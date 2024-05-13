Жизнь под землёй может показаться апокалиптическим, наихудшим развитием событий, но Кейтлин именно так и поступает. Она живёт в подземном бомбоубежище в Калифорнии уже чуть больше двух недель. И нет, это не потому, что она считает, что Судный день уже на пороге. А просто из соображений экономии!

Женщина платит всего 500 долларов в месяц за подземную обитель, которая находится на заднем дворе дома ее подруги. Она планирует прожить здесь год, чтобы накопить денег на покупку нормальной квартиры — над землёй.

Бункер был построен в 2012 году и занимает чуть больше 100 квадратных метров. И хотя это не самая типичная ситуация для жизни, Кейтлин скорее радуется такой возможности, чем чего-то опасается — по крайней мере, пока.

«Есть люди, которые участвуют в шоу "Naked and Afraid" ("Голые и напуганные"), — говорит она, имея в виду реалити-шоу, в котором люди, преодолевая различные трудности, пытаются выжить в дикой природе в течение нескольких недель. Думаю, жизнь в бункере — это что-то вроде моего "Naked and Afraid"».

Она день за днём ведет хронику «подземных приключений» в TikTok под ником undergroundgirl1. Подписчики беспокоятся за неё — переживают из-за отсутствия дневного света и свежего воздуха, призывают следить за здоровьем... Многие признаются, что сами ни за что не поселились бы в таком месте из-за «страха оказаться взаперти».