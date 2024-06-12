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В США три подростка могут сесть в тюрьму на 10 лет за умышленную порчу радужного покрытия

В США три подростка могут сесть в тюрьму на 10 лет за умышленную порчу радужного покрытия

Автор:
12 июня 2024 09:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Электросамокаты   вандализм   вашингтон   подростки   тюрьма   
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А парни всего лишь проехали на самокатах по асфальту, разрисованному в цвета ЛГБТ*. Меньшинства оскорбились и решили покарать тинейджеров.

Три подростка из Вашингтона оставили следы от шин электросамокатов перед парком Риверфронт в Спокане. Там кусок асфальта разрисовали в радужные цвета, чтобы поддержать ЛГБТ*.


Этот кусок радужного покрытия уже не раз подвергался порче. В минувшем мае его подожгли, а теперь вот специально покатались, и черные следы от шин самокатов пришлось закрашивать заново.


Очевидцы, которые сделали фото "ужасного правонарушения" сообщили, что пытались помешать вандализму, но самокатчики лишь послали их к чёрту. В итоге выходка тинейджеров была заклеймлена позором, их задержала полиция. Теперь этим парням грозит по 10 лет лишения свободы. Одного из них, самого старшего (18 лет), освободили под залог в 15 тысяч долларов, пояснив, что этой суммы как раз хватит на реставрацию покрытия. Двух других подростков, которые не достигли 18 лет, отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних. Обвиняемых будут судить за злонамеренное хулиганство первой степени. По такому обвинению грозит до 10 лет тюрьмы. Странно, что не смертная казнь (сарказм).


Производитель самокатов поспешил откреститься от проступка пацанов, заявив, что "осуждает мерзкие действия" и немедленно удваивает поддержку ЛГБТ*. "Мы не позволим нескольким ненавистникам испортить радость Месяца Прайда в Спокане и благодарны тем, кто работает над тем, чтобы сделать Спокан более гостеприимным для всех", - сообщили в Lime. Компания также заявила, что вводит запретную зону вокруг фрески, чтобы защитить ее от любых будущих попыток вандализма.


В общем, будущему этих юных американцев не позавидуешь. Интересно также, что станет с пацаном из Литвы, который прилюдно растоптал радужный флажок на параде разноцветных.


* – запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской.

Источник:

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Метки: США   Электросамокаты   вандализм   вашингтон   подростки   тюрьма   
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19  комментариев
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11k
Zhora 37 минут назад
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21k
Дмитрий 2 минуты назад
Та самая историческая фотка из Болгарии.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 минуты назад
Западный мир гораздо более жесток чем бывшие республики СССР.
Не удивлюсь что через какое то время, тех кто рисовал ЛГБТ и носил их флаги, будут попросту убивать на улицах, ведь интернет ВСЁ помнит....
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4k
Сергей 16 минут назад
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8k
Neo 18 минут назад
- Нарисовать на дороге цветные полоски и судить тех кто по ним проехал?
- 36@нутые?
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9k
Pravednik84 20 минут назад
Я не понял? Пацан из Латвии на параде растоптал флажок и получил вполне русский ответ "Ах ты ****ка". Срочно лишить того/ту дровосека/чку с подиума гражданства Эстонии и отправить в далёкие далёка!!!
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115
Дмитрий Мальченков Полчаса назад
Тупая гейропа, епанулись там совсем
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3k
Pioner76 Полчаса назад
А это процветающий Вильнюс. Столица гомосеков. Радужный переход. Тоже попробуй что ни будь сделать. Гарантирован штраф и внимание сми. Вот так вот живем. Гомосеки может портить зебру, а когда адекватные закрашивает, то ой, ой, ой, как они посмели. Хотя в П.Д.Д. ясно написано, как долже выглядить перход. Но мы не понимаем, это другое.
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Даже дети уже понимают, что радужная толерастия не доведёт до светлого будущего.
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2k
AVATAR Полчаса назад
Всех меньшинств собрать и в печь отправить. Это все равно био-мусор. Так хоть польза какая-то будет от них
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12k
hairov 38 минут назад
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1k
Sanek 50 минут назад
Пацан красавец
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809
ivandike 50 минут назад
Да уж, полный финиш
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20k
Bill Час назад

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14k
Том Сойер Час назад
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
лучше бы замочили пару этих сатанистов..было бы хоть за что сидеть..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2199 постов (2189 в горячем)

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