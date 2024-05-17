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На территории аэропорта в Минеральных Водах вспыхнул пожар

На территории аэропорта в Минеральных Водах вспыхнул пожар

Автор:
17 мая 2024 16:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Минеральные Воды   аэропорт   кафе   пожар   терминал прилёта   
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Пострадавших, по предварительным данным, нет. Воздушная гавань продолжает принимать самолёты.

По данным МЧС, пожар произошёл в районе аэропорта Минеральных Вод. По предварительным данным, загорелось кафе при проведении строительных работ, при этом заведение никакого отношения к аэропорту не имеет. Тем не менее все сотрудники терминала и встречающие успели сильно испугаться, последние даже покинули здание аэропорта.

На работу аэропорта пожар не повлиял. На месте уже работают пожарные расчёты. Распространение огня удалось остановить. Отмечается, что сгоревшее кафе на привокзальной площади планировали открывать на днях.

На место ЧП приехали сразу 55 пожарных и 10 единиц техники. Такое количество пожарных обусловлено противоречивой информацией от очевидцев — изначально появились панические сообщения о пожаре в самом терминале. И это в каком-то смысле сыграло на руку владельцу кафе. Его двухэтажное здание не успело догореть дотла не успело.

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Метки: Видео   МЧС   Минеральные Воды   аэропорт   кафе   пожар   терминал прилёта   
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1  комментарий
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iovan2011 24 минуты назад
Зачем такие заголовки? Это не территория аэропорта
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Burzum
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Лесник
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