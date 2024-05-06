Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе

Ричард Харт из Уэльса уже 20 лет носит на себе изображение обнаженной женщины с широко раздвинутыми ногами — и его пупок, конечно же, находится в самом интересном месте композиции. Мужчина утверждает, что обычно эта татушка никого не смущает. Хотя случается всякое.
60-летнему Ричарду Харту потребовалось всего четыре часа и менее 70 долларов, чтобы на свой 40-й день рождения украсить живот неприличной татуировкой. По его словам, у большинства людей она вызывает скорее интерес, чем неприятие.
«Если бы я брал фунт с каждого, кто просил с ним сфотографироваться, я был бы очень богатым человеком», — смеётся мужчина.
Однако правоохранительные органы не всегда настроены дружелюбно. Непристойность на пузе почему-то мало их забавляет.
Как-то Ричард поехал отдыхать в Испанию — и тамошние полицейские пригрозили ему арестом, если он не прикроет татуировку футболкой.
«Я был в Бенидорме, там было очень жарко, я снял майку, и тут подошли двое полицейских и сказали, чтобы я прикрылся, иначе они наденут на меня наручники, — вспоминает он. — Мы немного повздорили, и мне пришлось носить футболку до конца отпуска».
Идею татуировки Харту подкинул знакомый, у которого на теле была набита обнаженная женщина, и Харт решил, что «может пойти еще дальше».
«Конечно, это немного непристойно, но меня это никогда не беспокоило", - сказал он о татуировке, которая уже два десятилетия красуется на его животе.
Партнершу Харта, 66-летнюю Кей Ричи, неоднозначный рисунок не беспокоит, и Харт говорит, что и его дочь Мелисса (38 лет) и сын Алекс (35 лет) относятся к этому нормально. Однако перед внуками живот всё-таки приходится прикрывать, признаётся мужчина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу
- Тяжела и неказиста жизнь британского артиста
- Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность
- Как якудза украли у японцев татуировку
- 27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом