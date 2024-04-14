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«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

«Он сейчас всех собьёт»: в центре Саратова началась массовая драка горячих парней, а один из них сел в «Приору» и въехал в толпу

Автор:
14 апреля 2024 18:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Приора   драка   побоище   полиция   саратов   
6899
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После этого участники потасовки попытались скрыться.

В Саратове произошла драка. Дело было у гостиницы «Волга»: сначала парни просто орали друг на друга, потом некоторые пустили в ход палки.

А когда началось форменное побоище, в толпу въехала «Приора». Мужик за рулём лихо газовал и пытался задавить участников потасовки. А они прыгали по капоту и пытались вытащить водителя из машины.

Затем водила решил уехать и врезался в здание. Этого его не остановило и он скрылся, остальные парни тоже дали дёру.


Позже полицейские нашли разбитое авто и задержали часть нарушителей, других ищут.

Теперь жители Саратова ожидают, что делом займётся не только местная полиция, а подключится и СК. Они сообщают, что толпы молодых людей собираются в центре города постоянно. И вот чем это закончилось.

И другой инцидент - уже из столицы. Рабочие на стройке ЖК «Квартал Метроном» что-то не поделили и устроили замес. В драке участвовало около 20 человек. Делом уже занимается полиция.

Предварительно установлено, что между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставлены возможные участники конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, - сообщили в правоохранительных органах.

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Метки: Видео   Приора   драка   побоище   полиция   саратов   
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57  комментариев
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11k
MakDag 14 часов назад
Если известно, что макаки собираются там постоянно, почему не нанять дрессировщика?
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14k
кот базилий 6 минут назад
Расия делиль ми так.
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−7
акушер 39 минут назад
на сво, через 4 месяца детишкам будет преподовать
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1k
Михаил 57 минут назад
Только расстреливать... вместе с теми, кто их сюда пустил...
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32k
Михаил 3 часа назад
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12k
Алексей 4 часа назад
Почему нельзя начинать просто со слов - Черножопые обезьянки снова показали отсутствие у себя мозгов))
Нахер тут не нужна толерантность!!
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5k
SmartCat101 8 часов назад
еще одно доказательство: никогда обезьяна не станет человеком - хоть в штанах хоть на машине
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264
glot___ 9 часов назад
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7k
Харон ( Χάρων) 9 часов назад
Обезьянки научились брать палки?
Через сколько миллионов лет приблизятся к людям?
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31k
AzuveR 11 часов назад
Когда уже этих черножопых начнут в клетках держать?
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5k
foggen2 12 часов назад
Не хватает озвучки дедушки Дроздова-"Смотрите....Братья наши меньшие борются за своё что то...Как же интересно наблюдать за весенним гоном разных видов млекопитающих....."
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11k
BarOb 12 часов назад
Такие забавные
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3k
Александр Долматов 12 часов назад
Зачем вмешиваться, когда макаки мочат друг друга? Лучше бы полиция проявляла такое рвение, когда они русских грабят, насилуют и убивают.
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25k
MrGod 12 часов назад
Снова иностранные специалисты?
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149
Alex K 13 часов назад
неназываемые национальности резвятся и никого не боятся, ведь считают что русские ссыкливо наблюдают издалека...
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175
r3mba4 13 часов назад
В слове "парни" целых три ошибки. Только буквы "р" и "и" на своих местах.
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2k
Tony 13 часов назад
ну что, продолжаем говорить, "что не все они такие! не стоит судить по некоторым о всем народе!"...?...

ну не умеют они в цивилизацию, ну не нужны они здесь... для них же созданы (ими же самими) в начале 90-х заповедники (таджики-, узбеки- и прочие -станы). Вот и пусть живут в своей дикой природе....
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27k
ВВС 13 часов назад
Саратов наводнен куказом,до неприличия
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10k
Zhora 13 часов назад
Ссылка m.youtube.com
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1k
Фидель 13 часов назад
Девчёнка молодец,я говорит не кому не чего скидывать не буду.А видео уже в инете гуляет))))
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7k
Slowly 13 часов назад
Ставки сделаны,господа, ставок больше нет.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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