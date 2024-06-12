В США три подростка могут сесть в тюрьму на 10 лет за умышленную порчу радужного покрытия

А парни всего лишь проехали на самокатах по асфальту, разрисованному в цвета ЛГБТ*. Меньшинства оскорбились и решили покарать тинейджеров.
Три подростка из Вашингтона оставили следы от шин электросамокатов перед парком Риверфронт в Спокане. Там кусок асфальта разрисовали в радужные цвета, чтобы поддержать ЛГБТ*.
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Этот кусок радужного покрытия уже не раз подвергался порче. В минувшем мае его подожгли, а теперь вот специально покатались, и черные следы от шин самокатов пришлось закрашивать заново.
Очевидцы, которые сделали фото "ужасного правонарушения" сообщили, что пытались помешать вандализму, но самокатчики лишь послали их к чёрту. В итоге выходка тинейджеров была заклеймлена позором, их задержала полиция. Теперь этим парням грозит по 10 лет лишения свободы. Одного из них, самого старшего (18 лет), освободили под залог в 15 тысяч долларов, пояснив, что этой суммы как раз хватит на реставрацию покрытия. Двух других подростков, которые не достигли 18 лет, отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних. Обвиняемых будут судить за злонамеренное хулиганство первой степени. По такому обвинению грозит до 10 лет тюрьмы. Странно, что не смертная казнь (сарказм).
Производитель самокатов поспешил откреститься от проступка пацанов, заявив, что "осуждает мерзкие действия" и немедленно удваивает поддержку ЛГБТ*. "Мы не позволим нескольким ненавистникам испортить радость Месяца Прайда в Спокане и благодарны тем, кто работает над тем, чтобы сделать Спокан более гостеприимным для всех", - сообщили в Lime. Компания также заявила, что вводит запретную зону вокруг фрески, чтобы защитить ее от любых будущих попыток вандализма.
В общем, будущему этих юных американцев не позавидуешь. Интересно также, что станет с пацаном из Литвы, который прилюдно растоптал радужный флажок на параде разноцветных.
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* – запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской.
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Не удивлюсь что через какое то время, тех кто рисовал ЛГБТ и носил их флаги, будут попросту убивать на улицах, ведь интернет ВСЁ помнит....
Хрен им по всей морде!
- 36@нутые?