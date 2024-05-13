Жительница Калифорнии по имени Кейтлин не боится апокалипсиса и не является адептом секты «выживальщиков». Но выбрала в качестве жилья подземный бункер. Почему?
Жизнь под землёй может показаться апокалиптическим, наихудшим развитием событий, но Кейтлин именно так и поступает. Она живёт в подземном бомбоубежище в Калифорнии уже чуть больше двух недель. И нет, это не потому, что она считает, что Судный день уже на пороге. А просто из соображений экономии!
Женщина платит всего 500 долларов в месяц за подземную обитель, которая находится на заднем дворе дома ее подруги. Она планирует прожить здесь год, чтобы накопить денег на покупку нормальной квартиры — над землёй.
Бункер был построен в 2012 году и занимает чуть больше 100 квадратных метров. И хотя это не самая типичная ситуация для жизни, Кейтлин скорее радуется такой возможности, чем чего-то опасается — по крайней мере, пока.
«Есть люди, которые участвуют в шоу "Naked and Afraid" ("Голые и напуганные"), — говорит она, имея в виду реалити-шоу, в котором люди, преодолевая различные трудности, пытаются выжить в дикой природе в течение нескольких недель. Думаю, жизнь в бункере — это что-то вроде моего "Naked and Afraid"».
Она день за днём ведет хронику «подземных приключений» в TikTok под ником undergroundgirl1. Подписчики беспокоятся за неё — переживают из-за отсутствия дневного света и свежего воздуха, призывают следить за здоровьем... Многие признаются, что сами ни за что не поселились бы в таком месте из-за «страха оказаться взаперти».
Почему нетрадиционные дома становятся всё более востребованными
Бункеры сейчас переживают новый бум. Компании, которые строят эти укреплённые сооружения, предназначенные для защиты во время чрезвычайных или катастрофических ситуаций, говорят, что только в этом году интерес к ним вырос на 30—50%.
Хотя большинство бункеров остаются необитаемыми «запасными аэродромами» и никак не используются, некоторые отчаянные головы вроде Кейтлин рассматривают их как тихую гавань, в которой можно переждать сегодняшнюю бурю дороговизны на рынке жилья.
«Моя подруга купила дом пару лет назад, и к нему прилагался бункер, — объясняет она. — Я просто предложила идею: "Эй, почему бы тебе не сдать его мне? А когда вы захотите продать дом, мы будем знать, что там всё в рабочем состоянии"».
Хотя многие содрогнулись бы от мысли о жизни под землей, такие люди, как Кейтлин, считают это необходимым шагом для того, чтобы накопить денег на собственное жильё.
«Потенциальные покупатели жилья находят творческие пути, чтобы сэкономить деньги на покупку дома, — говорит экономист Realtor.com® Ханна Джонс (Hannah Jones). — В краткосрочной перспективе покупатели могут быть готовы к менее идеальным условиям проживания, если это приблизит их к цели».
В частности, в Калифорнии рынок жилья стал настолько дорогим, что Девин Лукас, агент по недвижимости в округе Ориндж, Калифорния, признается: «Я не понаслышке знаю, с какими трудностями сталкиваются покупатели на этом дорожающем рынке».
Лукас отмечает, что, поскольку многие потенциальные покупатели оказались за пределами желаемых районов, им пришлось скорректировать свои ожидания. «Некоторые ищут альтернативные варианты, например, уезжают подальше или рассматривают недвижимость меньшего размера, чтобы сделать владение домом более доступным», — добавляет он.
Он также отмечает рост числа дополнительных жилых помещений (ADU) и других вариантов аренды.
«Благодаря новым и гораздо более мягким законам о строительстве, связанным с ADU, в последнее время на рынке появилось гораздо больше небольших арендных квартир, и некоторые из них представляют собой переоборудованные гаражи», — говорит он.
Кейтлин отмечает, что, хотя ей пока нравится её новый дом, она не собирается жить в бункере постоянно.
«Я решила, что с учётом стоимости жилья сейчас и процентных ставок, я просто останусь здесь на год, — говорит она. — И, знаете, посмотрим, может, всё немного успокоится».
Неожиданные плюсы жизни под землей
Кейтлин живет в бункере всего несколько недель, но уже обнаружила несколько преимуществ такого образа жизни — помимо безопасности на случай катастрофы.
Конечно, один из самых больших плюсов — доступная арендная плата. (Хотя Кейтлин признает, что бункер, скорее всего, стоил бы больше 500 долларов в месяц, если бы она не снимала жилье у подруги.)
Она также рассказала, что коммунальные услуги в бункере фактически бесплатны: «Вода поступает из скважины, а всё остальное обеспечивает солнечная энергия».
Но Кейтлин говорит, что есть и другие неожиданные преимущества, одно из которых заключается в том, что она спит как мертвая.
«Один из самых больших плюсов, о котором я не подозревала, — это то, что здесь можно очень хорошо выспаться, — говорит она. — Я так привыкла жить в городах, что когда я здесь, внизу, становится неожиданно тихо. В голове не шумит, мозг немного замедляется».
Она также обнаружила, что работа из дома в бункере крайне эффективна: «Вы можете сосредоточиться — я успеваю сделать так много, просто потому что меня ничто не отвлекает».
