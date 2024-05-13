К жительнице Лос-Анджелеса заявился дикий незваный гость

Согласно прогнозам Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии (CDFW), численность калифорнийской популяции горных львов на начало года должна была составить около 6 000 особей. Однако, по оценкам учёных, в реальности это число намного меньше — от 3 200 до 4 500 особей.

Данные для количественной оценки были получены с помощью GPS-ошейников и генетической информации из образцов береговой линии. С их помощью учёные сопоставили популяции в горах Сьерра-Невада, в пустыне Мохаве и в дикой местности в Южной Калифорнии.