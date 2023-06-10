Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона

После непродолжительной погони специалисты смогли усыпить животное весом около 100 кг и погрузить его в огромный металлический ящик. Молодой самец прошел медицинское обследование и выпущен обратно в дикую природу, “где-нибудь в Мэриленде”, - сказал Крис Шиндлер, вице-президент по полевым службам Альянса гуманного спасения.

А вот так мишку выпускали обратно в лес.