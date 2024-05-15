Невероятное зрелище на пирсе в Сан-Франциско

Резкое увеличение численности особей связано с появлением в водах залива больших скоплений анчоусов, которые позволяют им набраться сил перед брачным сезоном.

Ожидается, что животные пробудут здесь ещё несколько недель, прежде чем отправятся на юг к островам Чаннел.