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Хозяйка заплакала, увидев свою собаку в "ледяной ловушке"

Хозяйка заплакала, увидев свою собаку в "ледяной ловушке"

Автор:
09 февраля 2024 19:00
Сообщество : Животные
Метки: Разное   Спасение   животные   инциденты   истории спасения   история спасения   пожарные   собаки   спасение животных   фото   
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Во время прогулки собака попала в беду — она провалилась под лёд на пруду, и никак не могла выбраться. Обеспокоенная хозяйка наблюдала за тем, как её собака угасает на глазах, но ничего сделать не могла..

Во время прогулки пиренейская горная собака по кличке Белль попала в беду: она провалилась под лёд в пруду в пригороде Чикаго, США. Хозяйка собаки Розанна рассказала, что утром она одевалась, пока Белль бегала на заднем дворе, когда вдруг услышала истошный лай. Она пошла посмотреть, что происходит — и увидела, что её питомица попала в ледяную ловушку.


"Я испугалась и начала плакать. На минуту я подумала, что буду смотреть, как она просто умирает у меня на глазах," — рассказала хозяйка.

Розанна попыталась сама войти в пруд, чтобы спасти собаку, но она могла сама пострадать. К тому же, в пруду песчаное дно, по которому невозможно идти. После неудачной попытки она позвонила в службу 911, и на помощь собаке приехала команда пожарных. К тому моменту Белль уже изрядно устала плескаться и пытаться выбраться — она положила лапы на льдину, и неподвижно лежала. На улице было холодно, и бедняжка находилась в ледяной воде.

Пожарные действовали оперативно: один из пожарных благополучно доставил собаку на берег. Несмотря на то, что Белль пробыла в воде больше получаса и рисковала получить переохлаждение, всё обошлось. Со здоровьем собачки всё было в порядке. После осмотра ветеринара они с хозяйкой вернулись домой.


"Если бы не пожарные, их навыки и чуткое отношение к животным, моя собака бы погибла," — рассказала хозяйка Белль.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Спасение   животные   инциденты   истории спасения   история спасения   пожарные   собаки   спасение животных   фото   
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2  комментария
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lexa 40 минут назад
лужа по колено, устроили цирк.
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