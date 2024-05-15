Невероятное зрелище на пирсе в Сан-Франциско

39-й пирс в Сан-Франциско стал излюбленным местом туристов. Именно здесь располагается лежбище калифорнийских морских львов. На днях погреться на солнце собрались более тысячи особей - это рекорд за последние 15 лет!
"Когда морские львы собираются вместе, они гораздо энергичнее. Говорят, их лежбище напоминает гигантскую вечеринку", - сказала смотритель пирса Шейла Чандор.
Морские львы впервые появились на 39-м пирсе после землетрясения Лома-Приета в октябре 1989 года, а в ноябре 2009 года их численность достигла рекордной отметки - 1701.
Резкое увеличение численности особей связано с появлением в водах залива больших скоплений анчоусов, которые позволяют им набраться сил перед брачным сезоном.
Ожидается, что животные пробудут здесь ещё несколько недель, прежде чем отправятся на юг к островам Чаннел.
На пирсе установлена веб-камера, так что за игривыми млекопитающими можно наблюдать в режиме онлайн.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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