На территории аэропорта в Минеральных Водах вспыхнул пожар

По данным МЧС, пожар произошёл в районе аэропорта Минеральных Вод. По предварительным данным, загорелось кафе при проведении строительных работ, при этом заведение никакого отношения к аэропорту не имеет. Тем не менее все сотрудники терминала и встречающие успели сильно испугаться, последние даже покинули здание аэропорта.