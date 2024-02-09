Хозяйка заплакала, увидев свою собаку в "ледяной ловушке"

Розанна попыталась сама войти в пруд, чтобы спасти собаку, но она могла сама пострадать. К тому же, в пруду песчаное дно, по которому невозможно идти. После неудачной попытки она позвонила в службу 911, и на помощь собаке приехала команда пожарных. К тому моменту Белль уже изрядно устала плескаться и пытаться выбраться — она положила лапы на льдину, и неподвижно лежала. На улице было холодно, и бедняжка находилась в ледяной воде.