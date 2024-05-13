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К жительнице Лос-Анджелеса заявился дикий незваный гость

К жительнице Лос-Анджелеса заявился дикий незваный гость

Автор:
13 мая 2024 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Калифорния   видео с животными   встреча с природой   горный лев   дикое животное   животные   пума   
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Коринна Бубенхайм, проживающая в округе Вудленд-Хиллз (Лос-Анджелес, США), — одна из героинь саспенса, который вы сейчас увидите. А главный персонаж — горный лев, или пума. Большая дикая кошка, которую Коринна обнаружила на дереве у себя во дворе, выглядит удивлённой: с чего такой ажиотаж? Ведь она просто заглянула в гости!


Женщина рассказала, что первой незваного гостя засекли её немецкие овчарки — они начали носиться вокруг дерева авокадо во дворе и проявлять беспокойство. Коринна ожидала увидеть там обычную белку или, максимум, опоссума. И была потрясена, заметив в листве пару больших мохнатых лап...



«Я думала, собаки расшумелись из-за белки. Ну или опоссума. Потом посмотрела вверх и увидела большие когти и шерсть. На секунду мелькнула мысль, что это большое животное вроде немецкой овчарки.. Но собаки не лазают по деревьям».


Потрясение сменилось благоговением, когда женщина увидела величественного горного льва, наблюдавшего за ней с высоты.


Животное мирно отдыхало на дереве авокадо в районе пересечения Вудлейк-авеню и Мариано-стрит. Было где-то около двух часов дня. Затем пума спустилась с дерева и пошла к озеру, которое находится за домом.


Горные львы не часто встречаются в этом районе.


Служба защиты животных Лос-Анджелеса направила своих сотрудников для патрулирования района и для того, чтобы предупредить всех жителей в качестве меры предосторожности.


Согласно прогнозам Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии (CDFW), численность калифорнийской популяции горных львов на начало года должна была составить около 6 000 особей. Однако, по оценкам учёных, в реальности это число намного меньше — от 3 200 до 4 500 особей.


Данные для количественной оценки были получены с помощью GPS-ошейников и генетической информации из образцов береговой линии. С их помощью учёные сопоставили популяции в горах Сьерра-Невада, в пустыне Мохаве и в дикой местности в Южной Калифорнии.


Выяснилось, что наиболее значительна плотность популяции пум в прибрежных лесах округов Гумбольдт и Мендосино на северо-западе Калифорнии. Самая низкая — в высокогорной пустыне к востоку от хребта Сьерра-Невада в округе Иньо, штат Калифорния. В Центральной долине и некоторых районах пустыни Мохаве пумы не водятся.


Первое за последние двадцать лет нападение горного льва произошло несколько месяцев назад, в марте 2024 года, в сельской местности Калифорнии. В результате нападения один человек погиб, а другой получил травмы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   видео с животными   встреча с природой   горный лев   дикое животное   животные   пума   
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Мультголова
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