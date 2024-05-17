На территории аэропорта в Минеральных Водах вспыхнул пожар

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Воздушная гавань продолжает принимать самолёты.
По данным МЧС, пожар произошёл в районе аэропорта Минеральных Вод. По предварительным данным, загорелось кафе при проведении строительных работ, при этом заведение никакого отношения к аэропорту не имеет. Тем не менее все сотрудники терминала и встречающие успели сильно испугаться, последние даже покинули здание аэропорта.
Источник:
На работу аэропорта пожар не повлиял. На месте уже работают пожарные расчёты. Распространение огня удалось остановить. Отмечается, что сгоревшее кафе на привокзальной площади планировали открывать на днях.
Источник:
На место ЧП приехали сразу 55 пожарных и 10 единиц техники. Такое количество пожарных обусловлено противоречивой информацией от очевидцев — изначально появились панические сообщения о пожаре в самом терминале. И это в каком-то смысле сыграло на руку владельцу кафе. Его двухэтажное здание не успело догореть дотла не успело.
Источник:
Источник:
- В Кургане ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке
- На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв
- Житель Читы устроился на автостоянку, чтобы выплатить долг по микрозаймам, но случайно устроил пожар с ущербом в 50 миллионов рублей
- "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом