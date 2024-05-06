Как живётся мужчине с очень непристойной татуировкой на животе

Идею татуировки Харту подкинул знакомый, у которого на теле была набита обнаженная женщина, и Харт решил, что «может пойти еще дальше».

«Конечно, это немного непристойно, но меня это никогда не беспокоило", - сказал он о татуировке, которая уже два десятилетия красуется на его животе.

Партнершу Харта, 66-летнюю Кей Ричи, неоднозначный рисунок не беспокоит, и Харт говорит, что и его дочь Мелисса (38 лет) и сын Алекс (35 лет) относятся к этому нормально. Однако перед внуками живот всё-таки приходится прикрывать, признаётся мужчина.