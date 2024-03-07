Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка

Блогер и заводчик Лиам Поуз (Liam Paws) за пару минут спас жизнь новорождённого щенка, который застрял в родовых путях и не мог дышать. 26-летний парень, который занимается разведением собак, заснял процесс спасения на видео, которое просмотрели более 2,5 млн раз. На видео парень проводит процедуры, нужные для спасения мертворождённых щенят: он энергично растирает щенка с помощью полотенца, делает массаж груди для стимуляции дыхательного рефлекса, а также делает искусственное дыхание.