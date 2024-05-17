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Семья столкнулась с пумой в своём дворе

Семья столкнулась с пумой в своём дворе

Автор:
17 мая 2024 10:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Двор   США   вашингтон   животные   пума   семья   
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Камера наблюдения запечатлела момент, как пума вбежала во двор и подошла к жильцам на расстояние метра. Инцидент произошёл в субботу в штате Вашингтон, когда семья Хавенер отдыхала на свежем воздухе.

Супруги Эйприл и Грег с 9-летней дочерью были на заднем дворике, когда столкнулись лицом к лицу с хищницей.

Кот семьи, Такси, первым встретил незваную гостью. Та погналась за ним и оказалась среди людей.

"Думаю, пума была так же шокирована увидеть нас, как и мы - её", - рассказала Эйприл телеканалу KOMO-TV.

Грег добавил: "Она оказалась гораздо больше, чем я ожидал. Это была не рысь. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять это. Очень крупная".

Встреча застала семью врасплох. Эйприл не сразу осознала всю серьезность ситуации, а её дочь тут же поспешила скрыться.

"Мой кот идёт, весь в своих делах, - комментирует Грег кадры. - Пума выбегает из леса, мчится по двору и оказывается среди нас".

"И тут самый страшный момент видео. Пума поворачивает голову и смотрит на Эйприл с дочкой, и мы не знаем, о чём она думала".

Семья бросилась в дом и осталась невредима, домашние животные тоже спаслись.

"Мы до конца не осознали, что же произошло".

Теперь Хавенеры опасаются возвращения зверя.

Нападения пумы на людей случаются крайне редко в западной части Вашингтона. В феврале хищница напала на группу из пяти велосипедистов на тропе в окрестностях Фолл-Сити. 60-летнюю женщину доставили в больницу с серьёзными травмами лица, шеи и челюсти, но ей удалось выжить.

В июле 2023 года в национальном парке Олимпик в Лос-Анджелесе пума накинулась на 8-летнего ребёнка. По словам представителей Службы национальных парков, мать криком отпугнула животное. К счастью, пострадавший получил лишь незначительные травмы.

В мае 2018 года пума загрызла 32-летнего велисипедиста С. Дж. Брукса в окрестностях Норт-Бенда. Его друг, 31-летний Айзек Седербаум, получил увечья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двор   США   вашингтон   животные   пума   семья   
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livaneth 2 часа назад
Да эта Эйприл сама пуму сожрет.
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7k
hhwost 22 минуты назад
чо все так церемонятся с этими дикими зверями? агрессия к человеку - пуля в башку, и вся недолга. чтобы рефлекс выработался "не подходи к людям". парки какие-то национальные...
эта пума важнее 9-летней девочки?
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Fuchsia
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