«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

В Саратове произошла драка. Дело было у гостиницы «Волга»: сначала парни просто орали друг на друга, потом некоторые пустили в ход палки.

А когда началось форменное побоище, в толпу въехала «Приора». Мужик за рулём лихо газовал и пытался задавить участников потасовки. А они прыгали по капоту и пытались вытащить водителя из машины.

Затем водила решил уехать и врезался в здание. Этого его не остановило и он скрылся, остальные парни тоже дали дёру.