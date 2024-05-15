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Невероятное зрелище на пирсе в Сан-Франциско

Невероятное зрелище на пирсе в Сан-Франциско

Автор:
15 мая 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: США   Сан-Франциско   животные   лежбище   морской лев   пирс 39   
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39-й пирс в Сан-Франциско стал излюбленным местом туристов. Именно здесь располагается лежбище калифорнийских морских львов. На днях погреться на солнце собрались более тысячи особей - это рекорд за последние 15 лет!

"Когда морские львы собираются вместе, они гораздо энергичнее. Говорят, их лежбище напоминает гигантскую вечеринку", - сказала смотритель пирса Шейла Чандор.

Морские львы впервые появились на 39-м пирсе после землетрясения Лома-Приета в октябре 1989 года, а в ноябре 2009 года их численность достигла рекордной отметки - 1701.

Резкое увеличение численности особей связано с появлением в водах залива больших скоплений анчоусов, которые позволяют им набраться сил перед брачным сезоном.

Ожидается, что животные пробудут здесь ещё несколько недель, прежде чем отправятся на юг к островам Чаннел.

На пирсе установлена веб-камера, так что за игривыми млекопитающими можно наблюдать в режиме онлайн.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Сан-Франциско   животные   лежбище   морской лев   пирс 39   
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1  комментарий
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petia Полчаса назад
Я в начале подумал, что это нигиры приплыли из Либерии.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2948 постов (2775 в горячем)

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