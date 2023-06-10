Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона

Начинаем эту субботу с "криминальных хроник" животного мира.
В эту пятницу жители тихого района на северо-востоке Вашингтона, округ Колумбия (США) поняли, что жизнь в большом городе не дает гарантий, что ранним утром к тебе не придет медведь.
Началось все с того, что местный житель в 6 утра отправился на работу, но его внимание привлек черный медведь, резво бегущий по соседскому газону. Мужчина от увиденного несколько опешил и позвонил в 911. А так как мишка гулял в 7 километрах от Капитолия и Белого дома, то очень быстро сформировали оперативную группу по чрезвычайным ситуациям с участием медведей, включающую Столичное полицейское управление, местный альянс гуманных спасателей, Департамент природных ресурсов штата Мэриленд и Национальный зоопарк.
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Пушистый хулиган до приезда спасателей перевернул несколько мусорных баков, напугал местных собачников, залез на высокое дерево и стал звездой соцсетей и местных СМИ. Журналисты, кстати, прибыли быстрее спасателей и вели прямой репортаж о его поимке.
А поймать удалось его не сразу. Сначала мишка с интересом наблюдал за собравшимися под деревом людьми, потом ему стало скучно, и он решил спуститься, как раз в тот момент, когда зоологи готовились выстрелить в него снотворным. Полиция попыталась его снова загнать на дерево, используя рев сирены, но косолапый завывания не испугался, и спустившись с дерева, бодрой рысцой направился прочь от людей.
После непродолжительной погони специалисты смогли усыпить животное весом около 100 кг и погрузить его в огромный металлический ящик. Молодой самец прошел медицинское обследование и выпущен обратно в дикую природу, “где-нибудь в Мэриленде”, - сказал Крис Шиндлер, вице-президент по полевым службам Альянса гуманного спасения.
А вот так мишку выпускали обратно в лес.
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Последняя подобная мобилизация, связанная с медведями, в Вашингтоне была по меньшей мере пять лет назад.
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