В центре Перми приезжие устроили массовое побоище

Скучающих по дому дебоширов уже ищет полиция.
Поздно вечером в четверг жители Перми стали свидетелями ожесточённой потасовки приезжих в самом центре города, неподалёку от мэрии. Конфликт произошёл на улице Ленина возле одного из баров, откуда вышли две группы мигрантов для разборок. По словам очевидцев, причиной драки стала девушка.
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На видео, размещённом в пермских пабликах, видно, что в потасовке участвовали более 10 человек, один из дебоширов даже орудовал дубиной или бейсбольной битой. О пострадавших в ночной драке сведений нет.
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В главке МВД по Пермскому краю сообщили, что после инцидента правоохранители начали проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников потасовки. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. Бастрыкин к процессу пока не подключился.
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