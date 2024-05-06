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Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе

Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе

Автор:
06 мая 2024 10:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории из жизни   истории людей   неприлично   непристойность   непристойный вид   тату   татуировка   
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Ричард Харт из Уэльса уже 20 лет носит на себе изображение обнаженной женщины с широко раздвинутыми ногами — и его пупок, конечно же, находится в самом интересном месте композиции. Мужчина утверждает, что обычно эта татушка никого не смущает. Хотя случается всякое.


60-летнему Ричарду Харту потребовалось всего четыре часа и менее 70 долларов, чтобы на свой 40-й день рождения украсить живот неприличной татуировкой. По его словам, у большинства людей она вызывает скорее интерес, чем неприятие.


«Если бы я брал фунт с каждого, кто просил с ним сфотографироваться, я был бы очень богатым человеком», — смеётся мужчина.


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Однако правоохранительные органы не всегда настроены дружелюбно. Непристойность на пузе почему-то мало их забавляет.


Как-то Ричард поехал отдыхать в Испанию — и тамошние полицейские пригрозили ему арестом, если он не прикроет татуировку футболкой.


«Я был в Бенидорме, там было очень жарко, я снял майку, и тут подошли двое полицейских и сказали, чтобы я прикрылся, иначе они наденут на меня наручники, — вспоминает он. — Мы немного повздорили, и мне пришлось носить футболку до конца отпуска».


Идею татуировки Харту подкинул знакомый, у которого на теле была набита обнаженная женщина, и Харт решил, что «может пойти еще дальше».


«Конечно, это немного непристойно, но меня это никогда не беспокоило", - сказал он о татуировке, которая уже два десятилетия красуется на его животе.


Партнершу Харта, 66-летнюю Кей Ричи, неоднозначный рисунок не беспокоит, и Харт говорит, что и его дочь Мелисса (38 лет) и сын Алекс (35 лет) относятся к этому нормально. Однако перед внуками живот всё-таки приходится прикрывать, признаётся мужчина.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории из жизни   истории людей   неприлично   непристойность   непристойный вид   тату   татуировка   
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9  комментариев
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61k
turyst 2 часа назад
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3k
Rom 17 минут назад
Татуировка отвратительная, а он дурак старый.
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43k
Сергей 2 часа назад
Один придурок на пузе бабу голую нарисовал, а другой посты лепит об этом.
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31k
AzuveR 2 часа назад
60 лет,а ума так и нет.
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
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324
Dmitry N 2 часа назад
Отвратительно
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50k
Максим Т. 2 часа назад
Сначала обколются всякой х...ней, а потом рассказывают, какие все вокруг непонимающие.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1829 постов (1744 в горячем)

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