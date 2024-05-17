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В центре Перми приезжие устроили массовое побоище

В центре Перми приезжие устроили массовое побоище

Автор:
17 мая 2024 14:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Пермь   бар   драка   полиция   приезжие   
2079
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Скучающих по дому дебоширов уже ищет полиция.

Поздно вечером в четверг жители Перми стали свидетелями ожесточённой потасовки приезжих в самом центре города, неподалёку от мэрии. Конфликт произошёл на улице Ленина возле одного из баров, откуда вышли две группы мигрантов для разборок. По словам очевидцев, причиной драки стала девушка.

На видео, размещённом в пермских пабликах, видно, что в потасовке участвовали более 10 человек, один из дебоширов даже орудовал дубиной или бейсбольной битой. О пострадавших в ночной драке сведений нет.

В главке МВД по Пермскому краю сообщили, что после инцидента правоохранители начали проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников потасовки. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. Бастрыкин к процессу пока не подключился.

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Метки: Видео   Пермь   бар   драка   полиция   приезжие   
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19  комментариев
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3k
Звёздный странник Час назад
Неверная озвучка.
Вот оригинал:
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0
WTiguan 49 секунд назад
оградить всю толпу сеткой-рабицей и пусть бьются до последнего, кто последний-того на цугундер.
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805
cvintus_1 23 минуты назад
Ценные специалисты
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11k
Сол Гудман Полчаса назад
Главное люди не пострадали
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12k
Дмитрий 36 минут назад
В главных ролях! Чжеки Чан, Джеки Чан, Джеки.....да каааароче более 10 Джеки Чанов. Полиция разыскивает номинантов на главный приз- поездку в солнечные Тажикистон и Киргистон!
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7k
мемфрид 36 минут назад
А зачем овцеепам девушка? Обед стирать?
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4k
americos 39 минут назад
Абсолютно идентично

Ссылка youtu.be
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64k
Олег 44 минуты назад
Какая прелесть! Весна, приматы дерутся за самку!
Всех поголовно оштрафовать и в родной кишлак навсегда!
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21k
Robin Hood 46 минут назад
Эпичный видосик
Ссылка www.youtube.com
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929
DuckTales 49 минут назад
Брачный период бабуинов, с палкой вожак
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4k
kuchipachi Час назад
Стадные животные. Когда русские дерутся, то чаще 1на1, реже 2на2, 3на3 ещё реже, ну и совсем редко, где большее количество человек участвует. Как эти звери, так постоянно не меньше 10 человек, а чаще даже ближе к 20 и больше общее число участников
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2k
Виктор Глущенко Час назад
CHERNILNITSU NE PODELILI .
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
А это значит, что этнические ОПГ-диаспоры коррумпировали органы власти , МВД ОФМС Пермского края. Там половина уже не приезжие а паспортами РФ. Спасибо правительству РФ и государственной думе РФ за такую мудрую миграционную политику.
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12k
Ligov Час назад
Весело скоро будет на улицах страны.
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Информации о пострадавших нет. Люди в потасовке не пострадали...
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15k
Владимир 2 часа назад
Где ножи? Ножами орудуйте!
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Burzum
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  • 2104 поста (2112 в горячем)
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