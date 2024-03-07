Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка

Блогер и заводчик Лиам Поуз спас маленькую жизнь. Во время родов одной собаки щенок застрял в родовых путях, и появился на свет, не дыша и не показывая признаков жизни. Однако, парень не растерялся — ему за 2 минуты удалось "оживить" малыша.
Блогер и заводчик Лиам Поуз (Liam Paws) за пару минут спас жизнь новорождённого щенка, который застрял в родовых путях и не мог дышать. 26-летний парень, который занимается разведением собак, заснял процесс спасения на видео, которое просмотрели более 2,5 млн раз. На видео парень проводит процедуры, нужные для спасения мертворождённых щенят: он энергично растирает щенка с помощью полотенца, делает массаж груди для стимуляции дыхательного рефлекса, а также делает искусственное дыхание.
Всё это время встревоженная мать-собака чутко наблюдала за процессом, периодически заглядывая на щенка. К счастью, через две минуты действия Лиама сработали — щенок начал дышать! Позже парень публиковал его фото и сообщал, что малыш "совершенно здоров и чувствует себя замечательно".
Иногда щенки находятся в родовых путях слишком долго или захлебываются плодной жидкостью — и во многих случаях их ещё можно спасти. Оживлять приходится и тех щенков, которые рождаются в результате кесарева сечения. Этому крохе очень повезло — и неравнодушный парень очень вовремя оказался рядом.
Пользователи сети сразу вспомнили похожую сцену из мультфильма 1961 года "101 далматинец", где Роджер использует полотенце, чтобы стимулировать одного из мертворожденных щенков Понго. Он вернул малыша к жизни к радости его матери, которая наблюдала за происходящим точно так же, как и в ролике Лиама.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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