени Деян Гачич начал свой путь в спасении бездомных животных более 20 лет назад. Они с ныне покойной матерью Светланой сначала делали маленькие добрые дела в своей деревне Кумич: подкармливали бродячих животных и помогали им, а в 1997 году они открыли полноценный приют "Вучьяк". После смерти матери Деян продолжил заниматься приютом. Сейчас в этом приюте живут более тысячи собак, кошек и даже волков, у каждого из которых своя история спасения.