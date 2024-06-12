В США три подростка могут сесть в тюрьму на 10 лет за умышленную порчу радужного покрытия

Очевидцы, которые сделали фото "ужасного правонарушения" сообщили, что пытались помешать вандализму, но самокатчики лишь послали их к чёрту. В итоге выходка тинейджеров была заклеймлена позором, их задержала полиция. Теперь этим парням грозит по 10 лет лишения свободы. Одного из них, самого старшего (18 лет), освободили под залог в 15 тысяч долларов, пояснив, что этой суммы как раз хватит на реставрацию покрытия. Двух других подростков, которые не достигли 18 лет, отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних. Обвиняемых будут судить за злонамеренное хулиганство первой степени. По такому обвинению грозит до 10 лет тюрьмы. Странно, что не смертная казнь (сарказм).





Производитель самокатов поспешил откреститься от проступка пацанов, заявив, что "осуждает мерзкие действия" и немедленно удваивает поддержку ЛГБТ*. "Мы не позволим нескольким ненавистникам испортить радость Месяца Прайда в Спокане и благодарны тем, кто работает над тем, чтобы сделать Спокан более гостеприимным для всех", - сообщили в Lime. Компания также заявила, что вводит запретную зону вокруг фрески, чтобы защитить ее от любых будущих попыток вандализма.



