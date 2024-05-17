Семья столкнулась с пумой в своём дворе

"Думаю, пума была так же шокирована увидеть нас, как и мы - её", - рассказала Эйприл телеканалу KOMO-TV.

Грег добавил: "Она оказалась гораздо больше, чем я ожидал. Это была не рысь. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять это. Очень крупная".

Встреча застала семью врасплох. Эйприл не сразу осознала всю серьезность ситуации, а её дочь тут же поспешила скрыться.