Кейтлин также отмечает, что бункер отлично подходит как укрытие в жаркое и влажное время года. На улице жара, а внизу прохладно и комфортно.
Минусы жизни в бункере
Однако Кейтлин признает, что жизнь в бункере требует некоторой адаптации. Во-первых, без окон легко потерять счёт времени. Чтобы справиться с этим, она купила лампу дневного света, которая имитирует восход и закат солнца каждый день.
«Я могу настроить её так, чтобы казалось, будто меня будит солнце, — говорит она. — Первые три ночи я спала по 12 часов. Здесь так тихо, и ты просто вырубаешься. Но я не могу себе этого позволить, у меня есть работа и есть график».
А ещё она планирует немного обновить интерьер (конечно, с разрешения арендодателя), чтобы помещение стало более уютным. Сейчас в бункере стены выкрашены в «больничный» белый цвет, стоят двухъярусные кровати, способные разместить 22 человека, да и остальная мебель, купленная при строительстве бункера более десяти лет назад, кажется устаревшей.
Безопасность жизни в бункере
Несмотря на то что Кейтлин пока что кажется, что её все устраивает, многие из её подписчиков в TikTok высказывают опасения по поводу потенциальных рисков жизни под землёй.
«Люди спрашивают: "А что, если кто-то припаркуется сверху на этой двери?" — говорит она. — Волноваться не о чем. Гидравлика двери настолько сильна, что перевернёт машину. К тому же входной люк находится не на общественной парковке, а на заднем дворе дома моей подруги».
Она объясняет, что этот люк слишком тяжёлый, чтобы его открывать, но если гидравлика вдруг откажет, есть ручной насос, чтобы открыть дверь. Кроме того, для дополнительного спокойствия есть второй люк, к которому она может подобраться с другой стороны бункера.
А что, если она получит травму или почувствует себя плохо и не будет иметь возможности позвать на помощь? Кейтлин полагает, что то же самое может произойти и в доме на поверхности, риск такой же.
«Знаете, то же самое было бы, если бы я была пожилым человеком в квартире, — говорит она. — Если бы у меня случился сердечный приступ, мне пришлось бы звонить кому-то или носить при себе кнопку экстренного вызова».
Она говорит, что они с подругой, живущей в главном доме, «часто проверяют друг друга».
Всё это касается опасений оказаться в ловушке внутри. Но были и другие вопросы. Например: «А что, если кто-то преследует вас до входа и вы не можете быстро попасть внутрь? Ведь гидравлическая дверь открывается за 10—15 секунд, это довольно долго».
Другие комментаторы предположили, что некоторые сложности может вызвать доставка еды. Равно как и «доставка парней из бара домой в ее подземное логово, где никто никогда не услышит их криков».
Может ли бункер помочь покупателям жилья выжить в условиях жилищного кризиса?
И оправдается ли план Кейтлин переждать рынок в надежде, что цены на жильё упадут? Девин Лукас сомневается в этом.
«На сегодняшнем конкурентном рынке сидеть в стороне и надеяться, что цены снизятся, зачастую нецелесообразно, — говорит он. — Мы наблюдаем постоянный рост цен и процентных ставок, что ещё больше отдаляет потенциальных покупателей от их цели стать владельцами жилья».
Но Ханна Джонс видит обе стороны уравнения.
«"Переждать" рынок жилья может быть непросто, поскольку никто не может предсказать будущее, — признает она. — Однако экономить до тех пор, пока вы не сможете позволить себе приобрести жилье, соответствующее вашим потребностям, — хорошая идея. Лучшее время для покупки жилья — это когда вы найдете подходящий вам дом в желаемом районе и в желаемом ценовом диапазоне. Если сегодняшний рынок не предлагает вариантов, соответствующих вашему бюджету и вашим потребностям, то лучший (и, возможно, единственный) вариант — повременить и продолжать копить».
И даже если рынок не успокоится к тому времени, когда Кейтлин будет готова к переезду, ей все равно нравится идея пожить какое-то время в этом необычном доме.
«Я подумала, что это будет очень весёлое приключение на год, — говорит она. — Просто чтобы знать, что я могу это сделать».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так что, на случай апокалипсиса, нужен домик в лесу, у ручья с пресной водой, километров так за 100 от крупных городов, и транспортных развязок. Там вам и чистый воздух (лес очень хороший фильтр) и пресная вода в достатке, и ягоды с грибами и дичь, и дрова для отопления. Главное выживать в таком не одному, а в несколько человек, ибо выживают всегда коллективы.. это только в фильмах герои-одиночки превозмогают, а по факту, если у тебя есть команда, которая готова разделить обязанности, заботиться друг о друге, подменять заболевших или травмированных и если надо - драться плечом к плечу - тогда вы сила и многие невзгоды покажутся вам пустяками. И для выживания, после краха института государства, важно как место, где вы будете пережидать тяжёлые времена, так и люди с которыми в это будете делать.
И так как большинство скорее всего это будет делать на дачах\ в деревнях, то лучше вам дружить с соседями или как минимум быть с ними в хороших отношениях. Кому интересно погуглите как люди во время Боснийского конфликта выживали несколькими семьями в доме, по сменно дежуря, отбиваясь от мародёров и преступников, добывали еду, медикаменты и обеспечивали быт.
Могу поменять афигенную хрущёвскую однушку на бункер 100 м2 с бесплатной водой и электричеством.