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Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона

Черный медведь несколько часов терроризировал жителей Вашингтона

Автор:
10 июня 2023 08:13
Сообщество : Животные
Метки: США   вашингтон   видео   животные   люди   медведь   
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Начинаем эту субботу с "криминальных хроник" животного мира.

В эту пятницу жители тихого района на северо-востоке Вашингтона, округ Колумбия (США) поняли, что жизнь в большом городе не дает гарантий, что ранним утром к тебе не придет медведь.


Началось все с того, что местный житель в 6 утра отправился на работу, но его внимание привлек черный медведь, резво бегущий по соседскому газону. Мужчина от увиденного несколько опешил и позвонил в 911. А так как мишка гулял в 7 километрах от Капитолия и Белого дома, то очень быстро сформировали оперативную группу по чрезвычайным ситуациям с участием медведей, включающую Столичное полицейское управление, местный альянс гуманных спасателей, Департамент природных ресурсов штата Мэриленд и Национальный зоопарк.


Пушистый хулиган до приезда спасателей перевернул несколько мусорных баков, напугал местных собачников, залез на высокое дерево и стал звездой соцсетей и местных СМИ. Журналисты, кстати, прибыли быстрее спасателей и вели прямой репортаж о его поимке.


А поймать удалось его не сразу. Сначала мишка с интересом наблюдал за собравшимися под деревом людьми, потом ему стало скучно, и он решил спуститься, как раз в тот момент, когда зоологи готовились выстрелить в него снотворным. Полиция попыталась его снова загнать на дерево, используя рев сирены, но косолапый завывания не испугался, и спустившись с дерева, бодрой рысцой направился прочь от людей.


После непродолжительной погони специалисты смогли усыпить животное весом около 100 кг и погрузить его в огромный металлический ящик. Молодой самец прошел медицинское обследование и выпущен обратно в дикую природу, “где-нибудь в Мэриленде”, - сказал Крис Шиндлер, вице-президент по полевым службам Альянса гуманного спасения.


А вот так мишку выпускали обратно в лес.

Последняя подобная мобилизация, связанная с медведями, в Вашингтоне была по меньшей мере пять лет назад.

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Метки: США   вашингтон   видео   животные   люди   медведь   
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6  комментариев
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57k
alertol 10 часов назад
А как же BLM? он же чёрный, должны были на колени встать перед ним
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24k
Bar0 9 минут назад
Я так тоже как то на работу шел, гляжу из за машины медведь выглядывает, и ведь не у бежать не спрятаться, дорога только одна, мимо. Ну я и пошел ему на встречу, хорошо не успел кирпичный завод открыть) В рекламных целях поставили огромную игрушку
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49k
Мойша 4 часа назад
И где теперь "медведи по улицам ходят"?
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15k
жорик 6 часов назад
опять ктото кокс в лесу потерял
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6k
a6m5 8 часов назад
Лучше посмотрите свежий фильм "Кокаиновый медведь". Там медвед обожрался контрабандного кокса, и навёл суету в американской провинции.
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